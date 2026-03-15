東映アニメーション・灯白社共催「名探偵プリキュア！展　なぜ？謎？！インビテーション」キービジュアル公開＆横浜会場の開催概要・チケット情報・ハイタッチイベント詳細を発表

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）および東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、共催する「名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション」横浜会場について、本展示のキービジュアルおよび横浜会場の開催概要、チケット情報、ハイタッチイベントの詳細を公開いたしました。また、100名限定のプレミアム先行入場券（前売抽選）の販売も実施いたします。

「名探偵プリキュア！展」公式サイトURL：https://www.toei-anim.co.jp/lp/precure/exh/

プリキュアイベントinfo Xアカウント：https://x.com/all_precure_exh

名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション

本日公開されたキービジュアルでは、考える表情の名探偵プリキュアが描かれ、来場者を“なぜ？謎？！”が散りばめられた物語の世界へと誘う本展の世界観を象徴するビジュアルとなっています。

本展では、TVアニメ『名探偵プリキュア！』の世界観を体感しながら謎解きをたのしめるストーリーダイブ型展示、ウェルカムハイタッチ会などを展開予定です。

【ウェルカムハイタッチ会】

会期中、キャラクターとのハイタッチイベントを開催いたします。

開催日程 5月23日(土)、5月24日(日)、5月30日(土)、5月31日(日)、6月6日(土)、6月7日(日)

開催時間 10:30／13:00／15:00

参加方法 「ハイタッチ会実施あり」の日時指定チケットをご購入された方がご参加いただけます。

登場キャラクター

・キュアアンサー

・キュアミスティック

・キュアアルカナ・シャドウ

【プレミアム先行入場券 発売決定！】

100名限定の開催初日最速入場できる特典付きプレミアムチケットです。

プレミアム先行入場時間

5月15日(金) 13:00～14:30（最終入場13:30）

チケット価格

9,000円

特典グッズ(アクリルクロック)、プレミアム先行入場者限定オリジナルチケット、名探偵プリキュア！展オリジナルショッパー、名探偵プリキュアとのウェルカムハイタッチなどの特典付き！

※プレミアム先行入場券のそのほかの特典については後日公開いたします。

※プレミアム先行入場者限定の特典はオリジナルチケットのみです。そのほかの特典は名探偵プリキュア！展内ショップで購入できるもの、または同展のノベルティとして配布されるものです。

※アクリルクロックは特典グッズ(アクリルクロック)付き入場チケットに付属する特典と同じデザイン・仕様です。

【開催概要】

イベント名：名探偵プリキュア！展 なぜ？謎？！インビテーション

開催日：2026年5月15日（金）～2026年6月7日（日）

開催時間：

5月15日（金）プレミアム入場：13:00～14:30、一般入場：15:00～19:00

月～木曜日 11:00～17:00

金～日曜日（※最終日を除く） 9:30～19:00

6月7日（日）9:30～16:00

※最終入場はいずれも閉場時間の30分前

会場：横浜・新高島駅B1F「Art Center NEW」

主催：名探偵プリキュア！展 横浜実行委員会

【チケット情報】

チケット料金

一般（中学生以上）前売：1,800円 当日：2,000円

子ども（3歳～小学生）前売：1,000円 当日：1,200円

特典グッズ（アクリルクロック）付き 前売：5,400円 当日：5,600円

プレミアム先行入場券 9,000円（前売抽選・100名限定）

販売スケジュール：2026年3月23日（月）10時～

販売方法：チケットぴあにて販売予定

■店頭

セブン-イレブン店頭マルチコピー機

【Pコード】

・通常会期／日時指定：660-302

・通常会期／フリー入場：995-972

■WEB

https://w.pia.jp/t/precure-exh/

※プレミアム先行内覧会はWEB販売のみ

※詳細は公式サイトをご確認ください。

※チケットは日時指定／フリー入場がございます。

※未就学児は保護者同伴でご入場ください。

※混雑状況により入場制限を行う場合がございます。

※イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

TVアニメ『名探偵プリキュア！』とは

2026年2月1日よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネットにて毎週日曜あさ8時30分から放送中

※BSS山陰放送は毎週日曜朝6時15分から

～あらすじ～

わたし！【明智あんな】14歳の中学 2 年生！

誕生日に現れた妖精【ポチタン】とペンダントに導かれて2027年から

1999年のまことみらい市にタイムスリップしちゃった…！

そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子【小林みくる】！

事件発生！？

大切なものを盗んだのは【怪盗団ファントム】…！？

困っている人を見逃せない…

そんな思いからわたしたち【名探偵プリキュア】に変身しちゃった！

名探偵プリキュアがみんなの笑顔を推理で守る！

わたし、元の時代に帰れるの～！？

「そのナゾ！キュアット解決！」

https://www.toei-anim.co.jp/tv/star-detective_precure/

権利表記：(C)ABC-A・東映アニメーション

■灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：東京都渋谷区渋谷一丁目12番8号

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://tohakusha.com/