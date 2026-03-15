《新連載 試し読み》『コスプレ★アニマル』栄羽弥最新作！スパイ×ハニトラ修行ラブ『ハニトラ・メソッド』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『ハニトラ・メソッド』（栄羽弥）が2026年3月15日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

『コスプレ★アニマル』『手錠とはちみつ』の栄羽弥先生による新連載がPalcyでスタート！

ハニトラが苦手なスパイ少女と、色気たっぷりの危険な男が出会い、甘くスリリングな“ハニトラ修行”が始まります。

『ハニトラ・メソッド』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2026年3月15日より、毎週日曜日更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の４エピソードが完全無料で公開！

■あらすじ

スパイ２人でハニトラの修行!?あまく危険なラブレッスン！

「キミ面白いね、どんな味するんだろ」

万々歌（ままか）は、代々続くスパイ家系の一人娘。

若くて優秀なスパイである万々歌の欠点…それはハニトラが超苦手なこと！

一族の主である祖母は「このままでは跡継ぎにしない」と宣言。

恋愛は全然わからないけど、

家を継ぐためなら処女をも捨てる覚悟でハニトラ習得に邁進する万々歌。

そんなとき、一人の男が現れて…！？

■みどころ

遊郭にルーツを持つ隠密組織の切り札「蜜針（みつばり）」は、ハニートラップを武器とする伝統の技。しかも祖母は、歴代最強と称される伝説の「蜜針」でした。

そんな血筋でありながら色気ゼロの万々歌（ままか）は、跡継ぎの座を守るため必死にハニトラ習得へ挑みます。

恋愛経験ゼロでも関係ない！ 家を継ぐためなら弱点から逃げない――そんな真っ直ぐで努力家な万々歌の姿に思わず応援したくなります。

そんな彼女の前に現れたのが、謎の男・スネア。



万々歌（コードネーム「オロチ」）を狙って送り込まれたスパイですが、彼はハニトラを得意とする色気たっぷりの危険な男！甘い言葉と余裕の態度で、万々歌の心を一瞬で揺さぶります。

真逆の二人が出会ったとき、始まるのはまさかの“ハニトラレッスン”!?

ドキドキの駆け引きから目が離せません！

＼第１話の４エピソードが完全無料で公開中！／

危険な男の甘い誘惑に、万々歌は耐えられるのか――！？

▼栄羽弥先生 Xアカウント：@32t725527y(https://x.com/32t725527y)

■担当編集者からのコメント

『コスプレ★アニマル』『手錠とはちみつ』の栄羽弥先生がカムバックです！

ヒロイン・万々歌のぶっとんだ可愛さと、ヒーローの危険な色気が見どころです。

笑ってキュンとして、ちょっと刺激的なスパイラブコメをぜひお楽しみください！

『ハニトラ・メソッド』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて毎週日曜日更新予定。

▼作品ハッシュタグ：「#ハニトラメソッド」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

▶マンガの続きはマンガアプリPalcyで！https://palcy.jp/comics/2517

『ハニトラ・メソッド』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）に毎週日曜日更新予定。

■マンガアプリPalcy概要

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