田川寿美デビュー３５周年記念曲「いのち陽炎」４月２２日（水）発売　発売に向けて過去ＭＶ作品をカウントダウン公開！

日本コロムビア株式会社

田川寿美は1992年「女…ひとり旅」でのデビュー以来、今年4月よりデビュー35周年を迎えます。そして来る4月22日(水)にデビュー35周年記念曲「いのち陽炎」が発売となります。新曲は近年の歌謡曲路線から一転、本来の演歌楽曲となりました。作詩：石原信一、作曲：岡千秋、編曲：石倉重信という強力な布陣で制作。これまでの恋愛を振り返りながら、新たな愛を感じている女性を「陽炎」と照らし合わせながら歌っています。

そこで、デビュー35周年記念曲「いのち陽炎」の発売を記念し、本日3/15(日)よりMVカウントダウン企画をスタートすることになりました。4月22日(水)の「いのち陽炎」の発売日に新曲のMVが公開となるよう、本日のデビュー曲「女…ひとり旅」のMVから順次1日1作品ずつ過去のMVをフル尺でアップしていきます。4月22日(水)の深夜0時ちょうどに新曲「いのち陽炎」のフルコーラスMVが配信になるまでのカウントダウン企画です。



【田川寿美コメント】

「いよいよ今春から デビュー35周年に突入～！4月22日発売日の35周年記念曲「いのち陽炎」のリリースの前に、デビュー曲MVから順次MVをフル尺で毎日アップしていくカウントダウン企画をスタートいたしますっ!まずは「女…ひとり旅」。この曲はデビューにあたり４曲作っていただいた中で全国の放送局にアンケートを実施して決まった曲でした。私をスカウトしてくださった作詞家、悠木圭子先生と作曲家、鈴木淳先生、ご夫妻の作品です。今は亡きお二方は私の東京のお父さん、お母さんでした。今があるのも先生方のこの作品のお陰です。これからもその時々の等身大として一緒に歩みつづける宝物の作品です。

MVは福島県での撮影。和歌山県生まれの私には福島で初めて見た雪景色に感動したのを覚えています。姉から借りた洋服と、当時の社長から借りたトレンチコートを着て大人の装いで頑張りました。16歳の田川寿美を是非ご覧ください！



【田川寿美公式チャンネル】

https://www.youtube.com/@toshimi-official

「女…ひとり旅」

https://www.youtube.com/watch?v=c6f2ma4PWPY

【新曲作品情報】

田川寿美 デビュー35周年記念曲「いのち陽炎」

2026年4月22日(水)発売

CD:COCA-18325 \1,500(tax in)

1.いのち陽炎 作詩:石原信一/作曲:岡 千秋/編曲:石倉重信

2.海峡みなと駅 作詩:里村龍一/作曲:岡千秋/編曲:南郷達也

3.春よ来い 作詩:石原信一/作曲:幸耕平/編曲:南郷達也