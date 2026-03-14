【愛知・知多半島】GWのお出かけは海BBQで決まり！大人気プライベートテント席が予約再開｜大人数で楽しめるテーブル席も予約受付中

ウッドデザインパーク株式会社

愛知県知多半島にある海を眺めながらBBQが楽しめるアウトドア施設 ウッドデザインパーク野間 では、冬季休業していたオーシャンエリア「プライベートテント席」の予約受付を春シーズンに合わせて再開しました。

暖かな日差しとともに、外で過ごす時間が気持ちよくなる春。潮風を感じながら仲間や家族と楽しむBBQは、春のお出かけや歓送迎会、グループでの集まりにもぴったりです。

現在オーシャンエリアでは

プライベートテント席とテーブル席の2種類のBBQスタイルを楽しむことができます。

プライベートテント席オーシャンテーブル席

海を眺めながら楽しむ「プライベートテント席」

冬季休業していた人気のプライベートテント席が、春の訪れとともに再オープン。

白い大型テントに囲まれた半個室の空間で、海を眺めながらゆったりとBBQを楽しめます。

周囲を気にせず過ごせるプライベート感のある空間は、友人同士の集まりや家族での利用にも人気。

まるでグランピングのような雰囲気の中で、特別なBBQ時間を過ごすことができます。

大人数でワイワイ楽しめる「オーシャンテーブル席」

オーシャンエリアでは、広く開放的なテーブル席も予約受付中です。

このエリアは屋根付き構造になっており、天候を気にせず快適にBBQを楽しめるのが特徴です。

プライベートテント席とは一味違った、開放感あふれる広い空間で、グループや団体でもワイワイとBBQを楽しめます。

春はBBQのベストシーズン

気温が穏やかな春は、BBQにぴったりの季節。

海辺のロケーションで仲間と囲むグリルと笑い声は、日常を少し特別な時間に変えてくれます。

オーシャンエリアでは

・プライベートに楽しめる「テント席」

・大人数で盛り上がれる「テーブル席」

と、利用シーンに合わせたBBQスタイルを選ぶことができます。

また、持ち込みBBQも、手ぶらBBQも。楽しみ方は自由

ウッドデザインパーク野間のBBQは、楽しみ方を自由に選べるのも魅力のひとつです。

食材や飲み物を自由に持ち込んでオリジナルBBQを楽しむ「持ち込みBBQ」はもちろん、

施設が用意した食材を使って気軽に楽しめる「手ぶらBBQプラン」も用意。

仲間と食材を持ち寄って楽しんだり、準備いらずで気軽にBBQを楽しんだりと、利用シーンに合わせたBBQスタイルを選ぶことができます。

手ぶらも持込みの機材付き！炭のグリルも着火してお待ちしてます！

春はBBQのベストシーズン

気温が穏やかな春は、BBQにぴったりの季節。

海辺のロケーションで仲間と囲むグリルと笑い声は、日常を少し特別な時間に変えてくれます。

オーシャンエリアでは

・プライベートに楽しめる「テント席」

・大人数で盛り上がれる「テーブル席」

・自由に選べる「持ち込みBBQ / 手ぶらBBQ」

・どちらの席もペット連れOK！大切な家族と一緒にBBQできちゃう！

と、シーンに合わせたBBQ体験を楽しめます。

春のお出かけやグループでの集まりに、海辺のBBQをぜひお楽しみください。

■施設概要

施設名：ウッドデザインパーク野間

所在地：愛知県知多郡美浜町小野浦二ツ廻間35-4

ACCESS :https://www.google.com/maps/place/%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E9%87%8E%E9%96%93/@34.759971,136.844055,17z/data=!4m6!3m5!1s0x60048979debf0bd9:0x6d50b556c93e903e!8m2!3d34.7599705!4d136.8440554!16s%2Fg%2F11gl11_9l7?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

電話番号：080-3650-8397

営業時間：２部制（休日3部制）

１.11:00~14:00

２.15:00~18:00

３.18:30~21:00(休日のみ)

ご予約はこちら :https://reserve.489ban.net/client/wdp-noma/0/plan/daytrip