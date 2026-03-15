【毎週日曜更新！】おにロリ作家・幕良木ねむる最新話『極彩ラプソディ』LINEマンガ・ebookjapanで先行配信中！──元殺し屋お兄さん×復讐少女のクライムアクション・ラブコメディ│栞（大洋図書）

■『極彩ラプソディ』幕良木ねむる／著

株式会社大洋図書

幕良木ねむる（@ma9ragine6ne6）による、【元殺し屋お兄さん×復讐を誓う少女】クライムアクションラブコメディ！

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あらすじ

AIによって国中が管理される中、政府の支配が及ばない街があった。

あらゆる欲望が集う自由な街――『極彩街（ごくさいがい）』。

何者かに母を殺された少女・レディは、

復讐のため母の部下だった元殺し屋の青年・キティと主従契約を結ぶ。

ふたりは『極彩街』で便利屋を営みながら、

街で出会った個性的な仲間たちとともに母の死の真相を追いはじめる――。

最新話（第14話） 見どころ紹介

――何者かに命を狙われ、昏睡状態に陥ってしまったレディ。



彼女を救う手がかりを探すため、キティとカシュはレディの事務所を調査することに。

そこで二人は、事件へと繋がる手がかりを見つける。

やがて昏睡状態から目を覚ましたレディ。

だけど、目覚めた彼女の様子はどこかおかしくて……！？

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昏睡状態のレディは、深い夢の中をさまよっていた。目覚めた後もどこか様子がおかしくて――！？

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