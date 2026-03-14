低圧系統用蓄電池が事業化、2026年度の需給調整市場に対応！約5坪から始まる新事業

株式会社テクノロジーズ

株式会社テクノロジーズのグループである株式会社エコ革、及びWATT-TUNE株式会社、メーカーであるGoodWe Japan株式会社、企画等を担うREVIX JAPAN株式会社の4社は、低圧系統用蓄電池事業の推進に向けた協議を本格化し、2026年3月中を目標として4社による事業提携を行う基本的な合意を口頭で行いました。

本取り組みでは、約 5 坪から設置可能なAC49.9kWの低圧系統用蓄電池を各地に分散配置し、WATT-TUNE がこれらをAC1,000kW以上のリソースとして束ね、需給調整市場等での活用を見据えた体制の構築を進めます。

4社は2026年3月17日（火）から東京ビッグサイトで開催される「SMART GRID EXPO【春】～第19回［国際］スマートグリッド展～」にて、本事業の概要を初公開いたします。

■本取り組みの背景

日本では、再生可能エネルギーの導入拡大や電力需給構造の変化を背景として、電力系統を安定的に運用するための調整力の確保がますます重要になっています。

加えて、データセンターや半導体工場の新増設などを背景に、今後の国内電力需要の増加も見込まれています。

こうした中で、蓄電池は、再生可能エネルギーの有効活用と安定供給の両立を支える重要な社会インフラの一つとして期待されています。

なかでも低圧系統用蓄電池は、小規模な土地にも設置しやすく、分散型エネルギーリソースとして各地で柔軟に導入できる点に特長があります。

一方で、こうした低圧リソースを実際に市場で活用していくためには、機器供給、事業企画、アグリゲーション、施工を一体で進める体制が不可欠です。

今回の4社連携は、こうした課題に対し、それぞれの専門性を持つ企業が役割分担しながら連携することで、低圧系統用蓄電池の導入から運用活用までを一気通貫で推進する新たな事業モデルを構築するものです。

これは、従来は十分に活用されにくかった小規模土地にも新たな価値をもたらし、地域に分散したエネルギーインフラの形成に資する取り組みです。

■本取り組みの特徴

１．土地活用モデル

土地オーナーが設備購入や運用負担を負わず、

固定賃料の原資は電力市場での運用収益で確保

するモデルです。

参考値としては、土地活用モデルにおける固定賃料は月 4 万円、年 48 万円、運用期間は 20 年を想定しています。

２．低圧蓄電池事業モデル

本事業はAC49.9kW／DC100kWhのPCS一体型蓄電池「GW50K-ET-JP-G10」を用いて実施します。

事業スキーム上の参考値として、1案件あたりの設備投資額は約1,700万円（税抜）を想定しており、事業性の指標であるIRRは土地オーナーが自ら事業者となる場合と事業者が土地を借地で行う場合とで異なり以下の通りとなります。

土地所有モデル IRR：18.46%

土地借地モデル IRR：15.81%

小規模用地に低圧系統用蓄電池を展開し、事業性と社会性の両立を図るモデルとして、今後の普及拡大を見込んでいます。

（※）上記の事業モデルは本出展時における前提条件を基に試算しております。数値を将来に渡って保証するものではありません。条件等の変更により数値も変更となります。

4社の役割

株式会社エコ革（エコカク）

施工を担い、設置工事から現場実装までを担当します。

なお、WATT-TUNEはエコ革の100％子会社です 。

社名：株式会社 エコ革

代表：代表取締役 伊藤 繁三

本社：栃木県佐野市高萩町1322-9

URL：https://ecokaku.jp/

GoodWe Japan株式会社（グッドウィ ジャパン）

低圧系統用蓄電池の機器メーカーとして、機器供給を担います。

S＆Ｐ Global Commodity Insights「2025 年 Tier 1 PV Inverter Supplier」を獲得しています。

社名：GoodWe Japan 株式会社

代表：執行役員社長 伊 里奇

本社：東京都中央区日本橋小舟町8-6

URL：https://jp.goodwe.com/

WATT-TUNE株式会社（ワットチューン）

アグリゲーターとして、低圧系統用蓄電池を1000kW以上に束ね、需給調整市場での活用を推進します。

社名：WATT-TUNE 株式会社

代表：代表取締役 青柳 福雄

本社：栃木県佐野市高萩町1322-9

URL：「BESS NEWS」 https://bessnews.jp/

REVIX JAPAN株式会社（リビックスジャパン）

GoodWe Japanの一次代理店として機器調達を担い、WATT-TUNEの事業企画およびスキーム構成を担当します。

なお、REVIX JAPANは、エコ革が発信する蓄電池関連の専門情報サイト運営にも関与しております。

社名：REVIX JAPAN 株式会社

代表：代表取締役 糸川 勝博

本社：大阪府大阪市中央区安土町2丁目4-11

URL：https://jp.revix.inc/

■WATT-TUNEのコメント

低圧系統用蓄電池の社会実装で重要なのは、『小さく始められること』と『市場で活用できること』の両立だと考えています。約 5 坪から設置可能な49.9ｋＷクラスの設備を各地に分散導入し、それらを束ねて活用することで、電力系統の安定化と新たな土地活用の両立を目指します。

今回の4社連携により、機器、企画、アグリゲーション、施工の機能がそろいました。低圧系統用蓄電池を、より現実的で広がりのある分散型エネルギーインフラとして普及させてまいります。

■事業開始および受付について

本事業は2026年3月17日（火）より開始予定です 。また、東京電力管内、中部電力管内、関西電力管内、九州電力管内を対象エリアとして、同日より個別相談の受付を開始する予定です。相談内容には、低圧系統用蓄電池の導入イメージ、土地活用、事業スキームの概要などを含みます。なお、設置可否や導入条件は、立地、法規制、系統接続状況その他の条件により異なります。

【展示会でのご紹介内容】

SMART GRID EXPO【春】では、以下の内容をご紹介する予定です。

・4社連携による低圧系統用蓄電池事業の概要

・低圧系統用蓄電池の導入イメージ

・小規模土地の活用モデル

・分散リソースを束ねた市場活用の考え方

・個別相談の受付

■展示会概要

展示会名：SMART GRID EXPO【春】

～第19回［国際］スマートグリッド展～

会 期：2026年3月17日(火)-19日(木)

時 間：10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト

主 催：RX Japan 合同会社

入場方法：事前来場登録制

■情報サイト

BESS NEWS

https://bessnews.jp/

■お問合わせ先

お問い合わせにつきましては下記のメールアドレスにご連絡頂きますようお願い申しあげます。

連 絡 先：WATT-TUNE 株式会社

スマートグリッド展 担当 宛

メールアドレス：lv-bess@watt-tune.co.jp