小僧寿し × 映画『鬼の花嫁』コラボキャンペーン開催！映画公開を記念した期間限定コラボメニューを2026年3月20日（金・祝）～販売いたします。

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、2026年3月27日（金）公開予定の映画『鬼の花嫁』とのスペシャルコラボメニュー『鬼の花嫁 炎の炙り十二貫盛』を、2026年3月20日（金・祝）より期間限定で販売いたします。 ※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

■映画『鬼の花嫁』コラボ商品のご紹介

本コラボ商品は、映画『鬼の花嫁』の“切なくも美しいラブストーリー”をテーマに、香ばしく炙ったネタを取り入れた特別な盛り合わせです。人気ネタと炙りネタの絶妙なバランスで、幅広い層のお客様にお楽しみいただける内容となっています。

【商品概要】

鬼の花嫁 炎の炙り十二貫盛

商品名：鬼の花嫁 炎の炙り十二貫盛

※映画『鬼の花嫁』オリジナルロゴの入った商品掛け紙をかけてご提供します。

価格：925円（税込999円）

販売期間：2026年3月20日（金・祝）～4月9日（木）

鬼の花嫁 炎の炙り十二貫盛 商品掛け紙

販売店舗：小僧寿しホームページ【販売店舗一覧】をご確認ください。

https://kozosushi.co.jp/fair

■映画『鬼の花嫁』について

孤独な彼女が嫁いだのは、最も強く美しい“鬼”だった――。

大人気小説を原作に描かれる、切なくも美しいラブストーリー『鬼の花嫁』が待望の映画化。人と鬼、異なる存在が惹かれ合う運命の物語を壮大なスケールで描きます。

映画『鬼の花嫁』

https://movies.shochiku.co.jp/onihana/

2026年3月27日（金）全国公開

(C)2026「鬼の花嫁」製作委員会

■小僧寿し公式X フォロー＆リポストキャンペーン

小僧寿し公式Xでは、映画『鬼の花嫁』公開を記念して

ムビチケ（映画鑑賞券）などが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。

対象期間中、小僧寿し公式Xにてキャンペーン投稿を行います。公式アカウントをフォローのうえ、投稿をリポストしていただいた方の中から抽選でプレゼントいたします。

小僧寿し公式X

https://x.com/kozosushi_news_

【応募方法】

１．小僧寿し公式Xアカウント @kozosushi_news_ をフォロー

２．キャンペーン投稿をリポスト

【キャンペーン１.】

映画『鬼の花嫁』ムビチケ（映画鑑賞券）

ペア5組様にプレゼント

応募期間：2026年3月15日（日）～3月24日（火）

【キャンペーン２.】

映画『鬼の花嫁』オリジナルロゴステッカー

10名様にプレゼント

応募期間：2026年3月15日（日）～4月9日（木）

【注意事項】

・本キャンペーンは、小僧寿し公式Xをフォローいただいている方であれば、どなたでもご参加いただけます。

・複数アカウントを使用した重複応募などにより重複当選が確認された場合（同一住所・同一名義など）、株式会社小僧寿しの判断により当選資格を無効とさせていただく場合がございますのでご了承ください。

ぜひこの機会に、映画の美しい世界観の余韻に浸りながら

小僧寿しをおいしいお寿司をご賞味ください。

【会社概要】

株式会社 小僧寿し

▪本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

▪代表取締役社長：森下 將典

公式URL : https://kozosushi.co.jp/(https://kozosushi.co.jp/)

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