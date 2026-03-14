ABEMA『恋髪オーディション』の優勝者が『マイナビ TGC 2026 S/S』のステージで生発表　審査員長・高木琢也「髪型やヘアアレンジひとつで人を幸せにできる、すごく夢のあるオーディション」

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」にて、2026年2月7日（土）夜9時より無料放送を開始した「恋髪」をテーマにした次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション』の優勝者を、2026年3月14日（土）に開催された『マイナビ TGC 2026 S/S』のステージ上で発表いたしました。なお、優勝者発表の瞬間を含め、「ABEMA」では『マイナビ TGC 2026 S/S』を全編無料で独占生中継いたしました。

このたび、『マイナビ TGC 2026 S/S』で開催された「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」には、『恋髪オーデイション』のMCを務める人気アイドルグループ ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、SNSの総フォロワー数700万人超のタレント・なえなの、タレント・モデルで雑誌『Ray』専属モデルの本田紗来も登壇。彼女たちが見守るなか、決勝ステージに駒を進めたスタイリスト・マエダジュンとペアを組んだモデルのchun、スタイリスト・だいあとペアを組んだモデルのきぃぃりぷ、スタイリスト・元杉允駿とペアを組んだモデルの中村里砂がそれぞれランウェイで若手美容師たちの手によって美の魔法にかけられた“恋髪”姿を披露し、観客を魅了しました。そして、ファイナリストの中から見事マエダジュンさんがその頂点を掴み、優勝賞金300万円や、番組出演者とのSNS企画などの副賞が贈られました。

本オーディションを審査員長の立場で見守った、日本を代表するカリスマ美容師・OCEAN TOKYO CEO高木琢也は「髪型やヘアアレンジひとつで新たな世界を見せることができたり関わる人を幸せにできるという点で、すごく夢のあるオーディションだと思っています。僕自身も、美容室ってただ髪を切るだけの場所じゃなくて、新しい自分や世界に出会えたり、恋愛相談とか人生の気分転換ができるチェンジスペースのような場所だよなと改めて感じましたし、こんなに幸せな気持ちにさせてもらえて感謝しています。この番組が、視聴者の方が何か新しいことにチャレンジしたり一歩進むきっかけになっていたらうれしいです」とコメントを寄せています。

本番組関連の動画がSNS上で累計再生数9000万回を突破するなど大反響を呼んでいる『恋髪オーディション』の全貌は、現在も「ABEMA」にて全話無料で配信中です。ぜひ、ご覧ください。（配信URL：https://abema.tv/video/title/221-345）

■『恋髪オーディション』とは？

「ABEMA」が開催する『恋髪オーディション』は、『今日、好きになりました。』や『オオカミには騙されない』シリーズなど、数々の恋愛リアリティーショーを手がけてきた「ABEMA」がお送りする、“次世代のスター美容師”を発掘するオーディションプロジェクトです。美容師たちは得意なスタイルで、「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を、髪から輝かせます。

審査員には、日本を代表するカリスマ美容師・OCEAN TOKYO CEO高木琢也をはじめ、KAMI CHARISMA 2026 で三つ星を受賞した唯一の女性美容師・野々口祐子、BTSのMV『Dynamite』や『Butter』のヘアスタイリングを手がけ、aespaなど数多くのK-popアーティストを担当する美容師・チェ・ムジン、YouTubeチャンネル登録者数160万人を誇り、IVE、Kep1erをはじめ多くのアイドルとコラボを果たした、韓国で一番有名と言われる美容師・キウ・セム、といった日本と韓国を代表するトップ美容師が集結。さらに2022年に『ベストスタイリングアワード2022』を受賞し、SNS総フォロワー数265万人超えのメイクアップクリエイター・GYUTAE、人気女性雑誌などで活躍するカメラマン・tAikiと、魅力アップのスペシャリストが審査員として参加します。また、『今日、好きになりました。』に参加した寺島季咲、平松想乃、藤田みあ、実熊瑠琉、りんかが「女子高生が恋する気持ち」がわかる若者代表して審査に挑みます。

オーディション最終結果は、2026年3月14日（土）開催の『マイナビ TGC 2026 S/S』のステージ上で発表。優勝者には賞金300万円や、番組出演者とのSNS企画などの副賞が贈られます。また、本番組には人気アイドルグループ ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、SNSの総フォロワー数700万人超のタレント・なえなの、タレント・モデルで雑誌『Ray』専属モデルの本田紗来がMCとして出演。3人は本番組がMC初挑戦となります。さらに、全話のレギュラーゲストとしてお笑いコンビ・見取り図のリリーが出演するほか、第1話ゲストに須賀健太、第2話ゲストに織田信成、第3話ゲストにみりちゃむが出演しています。また、番組テーマソングには本番組でＭＣに初挑戦しているFRUITS ZIPPER・櫻井優衣のソロ第2弾シングル『ぜんぶ可愛いのせい』が起用されており、番組の世界観をより一層のきらめきと共に盛り上げています。

■審査員長・OCEAN TOKYO CEO高木琢也 コメント全文

髪型やヘアアレンジひとつで新たな世界を見せることができたり関わる人を幸せにできるという点で、すごく夢のあるオーディションだと思っています。僕自身も、美容室ってただ髪を切るだけの場所じゃなくて、新しい自分や世界に出会えたり、恋愛相談とか人生の気分転換ができるチェンジスペースのような場所だよなと改めて感じましたし、こんなに幸せな気持ちにさせてもらえて感謝しています。この番組が、視聴者の方が何か新しいことにチャレンジしたり一歩進むきっかけになっていたらうれしいです。

■ABEMA『恋髪オーディション』 番組概要

※上記画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

放送日時：

#1 2026年2月7日(土) 夜9時～

#2 2026年2月14日(土) 夜9時～

#3 2026年2月21日(土) 夜9時～

#4 2026年3月14日(土) マイナビ TGC 2026 S/Sでグランプリ発表

先行動画URL：https://abema.tv/video/episode/221-345_s1_p100

出演：

【MC:恋髪見届け人】

櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）

なえなの

本田紗来

【レギュラーゲスト】

リリー（見取り図）

【各話ゲスト】

#1 須賀健太 #2 織田信成 #3 みりちゃむ

【オーディション審査員】

高木琢也

野々口祐子

チェ・ムジン

キウ・セム

GYUTAE

tAiki

寺島季咲

平松想乃

藤田みあ

実熊瑠琉

りんか

■『恋髪オーディション』オーディション概要

エントリー期間：2025年7月23日（水）12時00分～2025年9月9日（火）23時59分まで

審査員：高木琢也、野々口祐子、チェ・ムジン、キウ・セム、GYUTAE、tAiki、寺島季咲、平松想乃、藤田みあ、実熊瑠琉、りんか

応募方法や応募資格・審査基準などの詳細は公式サイトをご覧ください。

『恋髪オーディション』公式サイト：URL https://abema.tv/lp/koikami-audition2025(https://abema.tv/lp/koikami-audition2025)

『恋髪オーディション』公式SNS：

InstagramURL https://www.instagram.com/koikami_audition(https://www.instagram.com/koikami_audition)

TikTokURL https://www.tiktok.com/@koikami_audition(https://www.tiktok.com/@koikami_audition)