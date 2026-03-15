E-COMEGROUPより、WORLD BASEBALL CLASSIC 2026公式ライセンス商品『メキシコ代表トートバッグ』が登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、世界的野球大会「World Baseball Classic（WBC）」に出場するメキシコ代表をモチーフにしたトートバッグを、3月中旬より発売予定です。

本コレクションは、メキシコ代表のチームカラーやアイデンティティを表現したデザインが特徴のトートバッグシリーズ。フロントには力強い「MEXICO」ロゴと国旗モチーフを配置したモデルのほか、選手名と背番号を大胆にレイアウトしたデザインもラインナップし、ファンはもちろんスポーツテイストのスタイリングにも取り入れやすいアイテムとなっています。

落ち着いたブラックカラーをベースにすることで、普段使いしやすいデザインに仕上げており、ショッピングや通勤・通学、スポーツ観戦など幅広いシーンで活躍。シンプルながらも存在感のあるグラフィックが、コーディネートのアクセントとして楽しめるトートバッグです。

世界中の野球ファンを熱狂させるWBCの舞台を背景に、メキシコ代表の魅力を感じられるトートバッグをぜひお楽しみください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■\3,630（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約 80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/