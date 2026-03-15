～初期費用０円で導入可能な低圧需要家向け太陽光発電＆蓄電池システム「でんちツイてる！ソーラー」を2026 年3 月より提供開始～

株式会社クローバー・テクノロジーズ

株式会社クローバー・テクノロジーズ（本社：大阪府大阪市西区、代表取締役社長：淺岡佑珠広、以下「クローバー・テクノロジーズ」）は、オムロン ソーシアルソリューションズ製の蓄電池を活用した低圧需要家（戸建住宅・小規模店舗等）向けの初期費用0 円の低圧PPA（※1）モデルと蓄電池システムの無償設置サービス「でんちツイてる！ソーラー」を、2026年3 月より提供開始いたします。

サービス提供の背景

近年、電気料金の高騰に加え、企業におけるBCP（事業継続計画）対策や、家庭における非常用電源確保の重要性が高まっており、再生可能エネルギーと蓄電池への関心は一層高まっています。

一方で、太陽光発電設備や蓄電池の導入には初期費用の負担が伴うことから、導入を見送る需要家も少なくありません。

クローバー・テクノロジーズは、ミッションの一つとして「初期費用無料で利用できる太陽光発電と蓄電池」の普及を通じ、より多くの需要家が安心して持続可能なエネルギーを利用できる社会の実現を目指しています。

こうした背景のもと、本提携では、低圧需要家が初期費用を負担することなく太陽光発電および蓄電池を導入できるサービスを提供することで、再生可能エネルギーのさらなる普及と、災害に強い分散型エネルギー社会の構築を推進してまいります。

太陽光発電は利用した電力量に応じた料金支払い、蓄電池は月額利用料モデルとすることで、導入ハードルを大幅に引き下げることを可能にしました。

本サービスの特長

「でんちツイてる！ソーラー」は、以下の特長を備えています。

・初期費用0 円で太陽光発電システムと蓄電池の導入が可能

・月額利用型蓄電池によりエネルギー自給率を向上

・災害時にも活用可能な分散型電源の構築

・電力コストの最適化と脱炭素の同時実現

日本は世界有数の災害多発国であり、停電リスクへの備えは重要な社会課題となっています。

クローバー・テクノロジーズは、再生可能エネルギーと蓄電池を組み合わせたエネルギーソリューションを提供し、住環境の改善とエネルギーの安定供給を実現することで、「電力難民をつくらない」社会の実現に取り組んでまいります。

未来社会構築事業部の今後の展望

クローバー・テクノロジーズは「明日につながる最適解を提供する身近なベストパートナー」を企業理念として掲げています。未来社会構築事業部では、以下のような顧客課題に対し、目的に応じた最適なエネルギー戦略をワンストップで提供しています。

・電力契約の切替による電力コストの最適化

・自社電源・蓄電池を活用したBCP 対策

・遠隔地再生可能エネルギーの活用

本業務提携を通じて、脱炭素社会の実現、日本のエネルギー自給率向上、災害に強い持続可

能な社会の構築に貢献してまいります。

注記

※1 PPA（Power Purchase Agreement）モデル

第三者が設置した太陽光発電設備で発電した電力を、利用者が長期契約に基づいて購入する仕組み。利用者は初期費用を負担することなく再生可能エネルギーを導入することが可能。

【サービス概要】

初期費用０円で導入可能な低圧需要家向け太陽光発電＆蓄電池システム

太陽光発電は利用した電力量に応じた料金と蓄電池は月額利用料でご利用いただけます。

展示会出展のお知らせ

クローバー・テクノロジーズは、2026 年3 月17 日～19 日の3 日間、東京ビッグサイトで開催される「脱炭素経営EXPO 春」に出展いたします。

≪展示会概要≫

展示会名：脱炭素経営EXPO 春（主催 RX Japan（株））

会 期：2026 年3 月17 日（火）～3 月19 日（木）

10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト 小間番号：E33-75

≪出展内容≫

テーマは「蓄電池ツイてる！革命」

多様化するエネルギーニーズに対応する最新のエネルギーソリューションを展示いたします。

・系統用蓄電池システム

・「でんちツイてる！ソーラー」初期費用0 円設置プラン

・太陽光併設蓄電池

・需要地併設蓄電池

・ポータブル蓄電池を活用した分電盤接続ソリューション

・蓄電池を活用したオフグリッドシステム

エネルギーの新しい可能性を体感いただける、ワクワクするブースづくりを目指しております。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社クローバー・テクノロジーズ

マーケティング・プロモーション事業本部

未来社会構築事業部

担当：池野・板倉 ０６-４３９３-８３０１

sale1＠clover-power.co.jp