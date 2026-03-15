E-COMEGROUPより、侍ジャパン公式ロゴをデザインした応援グッズが登場。バッグ・キーホルダーなど日常使いできるアイテムを発売。

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（(以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前 福岡本社：福岡市、代表取締役:迎 祐次)は、野球日本代表「SAMURAI JAPAN（侍ジャパン）」のロゴをデザインしたバッグやキーホルダーなどの応援グッズを2月下旬より発売いたしました。

世界大会などで活躍し、日本中に感動を届けてきた侍ジャパン。

本商品は、そんな侍ジャパンを応援する気持ちを日常の中でも楽しめるアイテムとして企画されました。

侍ジャパンの象徴的なロゴを中心に、ユニフォームをイメージしたデザインや、選手背番号をモチーフにしたトートバッグなど、野球ファンの心をくすぐるラインナップを展開。

観戦時はもちろん、普段使いにも取り入れやすいデザインに仕上げています。

■商品ラインナップ※価格は全て税込価格です。

・ユニフォームデザイン キーホルダー：1,100円

・ヘルメットデザイン キーホルダー：1,650円

・背番号デザイン トートバッグ（16 / 51 / 1）： 3,300円

・SAMURAI JAPAN ロゴバルーントート：3,850円

・SAMURAI JAPAN ロゴミニバルーントート：3,300円

侍ジャパンロゴを大胆に配したデザインや、ユニフォームをイメージしたカラーリングなど、日本代表を応援する気持ちを表現できるアイテムとなっています。

トートバッグやキーホルダーなど、野球観戦はもちろん、日常のコーディネートにも取り入れやすいアイテムです。

全国の専門店・オンラインストアで絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループHP:http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式lnstagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/(https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/)