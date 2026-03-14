企業専用AIを瞬時に生成する「Lumina : HR ver X」公開

株式会社ファーストイノベーションLumina

東京都中央区のIT企業『株式会社ファーストイノベーション』（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、AIエージェント生成エンジン「Lumina（ルミナ）」の企業・団体向けモジュール 「Lumina : HR」 をアップデートし、「Lumina : HR ver X」 として公開しました。

今回のアップデートにより、企業や団体の情報や名刺データをもとに、専用AIエージェントを瞬時に生成することが可能になりました。

また、AIエージェントは 1AI 50,000円（税別）から開発可能となり、企業や団体におけるAI導入のハードルを大幅に下げることを目指しています。

名刺や組織データから専用AIエージェントを瞬時生成

名刺や組織情報から専用AIエージェントを生成

Lumina : HR ver Xでは、企業や団体の情報をもとに 専用AIエージェントを瞬時に生成する仕組みを採用しています。

ユーザーは企業情報を入力するか、名刺の写真をアップロードし、そのうえで作成したいAIの役割を指定することで、組織に合わせたAIエージェントを生成できます。

たとえば、社内業務をサポートする 秘書AI、契約や申請などを整理する 顧問AI、広報やマーケティングを支援する コンサルAI など、用途に応じた役割AIを生成できます。

また、特定の業務に特化したAIエージェントを作成したい場合には、その内容を入力することで 業務特化型AIエージェント を生成することも可能です。

これまで企業専用のAIエージェントを作成するには、AI役割設計やプロンプト設計など専門的な設定が必要となるケースが一般的でした。

Lumina : HR ver Xではこれらの工程を自動化することで、AIの専門知識がなくても 組織の業務内容に合わせた専用AIエージェントを短時間で設計・導入できる環境を提供します。

AIエージェント生成の時間を大幅短縮

AIエージェント作成の時間を短縮

これまで、企業や団体ごとにAIエージェントを作成する場合、AIの役割設計やプロンプト設計、制御ルールの設定など、複数の工程を経る必要がありました。そのため、AIを導入したいと考えても、設計や設定に時間がかかることが導入のハードルとなるケースもありました。

Lumina : HR ver Xでは、こうした工程を専用AIで自動化することで、専用AIエージェントを短時間で生成できる仕組みを実現しています。

組織の情報をもとにAIの役割や出力構造を整理することで、企業や団体の業務内容に合わせたAIエージェントを作成しやすくなります。

これにより、AIの専門知識がなくても、企業や団体が専用AIエージェントを導入しやすい環境を目指しています。

汎用AIではなく「専用AI」を生成する仕組み

汎用AIではなく「専用AI」を生成するアプローチ

多くのAI導入では、汎用AIをベースに企業ごとの設定を追加していくカスタマイズ方式が採用されています。

一方、Luminaでは、企業や団体の目的や業務構造をもとに 最初から組織専用のAIエージェントを生成するアプローチを採用しています。

この方法では、企業や団体の業務内容や利用目的に合わせたAIを前提として設計するため、用途に応じた柔軟な運用を行いやすくなります。

組織の業務構造や利用目的に合わせてAIを設計することで、日常業務の効率化や情報整理など、実務に適した形でAIを活用できる環境づくりを目指しています。

Luminaは、こうした 組織専用AIエージェントを生成するAIエンジンとして設計されています。

AIエージェントを1AI 50,000円（税別）から提供

AIエージェントを1AI 50,000円（税別）から提供

Luminaでは、AIエージェントを 1AI 50,000円（税別）から開発可能です。

AIエージェントには、役割設計、AIプロンプト設計、制御ルールの構築、出力構造の設計などが含まれます。

企業や団体の目的に応じて、複数のAIエージェントを組み合わせて活用することも可能であり、業務内容に合わせた柔軟なAI導入を想定しています。

今後の展望

ファーストイノベーション

ファーストイノベーションは、Luminaを通じて、企業や団体がAIを導入しやすい環境づくりを進めています。

今後は、業種や用途に応じたAIエージェントの拡張を進めるとともに、自治体や教育機関、地域団体など、さまざまな組織で活用できるAIエージェントの開発を進めていく予定です。

また、企業や団体の業務内容に合わせた専用AIエージェントを生成できる仕組みを強化し、組織におけるAI活用の実用化を支援していきます。

当社は今後も、企業や団体の業務に寄り添ったAIエージェントの開発を継続し、AI活用の可能性を広げていくことを目指しています。

Luminaは、組織専用AIエージェントを生成するAIエンジンとして、さまざまな分野での活用拡大を目指しています。

会社概要

社名：株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志

設立：2016年12月19日

事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/

株式会社ファーストイノベーション