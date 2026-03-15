JAPANクリーンビューティーの最高傑作 bior organics（ビオールオーガニクス）から＜お花とミネラルで色づけた＞天然由来100％のメイクパレット誕生
クリーンビューティーの最高傑作。お花とミネラルの美しい発色。
3月26日発売 マグネット式パレット「フラワーミネラル メイクパレット」
オーガニックコスメブランド bior organics（ビオールオーガニクス） は、合成色素・カルミン・タルク・防腐剤を使用しないクリーンビューティーメイクアップとして、マグネット式カスタムパレット「フラワーミネラル メイクパレット」を 2026年3月26日（木）より全国発売いたします。
本製品は 天然由来100％のカラーパウダーを自由に組み合わせて楽しめるメイクパレットで、全12カセット・22色展開。
アイシャドウ・チーク・ハイライト・アイブロウまでマルチに使える、サステイナブル設計のカスタムパレットです。
ビオールオーガニクスが追求する“天然発色”への挑戦
bior organics の＜フラワーミネラル＞シリーズから、「お花とミネラルだけで色づける」技術をさらに進化させた【アイシャドウ・チーク・ハイライト・グリッター】のカラーパウダーが誕生しました。
＜合成色素・カルミン・タルク・防腐剤＞不使用。天然由来100％。
「天然由来だから仕方ない」ではなく、「天然由来だからこそ美しい」を証明する、ブランド史上最も挑戦的なプロダクトです。
合成着色料やカルミンを使わず、花・野菜・ミネラル由来の天然色素で美しく発色させる。
特に青みピンクは、これまで合成やカルミンにしか出せないとされてきた色。
ビオールがこだわり続けた未知の天然色との出会いを、誰よりも早く体感してください。
＜フラワーミネラル メイクパレット＞5つの特徴01. 未知の天然色（合成着色料・カルミン不使用）との遭遇体験
合成着色料やカルミンを使わず、花・野菜・ミネラル由来の天然色素で美しく発色。誰よりも早く、未知の天然色との出会いを体感してください。
02. 最大8色のマルチユース設計
アイシャドウ・チーク・ハイライト・アイブロウまでマルチに使用可能。全22色・12種類のカセットから自由に組み合わせて、最大8色をセットできるカスタム仕様です。
03. サステイナブルなマグネット式カスタムパレット
捨て色なしで資源を無駄にしないマグネット式設計。各カセットは、箱ではなくZIPケースに入っているので、カセットを単体で持ち運ぶのに便利なうえ、マグネット式ケースにセットした後は、小物やサプリメントの収納としても再利用できます。
04. 粉とびをおさえた質感
天然由来成分のみのパウダーでありながら、しっとりとした粉質を実現。粉とびや崩れを抑え、時間が経っても発色が持続します。
05. 6つのフリー・敏感肌対応処方
１. 合成着色料フリー
２. カルミンフリー
３. 防腐剤フリー
４. 合成香料フリー
５. 紫外線吸収剤フリー
６. タルクフリー
ヴィーガン対応
敏感肌パッチテスト済みで、デリケートな肌の方にも安心してお使いいただけます。
※すべての方に刺激が起こらないということではありません。
商品ラインアップ
フラワーミネラル マグネットカスタムケース（カラーパウダー装着後）
■ フラワーミネラル マグネットカスタムケース
価格：990円（税込）
最大８色。お好みのカラーパウダーをセットできるマグネット式のオリジナルケース。自分だけの組み合わせで、毎日のメイクをカスタマイズできます。
フラワーミネラル カラーパウダー デュアル〈ブラシ付〉
■ フラワーミネラル カラーパウダー デュアル〈ブラシ付〉
価格：1,980円（税込）
2色がセットになったデュアルタイプ。アイシャドーブラシまたはアイブロウブラシ付きで、すぐにお使いいただけます。
フラワーミネラル カラーパウダー シングル
■ フラワーミネラル カラーパウダー シングル
価格：1,650円（税込）
単色タイプ。お気に入りのカラーを1色ずつ選んで、マグネットケースに自由にセットできます。
全12カセット・22色のカラーバリエーション【アイシャドウ / アイカラー】
101 ハニーブラウン｜マット＆ライトパール：アプリコット系ブラウンのグラデ。上品な陰影と血色を両立。
102 ミルクティ｜マット：ピンクベージュ×トープブラウン。万能かつ王道のヌードベージュ
103 ピーチグラデーション｜マット：肌なじみのよいヌードピーチのグラデーション。王道コーラル。
104 ローズグラデーション｜マット：やわらかなローズピンク。くすみを飛ばし、肌印象をすっと明るく。
101
ハニーブラウン
102
ミルクティ
103
ピーチグラデーション
104
ローズグラデーション
【アイブロウ＆シャドウ】
111 キャラメルブロウ｜アイブロウ＆シャドウ：やや深みのあるトープブラウン。眉や締め色に、自然な陰影を。
113 クールチョコレート｜パール＆マット：温度差のあるカラーで、洗練されたアクセントをプラス。
111
キャラメルブロウ
113
クールチョコレート
【ハイライト】
201 ルミナスシャンパン｜ パール＆グリッター：上品なハイライトときらめくシャンパングリッター。
202 ルミナスパール｜ パール＆グリッター：澄んだパールとシルバーで透明感のあるハイライト。
203 ルミナスピーチ｜ パール＆グリッター：ハイライトにも、チークの上の重ねにも自然な煌めきをプラス。
204 ルミナスローズ｜ パール＆グリッター：繊細な輝きを含んだローズ。華やかなシーンに最適。
201
ルミナスシャンパン
202
ルミナスパール
203
ルミナスピーチ
204
ルミナスローズ
【チーク】
301 ハッピーオーラ｜チーク：血色をにじませるように発色する、上品な多幸感カラー。
302 フェアリーオーラ｜チーク：甘さを抑えたローズピンクで幸せオーラを纏う。
301
ハッピーオーラ
302
フェアリーオーラ
おすすめカラーバリエーション7選
カセット：103・301・111・201
ハッピーバリエーション
肌なじみのよいピーチコーラルをベースに、シャンパンパールのハイライトを鼻先や頬の高い位置にのせ、涙袋には繊細なラメをプラス。締め色のブラウンを目のキワにさりげなく重ね、奥行きを。オフィスにも使いやすい “ハッピーオーラ”をまとうカラーバリエーションです。
カセット：103・104・301・302
デュアルバリエーション
コーラルとローズ、ふたつの表情をひとつに閉じ込めた、ちょっぴり欲張りなデュアルパレット。
どちらも計算された1トーン設計だから、テクニックいらずで自然な立体感と抜け感が生まれ、
その日の洋服や気分に合わせて、旬の表情が完成します。
カセット：104・204・111・302
フェアリーバリエーション
フェアリーのようなふんわりした甘さをまとい、やわらかな血色と透明感を引き出すローズトーン。締め色のブラウンを目尻に乗せると、奥行きと立体感が加わり、可憐な中にも、少し大人っぽさも表現できるローズピンクのバリエーションです。
カセット：104・113・202・302
ローズクーリッシュバリエーション
可憐さの中に知性を感じさせるパレット。ローズをベースに、ブルーラメを目頭や黒目の上にそっと重ね、チョコレートカラーを目尻のキワに。仕上げにホワイトゴールド系のハイライトを鼻先や頬に乗せると、誰とも被らない「大人のための“かわいい”」が実現します。
カセット：101・203・111・301
ハニーブラウンバリエーション
日本人の肌に自然になじむオレンジブラウン系のアイシャドーで、目元にやわらかな温もりを。下まぶたにはコーラルのパールやラメをのせ、自然な血色と繊細なきらめきをプラス。仕上げにダークブラウンを目のキワに効かせれば、単調になりがちなブラウンメイクに奥行と華やかさが加わります。
カセット：102・113・201・301
ヌーディバリエーション
肌に溶け込むベージュは、まぶたにもノーズシャドーにも。涙袋と鼻先にゴールドハイライト、目尻にチョコレートカラーを効かせれば、立体感のあるナチュラルメイクが完成します。ブルーハイライトは目頭へオン。 “ただのベージュ”では終わらない洗練のヌードメイクへと昇華します。
カセット：101・102・111・201
ブラウンベージュバリエーション
華やかさを添えるブラウンとヌーディベージュを組み合わせた、ひとつは持っておきたいベーシックな王道ブラウン系バリエーション。シーンを選ばず使える万能カラー設計。ナチュラルメイクにも、きちんと感を出したい日にも。ユニセックスにも楽しめるブラウンパレットです。
販売スケジュール
3月26日(木)発売
・bior organics 直営店
伊勢丹新宿店B2 ビューティーアポセカリー
渋谷スクランブルスクエア 6F +Q（プラスク）
・bior organics 公式オンライン
・コスメキッチン 全店
・Biople 全店
・ベルサンパティック京都高島屋店
・ベルナチュレール玉川高島屋店
・ベルナチュレール大宮高島屋店
5月以降、順次発売
・ロフト主要店舗
詳細はbior organics公式サイト：biororganics.comをご覧ください。
ノベルティ
発売にあわせて全13色のカラフルなクッションポーチをノベルティとしてご用意しております。
bior organics クッションポーチ
bior organics について
bior organics（ビオールオーガニクス）は、「機能性オーガニック」をコンセプトに掲げるコスメブランドです。すべてのスキンケア製品でエコサートコスモスのオーガニック認証を取得し、天然由来成分にこだわりながらも、確かな効果実感を追求しています。Travis Japanをブランドアンバサダーに起用し、スキンケアからメイクアップまで、クリーンビューティーの新しいスタンダードを提案しています。
【会社概要】
会社名：ビオールオーガニクス株式会社
代表者：工藤由美
所在地：東京都中央区銀座6-13-9 GIRAC GINZA 8F
公式サイト：https://biororganics.com/
Instagram / X（旧Twitter）：@bior_organics