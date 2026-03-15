JAPANクリーンビューティーの最高傑作　bior organics（ビオールオーガニクス）から＜お花とミネラルで色づけた＞天然由来100％のメイクパレット誕生

クリーンビューティーの最高傑作。お花とミネラルの美しい発色。

ビオールオーガニクス株式会社3月26日発売 マグネット式パレット「フラワーミネラル メイクパレット」

オーガニックコスメブランド bior organics（ビオールオーガニクス） は、合成色素・カルミン・タルク・防腐剤を使用しないクリーンビューティーメイクアップとして、マグネット式カスタムパレット「フラワーミネラル メイクパレット」を 2026年3月26日（木）より全国発売いたします。

本製品は 天然由来100％のカラーパウダーを自由に組み合わせて楽しめるメイクパレットで、全12カセット・22色展開。

アイシャドウ・チーク・ハイライト・アイブロウまでマルチに使える、サステイナブル設計のカスタムパレットです。

ビオールオーガニクスが追求する“天然発色”への挑戦

bior organics の＜フラワーミネラル＞シリーズから、「お花とミネラルだけで色づける」技術をさらに進化させた【アイシャドウ・チーク・ハイライト・グリッター】のカラーパウダーが誕生しました。

＜合成色素・カルミン・タルク・防腐剤＞不使用。天然由来100％。

「天然由来だから仕方ない」ではなく、「天然由来だからこそ美しい」を証明する、ブランド史上最も挑戦的なプロダクトです。

合成着色料やカルミンを使わず、花・野菜・ミネラル由来の天然色素で美しく発色させる。

特に青みピンクは、これまで合成やカルミンにしか出せないとされてきた色。

ビオールがこだわり続けた未知の天然色との出会いを、誰よりも早く体感してください。

＜フラワーミネラル メイクパレット＞5つの特徴

01. 未知の天然色（合成着色料・カルミン不使用）との遭遇体験

合成着色料やカルミンを使わず、花・野菜・ミネラル由来の天然色素で美しく発色。誰よりも早く、未知の天然色との出会いを体感してください。

02. 最大8色のマルチユース設計

アイシャドウ・チーク・ハイライト・アイブロウまでマルチに使用可能。全22色・12種類のカセットから自由に組み合わせて、最大8色をセットできるカスタム仕様です。

03. サステイナブルなマグネット式カスタムパレット

捨て色なしで資源を無駄にしないマグネット式設計。各カセットは、箱ではなくZIPケースに入っているので、カセットを単体で持ち運ぶのに便利なうえ、マグネット式ケースにセットした後は、小物やサプリメントの収納としても再利用できます。

04. 粉とびをおさえた質感

天然由来成分のみのパウダーでありながら、しっとりとした粉質を実現。粉とびや崩れを抑え、時間が経っても発色が持続します。

05. 6つのフリー・敏感肌対応処方

１. 合成着色料フリー

２. カルミンフリー

３. 防腐剤フリー

４. 合成香料フリー

５. 紫外線吸収剤フリー

６. タルクフリー

ヴィーガン対応

敏感肌パッチテスト済みで、デリケートな肌の方にも安心してお使いいただけます。

※すべての方に刺激が起こらないということではありません。

商品ラインアップ

フラワーミネラル マグネットカスタムケース（カラーパウダー装着後）

■ フラワーミネラル マグネットカスタムケース

価格：990円（税込）

最大８色。お好みのカラーパウダーをセットできるマグネット式のオリジナルケース。自分だけの組み合わせで、毎日のメイクをカスタマイズできます。

フラワーミネラル カラーパウダー デュアル〈ブラシ付〉

■ フラワーミネラル カラーパウダー デュアル〈ブラシ付〉

価格：1,980円（税込）

2色がセットになったデュアルタイプ。アイシャドーブラシまたはアイブロウブラシ付きで、すぐにお使いいただけます。

フラワーミネラル カラーパウダー シングル

■ フラワーミネラル カラーパウダー シングル

価格：1,650円（税込）

単色タイプ。お気に入りのカラーを1色ずつ選んで、マグネットケースに自由にセットできます。

全12カセット・22色のカラーバリエーション

【アイシャドウ / アイカラー】

101 ハニーブラウン｜マット＆ライトパール：アプリコット系ブラウンのグラデ。上品な陰影と血色を両立。

102 ミルクティ｜マット：ピンクベージュ×トープブラウン。万能かつ王道のヌードベージュ

103 ピーチグラデーション｜マット：肌なじみのよいヌードピーチのグラデーション。王道コーラル。

104 ローズグラデーション｜マット：やわらかなローズピンク。くすみを飛ばし、肌印象をすっと明るく。

101

ハニーブラウン

102

ミルクティ

103

ピーチグラデーション

104

ローズグラデーション

【アイブロウ＆シャドウ】

111 キャラメルブロウ｜アイブロウ＆シャドウ：やや深みのあるトープブラウン。眉や締め色に、自然な陰影を。

113 クールチョコレート｜パール＆マット：温度差のあるカラーで、洗練されたアクセントをプラス。

111

キャラメルブロウ

113

クールチョコレート

【ハイライト】

201 ルミナスシャンパン｜ パール＆グリッター：上品なハイライトときらめくシャンパングリッター。

202 ルミナスパール｜ パール＆グリッター：澄んだパールとシルバーで透明感のあるハイライト。

203 ルミナスピーチ｜ パール＆グリッター：ハイライトにも、チークの上の重ねにも自然な煌めきをプラス。

204 ルミナスローズ｜ パール＆グリッター：繊細な輝きを含んだローズ。華やかなシーンに最適。

201

ルミナスシャンパン

202

ルミナスパール

203

ルミナスピーチ

204

ルミナスローズ

【チーク】

301 ハッピーオーラ｜チーク：血色をにじませるように発色する、上品な多幸感カラー。

302 フェアリーオーラ｜チーク：甘さを抑えたローズピンクで幸せオーラを纏う。

301

ハッピーオーラ

302

フェアリーオーラ

おすすめカラーバリエーション7選

カセット：103・301・111・201ハッピーバリエーション

肌なじみのよいピーチコーラルをベースに、シャンパンパールのハイライトを鼻先や頬の高い位置にのせ、涙袋には繊細なラメをプラス。締め色のブラウンを目のキワにさりげなく重ね、奥行きを。オフィスにも使いやすい “ハッピーオーラ”をまとうカラーバリエーションです。

カセット：103・104・301・302デュアルバリエーション

コーラルとローズ、ふたつの表情をひとつに閉じ込めた、ちょっぴり欲張りなデュアルパレット。

どちらも計算された1トーン設計だから、テクニックいらずで自然な立体感と抜け感が生まれ、

その日の洋服や気分に合わせて、旬の表情が完成します。

カセット：104・204・111・302フェアリーバリエーション

フェアリーのようなふんわりした甘さをまとい、やわらかな血色と透明感を引き出すローズトーン。締め色のブラウンを目尻に乗せると、奥行きと立体感が加わり、可憐な中にも、少し大人っぽさも表現できるローズピンクのバリエーションです。

カセット：104・113・202・302ローズクーリッシュバリエーション

可憐さの中に知性を感じさせるパレット。ローズをベースに、ブルーラメを目頭や黒目の上にそっと重ね、チョコレートカラーを目尻のキワに。仕上げにホワイトゴールド系のハイライトを鼻先や頬に乗せると、誰とも被らない「大人のための“かわいい”」が実現します。

カセット：101・203・111・301ハニーブラウンバリエーション

日本人の肌に自然になじむオレンジブラウン系のアイシャドーで、目元にやわらかな温もりを。下まぶたにはコーラルのパールやラメをのせ、自然な血色と繊細なきらめきをプラス。仕上げにダークブラウンを目のキワに効かせれば、単調になりがちなブラウンメイクに奥行と華やかさが加わります。

カセット：102・113・201・301ヌーディバリエーション

肌に溶け込むベージュは、まぶたにもノーズシャドーにも。涙袋と鼻先にゴールドハイライト、目尻にチョコレートカラーを効かせれば、立体感のあるナチュラルメイクが完成します。ブルーハイライトは目頭へオン。 “ただのベージュ”では終わらない洗練のヌードメイクへと昇華します。

カセット：101・102・111・201ブラウンベージュバリエーション

華やかさを添えるブラウンとヌーディベージュを組み合わせた、ひとつは持っておきたいベーシックな王道ブラウン系バリエーション。シーンを選ばず使える万能カラー設計。ナチュラルメイクにも、きちんと感を出したい日にも。ユニセックスにも楽しめるブラウンパレットです。

販売スケジュール

3月26日(木)発売

・bior organics 直営店

伊勢丹新宿店B2 ビューティーアポセカリー

渋谷スクランブルスクエア 6F +Q（プラスク）

・bior organics 公式オンライン

・コスメキッチン 全店

・Biople 全店

・ベルサンパティック京都高島屋店

・ベルナチュレール玉川高島屋店

・ベルナチュレール大宮高島屋店

5月以降、順次発売

・ロフト主要店舗

詳細はbior organics公式サイト：biororganics.comをご覧ください。

ノベルティ

発売にあわせて全13色のカラフルなクッションポーチをノベルティとしてご用意しております。

bior organics について

bior organics クッションポーチ

bior organics（ビオールオーガニクス）は、「機能性オーガニック」をコンセプトに掲げるコスメブランドです。すべてのスキンケア製品でエコサートコスモスのオーガニック認証を取得し、天然由来成分にこだわりながらも、確かな効果実感を追求しています。Travis Japanをブランドアンバサダーに起用し、スキンケアからメイクアップまで、クリーンビューティーの新しいスタンダードを提案しています。

【会社概要】

会社名：ビオールオーガニクス株式会社

代表者：工藤由美

所在地：東京都中央区銀座6-13-9 GIRAC GINZA 8F

公式サイト：https://biororganics.com/

Instagram / X（旧Twitter）：@bior_organics