男性の紫外線リスクに新提案　光線過敏症支援から生まれた“毎日着られる”UVカットブルゾン誕生

株式会社ピーカブーEPOCHTEX（TM）メンズブルゾン ネイビー■ 開発背景

男性の紫外線トラブルは増加傾向

エポカルでは10年以上前から、男性の紫外線トラブルが増えていることを現場で実感してきました。 光線過敏症支援の活動を通じ、男性ご本人やご家族から寄せられる相談は年々増加しています。

「年をとってから日光アレルギーが出るようになり、外出が怖くなった」

「光線過敏症の父が、安心してゴルフを楽しめる服を探している」

「赤道直下の国へ赴任するため、暑い気候でも快適に着られるUVカットウェアが必要になった」

こうした声は、紫外線対策が“女性だけのもの”ではなく、

男性の健康を守るためにも欠かせないものになっていることを示しています。

EPOCHTEX（TM）メンズブルゾン ネイビー■ メンズ製品はあった。さらに“理想の一着”を求めて

エポカルではこれまでもメンズ向けUVカット製品を展開してきましたが、お客様から寄せられる声はより具体的でした。

「もっと快適に着られるものがほしい」

「高いUVカット率は必須」

「日常でさりげなく羽織れるデザインがいい」

これらの声に応えるため、エポカルは自社初となる完全オリジナル生地 『エポックテックス』 を開発。そして今回、その素材を採用した“毎日着られる”メンズブルゾンが誕生しました。

デニムと合わせれば、休日のリラックスコーデにもぴったり■ 自社開発素材EPOCHTEX(TM)（エポックテックス）とは

EPOCHALブランド23年目にして初めて誕生した完全オリジナル素材です。光線過敏症の方のために、軽さ・通気性・快適性・防護性能を極限まで追求した革新的素材です。

【EPOCHTEX(TM)の主な特長】

・ネイビーカラーでUVカット率99.99%（業界最高水準）

・従来比20～30%の軽量化

・吸汗速乾ミニワッフル構造で快適

・しわになりにくく、お手入れ簡単

・通気性が高く着用中も息苦しさを感じにくい快適な着心地

ネイビー UVカット率99.99%グレー UVカット率98％

■ シーンも年代も選ばない、男性のためのUVカットブルゾン

今回のブルゾンは、男性のライフスタイルに寄り添うデザインを追求しました。

想定シーン

・通勤・営業などのビジネスシーン

・ゴルフやウォーキングなどのスポーツ

・子どもの送迎や休日の外出

・旅行・アウトドア

“紫外線対策をしているように見えない”自然さが特徴で、 どんなシーンにも馴染む万能アウターです。

男女問わず、同じ快適さを共有。外出スタイルを“おそろい”で楽しんで。■ 商品情報

商品名：EPOCHTEX（TM）メンズブルゾン

UVカット率：98％～

カラー展開：ネイビー・グレー

価格：29,700円（税込）

さらに詳しい情報は、下記製品ページよりご覧ください。

https://www.epochal.jp/view/item/000000001841

エポカルの製品は、紫外線対策だけでなく、健康と快適性の両立を目指し、体温調整機能や着心地にもこだわって開発しています。肌トラブルに悩む方々にも寄り添い、革新的で“エポカル（画期的）”な紫外線対策ウェアと関連アイテムを、これからも総合的にお届けしてまいります。 掲載のない製品や特注品については、公式LINEよりお気軽にお問い合わせください。オリジナル製品のご相談にも対応しております。

https://page.line.me/fjz3111w

会社概要

社名：株式会社ピーカブー 代表取締役：松成紀公子

設立：2002年4月

事業内容：紫外線対策用衣料品の開発・製造・販売

URL：https://www.epochal.jp

お問い合わせ先 担当部署：セカンドオフィス 広報担当 井関・佐藤

所在地：〒352-0012 埼玉県新座市畑中2-12-4-103 株式会社ピーカブー セカンドオフィス

新規事業＆企画推進室

TEL：048-458-3015

Email：pr-manager@epochal.co.jp