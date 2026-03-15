ERPC、研究開発成果をもとにハイパフォーマンス VPS 全ラインナップの全リージョンパフォーマンスブーストを実施。 P99 レイテンシ 150～200ms 改善を観測、価格据え置きで製品リニューアル

ELSOUL LABO B.V.

ELSOUL LABO B.V.（本社：オランダ・アムステルダム、代表取締役 CEO：川崎文武）および Validators DAO が運営する ERPC は、Premium VPS・EPYC VPS・SUPER VPS の全ラインナップにおいて、研究開発成果にもとづくパフォーマンスブーストを全リージョンに適用したことをお知らせいたします。

本アップデートにより、ストリームワークフローのテストにおいて P99 レイテンシで 150～200ms の改善が観測されています。価格は据え置きのまま、製品リニューアルとしてお届けいたします。

パフォーマンスブーストの概要

省電力・パフォーマンスセーブ機能の徹底排除

今回のパフォーマンスブーストは、省電力およびパフォーマンスセーブに関わるすべての機能を徹底的に排除するという設計思想にもとづいています。

市販の VPS は、安定性・電力効率・汎用性を優先する保守的な設計が一般的です。これは汎用用途では合理的ですが、1ms を競う Solana の高頻度処理においては、これらの保守的な設定がそのままパフォーマンスの天井となります。

ERPC のハイパフォーマンス VPS では、CPU C-state の無効化、CPU ガバナーの performance 固定、カーネルパラメータの最適化、ネットワークスタックのチューニング、メモリ設定の最適化など、あらゆるレイヤーにおいて省電力・パフォーマンスセーブ機能を排除し、スピードを最優先に引き出す構成を適用しました。

P99 レイテンシ 150～200ms 改善を観測

本パフォーマンスブーストの適用後、ストリームワークフローのテストにおいて P99 レイテンシ 150～200ms の改善が観測されています。Solana において、このレベルのレイテンシ改善はトランザクションの着地順序に直接影響するオーダーの差であり、高頻度取引・DeFi・リアルタイム処理において決定的な競争優位となります。

省電力・パフォーマンスセーブ機能の排除により、VPS でありながらベアメタルサーバーの性能に近づく構成が実現されました。仮想化レイヤーの存在は変わりませんが、ホスト側で速度を制限していた要因を徹底的に取り除くことで、ベアメタルとの性能差を大幅に縮小しています。ベアメタルサーバーの在庫が限られる中、VPS でプレミアムなパフォーマンスを手に入れられる選択肢として、より強力な製品となりました。

対象リージョンと構成

パフォーマンスブーストは、以下の全 6 リージョンの Premium VPS・EPYC VPS・SUPER VPS 全構成に適用済みです。

- フランクフルト- アムステルダム- ロンドン- ニューヨーク- シンガポール- 東京

Premium VPS の高クロック性能、EPYC VPS のコスパ運用、SUPER VPS のバランス構成という各製品の特性はそのままに、全ラインナップで速度優先のチューニングを適用しています。

Premium VPS すべての構成において、5.7GHz の業界最高クロック CPU、ECC DDR5 メモリ、NVMe4 SSD、25Gbps × 2 ネットワーク、無制限トラフィック、オーバーコミットなし、ERPC Solana RPC プラットフォームとのゼロ距離通信という品質基準を維持しています。価格は据え置きのまま、パフォーマンスのみが向上する製品リニューアルです。

ERPC VPS: https://erpc.global/ja/vps/

スピードを第一要件とする設計思想

市販 VPS との設計思想の違い

市販の VPS は、安定性と汎用性を第一要件として設計されています。これは多くのユースケースにおいて正しい選択ですが、Solana の高頻度取引のように 1ms を競う領域では、設計思想そのものが異なります。

ERPC のハイパフォーマンス VPS は、スピードを第一要件として設計しています。コンピュータの最適化にはトレードオフが伴い、何を重視するかがエッジの鋭さを決定します。私たちの第一要件はスピードであり、このスピードを改善することが私たちの使命です。

そのため、汎用 VPS で一般的な安定性・省電力寄りの設計ではなく、スピードを最優先にした構成を採用しています。速度がそのまま価値に直結するプロフェッショナルなお客様のための、プロフェッショナルユース製品です。

データが消えていいわけではない - SLV による開発環境の進化

スピードを第一要件とすることは、データが消えてよいということではありません。

昨今のオープンソースの発展、ベストプラクティスの共有、技術知識の普及、そして AI エージェントの登場により、バックアップの保持、ノードの分割によるスケーリングとレジリエンスの向上といった基礎的かつ重要な運用は、個人レベルでも達成しやすくなっています。

しかし、AI エージェントによる開発の裾野が急速に広がった今、これらの運用を「知識がある人だけができること」のままにしておくべきではありません。環境そのものを変える時が来たと、私たちは理解しました。

SLV は、その環境整備を担うオープンソースツールとして進化を続けています。知識の有無にかかわらず、安全な運用が当たり前に実現される - そのための基盤を SLV が提供します。近日中に、SLV を使うことで手放しにノードバックアップが可能になる新機能のリリースを予定しています。

特にブロックチェーン開発は金融と直結しており、ハッキングや脆弱性の問題が日常的に発生しています。今後、ブロックチェーン技術は RWA 領域をはじめとするデジタル資産を支える基盤として普及が進みます。SLV は、意識せずとも安全なアプリケーション開発を可能にするべく、包括的な Solana 開発ツールとして進化を続けます。

現在 SLV は、メジャーな全タイプの Solana バリデータおよび Solana RPC の立ち上げ・運用・ノーダウンタイム移行のサポート機能を保持しており、すべての機能が MCP 対応、AI エージェントによる利用が可能になっています。今後は、RPC を活用した Solana dApp 開発や高頻度取引用アプリ開発にも有効な、AI エージェント時代のオープンソースツールとして拡張してまいります。

SLV Website: https://slv.dev/ja

SLV GitHub: https://github.com/validatorsDAO/slv

メンテナンスに関するお知らせ

本パフォーマンスブーストは全リージョンのほとんどの VPS に適用されましたが、一部の利用負荷の高いインスタンスについては、安全な移行のため、お客様個別にご案内を送付したうえで、段階的にメンテナンスを実施いたします。

パフォーマンス改善の規模が大きい場合、設計レベルの変更を伴う場合があるため、事前のご案内メールは必ずご一読いただき、重要なデータについては定期的なバックアップ取得をお勧めいたします。

5 年連続 WBSO 承認 - 研究開発成果が直接パフォーマンスに反映される

ELSOUL LABO は、オランダ政府の研究開発支援制度 WBSO において 2022 年以降 5 年連続で承認を受けています。超低遅延を前提とした Solana RPC インフラの研究開発、バリデータ配置・運用オーケストレーションの自動化に関する研究を継続しており、その成果は直接的にプラットフォームのパフォーマンス改善に反映されています。

今回のハイパフォーマンス VPS パフォーマンスブーストも、これらの研究開発の中で蓄積された知見が実運用として具現化されたものです。R&D の成果は積み重ねであり、改善の角度は時間とともに大きくなっています。

次世代の選択肢 - AS200261 Solana 特化データセンター

ELSOUL LABO は、RIPE NCC より自社 ASN（AS200261）の付与を受け、Solana 特化のトップティア新データセンターの開設を進めています。既存のプレミアムデータセンターを超える、最高品質のインフラとして設計されており、今月末から来月にかけてご利用開始を予定しています。

最新世代の AMD EPYC 第 5 世代、AMD Threadripper PRO 第 5 世代（9975WX 等）、NVMe 第 5 世代で統一されたハードウェア構成に加え、自社 ASN による最適なネットワーク経路設計を実現します。パフォーマンスと ASN コンセントレーションスコアの両立という、これまで二律背反とされてきた条件を同時に満たす、理想の選択肢です。

初期ロットは予約完売となっておりますが、次回入荷分以降はウェイトリスト順にご案内いたします。

お問い合わせ

ハイパフォーマンス VPS に関するお問い合わせは、Validators DAO 公式 Discord にてサポートチケットを作成ください。

Validators DAO 公式 Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR

ERPC の公式情報および各種プランは以下のサイトでご確認いただけます。

ERPC 公式 Website: https://erpc.global/ja

日頃より ERPC をご利用いただき、心より御礼申し上げます。