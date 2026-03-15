【開催報告】第4回ADJ祭を開催　歯科医師と企業が交流する特別イベントに100名以上が参加 ― 次回は2027年1月30日（土）開催決定 ―

歯科医師と企業が直接交流する特別な場

株式会社オール・デンタル・ジャパン

2026年3月14日（土）に第4回ADJ祭が、ホテルメトロポリタンエドモント（東京・飯田橋）にて開催されました！

歯科業界を支える歯科医師や企業が多数参加し、会場内では製品紹介や情報交換が活発に行われ会員同士の交流が実施されました。

企業参加状況

特別ブース：5社（参加者10名）

1卓ブース：25社（参加者43名）

ブースなし参加：12社（参加者18名）

合計：42社（参加者71名）

歯科材料・機器メーカーだけでなく、歯科業界以外の企業も参加し、普段の展示会や学会とは異なるADJならではの距離感での交流が今年も実現しました！

来場した歯科医師からは「知らなかった企業と出会えた」「新しい発想やサービスを知ることができた」といった声も多く聞かれました。

全国の歯科医師が参加し、交流の輪が拡大

会員ドクターも全国から多数参加し、臨床・経営・業界の未来についての意見交換が行われました。

ドクター参加状況

1次会：50法人 66名

2次会：16法人 22名

会場では、日頃の臨床の情報共有や、新しい取り組みの相談など、普段はなかなか実現しない密度の高い交流が生まれました。

歯科業界の未来をつくるコミュニティ

ADJ祭は、歯科医師と企業がフラットな関係で交流し、新しい価値を生み出すことを目的としたイベントです。

単なる展示会ではなく、共同開発、企画立案、新しいビジネスやサービスの創出につながる場として、多くの参加者から高い評価をいただいています。

次回は2027年1月30日（土）開催決定

大きな盛り上がりを見せた第4回ADJ祭を経て、

第5回ADJ祭の開催が2027年1月30日（土）に決定しました。

ADJ祭は、ただ集まるだけの場ではありません。

全国の歯科医師と企業が一堂に会し、臨床、経営、製品、サービス、アイデアが交差することで、新しいつながりと次の挑戦が生まれる場です。

会場では、普段なかなか出会えない先生同士の交流はもちろん、企業との距離も近く、製品やサービスについて直接相談できるのも大きな魅力です。

「新しい学びがあった」「次の行動につながった」「また参加したい」――そんな声が多く集まる理由が、ADJ祭にはあります。

次回はさらに多くの出会いと価値が生まれる場を目指してまいります。

歯科医師の皆さま、企業の皆さま、ぜひADJにご入会のうえ、2027年1月30日（土）のご予定をお早めにお確保ください。

歯科医師会員・企業会員ともに募集中です。

これからの歯科業界を、つながりの力で一緒にもっと面白く、もっと前へ。

是非この熱気を会場で体感してください。

お申込みはこちら

https://salon.all-dental-japan.com/