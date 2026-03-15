音楽と子ども支援で地域と世界をつなぐNPO法人一期JAMが「企業パートナー制度」を開始ジャンベスポンサー制度（限定10社）もスタート

NPO法人一期JAM

NPO法人一期JAM（東京都大田区）は、地域の子どもたちや高齢者、多文化な背景を持つ人々が、安心してつながり合える「居場所」や「交流の場」をつくることを目的に活動している団体です。

このたび当団体では、地域活動と国際交流活動を支える新たな取り組みとして、企業・団体の皆さまと共に社会活動を広げていく「企業パートナー制度」を開始しました。あわせて、活動で使用するアフリカの太鼓「ジャンベ」に企業ロゴを掲載する「ジャンベスポンサー制度（限定10社）」の募集もスタートしました。

地域と世界をつなぐ活動

一期JAMではこれまで、地域コミュニティを中心になど、地域のつながりを生み出す活動を行ってきました。

さらに現在は、日本国内の活動に加えて、アフリカ・ギニア共和国でも「スマイルプロジェクト」として子ども食堂や伝統音楽教育支援を行い、日本とアフリカをつなぐ国際的な地域支援活動にも取り組んでいます。

日本とアフリカをつなぐ国際支援

また一期JAMは、日本国内の活動に加えて、西アフリカ・ギニア共和国でも「スマイルプロジェクト」として、

・子ども食堂

・伝統音楽教育支援

を行い、日本とアフリカをつなぐ国際的な地域支援活動にも取り組んでいます。

国内での地域活動と海外での支援活動を同時に進めることで、「地域」と「世界」をつなぐ新しい形の社会貢献を目指しています。

企業パートナー制度をスタート

こうした取り組みは、地域の皆さまやボランティア、支援してくださる企業・団体の協力によって継続することができています。そこでこのたびNPO法人一期JAMでは、地域活動と国際交流活動をより広げていくために、企業・団体の皆さまと共に社会活動を支えていく「企業パートナー制度」を開始しました。

この制度では、企業の社会貢献活動（CSR）の一環として地域活動や国際支援に関わっていただくことができると同時に、活動の現場を通じて企業の取り組みを地域の中で発信していくことを目的としています。

一期JAMでは現在、SNSやホームページを通じて活動の様子を継続的に発信しています。SNSフォロワーは総数約16,000人、公式ホームページの月間ページビューは約2,000PVとなっており、地域活動やイベントの様子を多くの方々に届けています。

企業パートナー制度では、企業の支援内容に応じて以下のプランを用意しています。

プラチナパートナー

年額：100万円

🥇 ゴールドパートナー

年額：50万円

🥈 シルバーパートナー

年額：30万円

★ スタンダードパートナー

年額：10万円

地域応援サポーター

1口：10,000円～

パートナー企業には、ホームページやSNSでの紹介、活動拠点での企業ロゴ掲示、ジャンベスポンサー掲載など、企業の社会貢献活動を発信する機会が提供されます。



企業パートナー制度の詳細はこちら

https://www.ichigojam.org/kessai-dantai-1year

▶ 協賛パートナーシップ資料

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive

ジャンベスポンサー制度

また、一期JAMでは活動で使用するジャンベに企業ロゴを掲載する「ジャンベスポンサー制度」を導入しました。ジャンベは地域イベントや学校訪問、音楽ワークショップなどで使用され、企業の社会貢献活動を地域の中で自然な形で発信することができます。

現在、一期JAMのSNSフォロワーは総数約16,000人、公式ホームページの月間ページビューは約2,000PVとなっており、地域活動の様子やイベントの情報を広く発信しています。企業パートナーには、SNSやホームページでの紹介、イベントでの企業ロゴ掲示など、社会貢献活動の発信につながる特典が用意されています。

一期JAMでは今後も、音楽や文化交流を通して地域のつながりを広げながら、日本と世界をつなぐ活動を進めていきます。企業・団体の皆さまとともに、新しい地域社会づくりに取り組んでいきたいと考えています。

代表コメント

NPO法人一期JAM 理事長 山崎剛司

一期JAMは、音楽や文化交流を通じて、地域の中で人と人がつながる「居場所」をつくることを大切に活動してきました。

子ども食堂や音楽ワークショップ、多文化交流イベントなどを通して、子どもたちや地域の方々が安心して集まれる場を育てています。

また近年は、日本だけでなくアフリカ・ギニア共和国でも、子ども食堂や伝統音楽教育支援を行う「スマイルプロジェクト」を進め、日本とアフリカをつなぐ活動にも取り組んでいます。

企業の皆さまと共に、地域と世界をつなぐ活動を広げていけたら嬉しく思います。

企業パートナー募集

NPO法人一期JAMでは、地域と世界をつなぐ活動を共に支えてくださる企業・団体の皆さまを募集しています。

子ども食堂、音楽ワークショップ、多文化交流イベント、アフリカ支援活動など、一期JAMの取り組みは多くの方々の協力によって成り立っています。

企業パートナーとしてご参加いただくことで、地域社会への貢献や文化交流活動の支援につながるとともに、企業の社会貢献活動として広く発信することができます。

音楽には、人と人をつなぐ力があります。

一期JAMの活動を通じて、地域と世界をつなぐ取り組みにぜひご参加いただけましたら幸いです。

企業パートナー制度の詳細はこちら

https://www.ichigojam.org/kessai-dantai-1year

▶ 協賛パートナーシップ資料

https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive



お問い合わせ・団体ホームページ

https://www.ichigojam.org/