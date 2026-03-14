TVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった～最強以外目指さねぇ～』■キービジュアル第2弾(厄病竜大決戦ver)公開！■AnimeJapan2026【3/28（土）】最終話放送直前イベント開催決定！

株式会社博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ

現在、好評放送中のTVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった～最強以外目指さねぇ～』（略称：「ドラたま」）のキービジュアル第2弾（厄病竜大決戦ver）が公開されました！

キービジュアル第2弾は以前に公開された際は、イルシア(ベビードラゴン・厄病子竜)、ミリア、マリエル、黒蜥蜴のみが描かれていましたが、さらに第10話でイルシアが厄病子竜から進化した姿である厄病竜とイルシアの因縁のあるリトルロックドラゴンがイラストに新たに追加されました。

厄病竜とリトルロックドラゴンが対峙し、睨み合う迫力あるイラストが追加され、今回でついにキービジュアル第2弾が完成となりました。

3月28日（土）にはAnimeJapan2026（会場：東京ビッグサイト）の博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブースにて最終話放送直前スペシャルイベントを開催！

スペシャルイベントのステージには土岐隼一さん、伊藤美来さんと本作の宣伝隊長イルシアくんが登壇いたします。

ブースではイルシアくんと触れ合えるのグリーティングも実施予定です。

クライマックスに向けてますます盛り上がる本作に引き続き、ご期待ください！

■【3月28日（土）】＜AnimeJapan2026＞博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブースにてステージイベント開催！土岐隼一さん、伊藤美来さんが登壇！

AnimeJapan2026博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブースにて3月28日（土）にTVアニメ＞「転生したらドラゴンの卵だった～」最終話放送直前イベントを開催することが決定しました！

イルシア役土岐隼一さん、ミリア役伊藤美来さんと本作の宣伝隊長イルシアくんの登壇が決定！

「転生したらドラゴンの卵だった～最強以外目指さねぇ～ 最終話放送直前でもっと強くなれ！スペシャルステージ」

日時：3月28日（土）時14時40分～15時20分

会場：東京ビッグサイト（〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1）

東5ホール 博報堂DYミュージック＆ピクチャーズブース (J-45)

出演：土岐隼一（イルシア役）、伊藤美来（ミリア役）、イルシアくん（宣伝隊長）

司会：たいち

▼詳細はコチラ

＜博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ AnimeJapan2026特設サイト＞

https://www.hakuhodody-map.jp/animejapan/

■TVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった～最強以外目指さねぇ～』

2026年1月10日（土）より好評放送・配信中！

■作品イントロダクション

目が覚めると、そこは見知らぬ森だった。

どうやらここは俺の知らないファンタジー世界らしい。

周囲を見渡せば、おっかない異形の魔獣だらけ。自分の姿を見てみたら、そこには……って、オイ!

俺、卵に転生したっていうのかよっ!?

進化先にドラゴンとはあるものの、そもそも卵から孵るには魔獣を狩ってLvを上げなきゃいけないっぽい。

戦うなんて絶対無理! だって俺、卵じゃああぁああぁぁん!!!

なんとか進化はできたものの、せっかく出会えた人間からは“モンスター認定”される始末。俺はただ、人間と仲良くなりたいだけなんだよぉぉぉぉお!!

いつだって絶体絶命! ドラゴンの卵に転生してしまった《イルシア》の二転三転、ころころ転がる冒険の日々が始まる!!

【CAST】

イルシア：土岐隼一

神の声：小清水亜美

ミリア：伊藤美来

マリエル：釘宮理恵

黒蜥蜴：楠木ともり

【STAFF】

原作：猫子・NAJI柳田（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）

監督：高村雄太

副監督：新井宣圭

シリーズ構成：浦畑達彦

モンスターデザイン：小田裕康

キャラクターデザイン：小野田将人

音響監督：高橋 剛

音楽：大谷 幸

音楽制作：IMAGINE

アニメーション制作：画狂×Felix Film

製作：ドラたま製作委員会

オープニング主題歌：Sizuk「Gliding Claw」

エンディング主題歌：導凰 & 朔雀「Sky Clipper」

【放送情報】

2026年1月10日（土）より好評放送・配信中！

【放送情報】

AT-X：1月10日より毎週土曜日 21:30～

毎週月曜日 29:00～ ※リピート放送

毎週土曜日 6:30～ ※リピート放送

TOKYO MX：1月10日より毎週土曜日 22:30～

サンテレビ：1月10日より毎週土曜日 23:00～ ※初回のみ23:30～

BS11：1月11日より毎週日曜日 24:00～

HTB北海道テレビ：1月12日より毎週月曜日26:10～

新潟テレビ21：1月15日より毎週木曜日25:55～

北陸朝日放送：1月15日より毎週木曜日26:00～

【配信情報】

Prime Videoにて1月10日（土）22:00より国内最速配信

その他配信サービスにて1月15日（木）22:00より順次配信

※放送・配信日時は変更になる場合がございます。

■HP・SNS情報

公式HP：https://doratama-anime.com

公式X：https://x.com/doratama_anime

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@doratama_anime

公式TikTok「イルシアくん【ドラたま宣伝隊長】」：https://www.tiktok.com/@doratama_anime

■原作、各書籍情報

シリーズ累計100万部突破！

「転生したらドラゴンの卵だった～最強以外目指さねぇ～」

原作 著者：猫子（ねここ） イラスト：NAJI柳田

【ノベル】

アース・スターノベルより1～12巻

SQEXノベルより13巻～17巻 好評発売中！

【コミックス】

漫画：RIO

アース・スター コミックスより1～9巻 好評発売中！

▼「転生したらドラゴンの卵だった」SQEXノベルHP

https://magazine.jp.square-enix.com/sqexnovel/series/detail/tenseishitara/

▼「転生したらドラゴンの卵だった」コミック アース・スターHP

https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509009373

(C)猫子・NAJI柳田／SQUARE ENIX・ドラたま製作委員会