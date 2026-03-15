【焼鳥ダイニングいただきコッコちゃん】コスパ最強！120分飲み放題付3,500円～。新宴会プランが働く強い味方に！3月17日より新プランがスタート！

株式会社イーストン

札幌を中心に東北・関東で「北海道イタリアンミア・ボッカ」「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」など45店舗を経営する株式会社イーストン（所在地：札幌市北区、代表取締役社長：大山 泰正、以下「イーストン」）は、焼鳥ダイニングいただきコッコちゃんにて2026年3月17日より、こだわりの焼鳥やザンギを楽しめる新しい宴会プランの提供を開始いたします。

今回の新プランでは、利用シーンに合わせて選べる3つのコースをご用意しました。全コースに120分の飲み放題が付き、少人数から大人数の集まりまで幅広く対応いたします 。

■ 新宴会プラン

1. 北海道の三大焼鳥を楽しめる「スペシャルコース」

北海道の名物焼鳥を贅沢に食べ比べできる、ボリューム満点のプランです。

価格: お1人様 4,500円（税込）

内容: 全15品（室蘭やきとり、美唄やきとり、蟹クリームコロッケ 紅ズワイガニのせ、釜揚げしらすご飯、デザートなど）

予約: 3名様より、前日までに要予約

2. 人気の唐揚げを楽しめる「定番コース」

コッコちゃん自慢の「しょうゆザンギ」や、見た目も華やかなサラダが楽しめるイチオシのコースです。

価格: お1人様 4,000円（税込）

内容: 前菜盛り合わせ、粉雪チーズのパリパリサラダ、とりもも串（塩）、ざるラーメン、デザートなど

予約: 3名様より、前日までに要予約

3. 当日予約OK！「バリューコース」

お仕事帰りや急な集まりに最適な、リーズナブルながら満足度の高いプランです。

価格: お1人様 3,500円（税込）

内容: 全9品（コッコちゃんの塩ザンギ、おつまみたまご、十勝産枝豆、釜揚げしらすご飯など）

予約: 2名様より、当日予約も可能です

【販売期間】2026年3月17日（火）～2026年9月30日（木）

※販売期間は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。



販売店舗：「焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん」

※店舗情報は下記参照

■焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん

2003年に札幌で誕生した「焼鳥ダイニングいただきコッコちゃん」は、1号店となる「新道東店」（北海道札幌東区）をオープン以来、地域の皆さまに支えられて21年の営業を続けて参りました。2006年には宮城県仙台市、2012年には東京へ進出し、現在14店舗まで成長。「食を通じて日本を元気に！」をミッションに掲げ、北海道のご当地やきとりや、北海道の旬の素材を楽しめる焼鳥屋としてあなたの近くの「北海道物産展」のようであり、「ただいま」という気持ちで帰ってこられる憩いの場になれるように、物価高や不景気という困難な時代の中で今後もお客様に愛される店舗であり続けるため、様々な取り組みを行って参ります。

今後の展開

いただきコッコちゃんは、今後も「食の楽しさ」と「人と人をつなぐ時間」を提供し、地域の皆さまに愛される店舗を目指してまいります。

■Instagram https://www.instagram.com/coccochan_official/

■X（旧Twitter） https://twitter.com/cocco_hokkaido

■公式HP https://www.eastone.co.jp/cocco/

販売店舗

≪関東エリア≫

■五反田店▶東京都品川区西五反田1丁目2-8 FPGLinksGOTANDA6Ｆ TEL：03-6417-9520

https://goo.gl/maps/DBoYQomaUckwnMSJ6

■亀戸店▶東京都江東区亀戸2-20-3 東洲ビル2F TEL：03-5628-6880

https://goo.gl/maps/UDwu6G1MEaMdzzXU7

■浦和店▶埼玉県さいたま市浦和区仲町1丁目3番6号 浦和仲町YKビル2F TEL：048-814-2622

https://goo.gl/maps/Xjh5D1f4nPQkKs2N7



≪宮城県エリア≫

■仙台駅東口店▶宮城県仙台市宮城野区榴岡4丁目５-２大野第２ビル１階

https://goo.gl/maps/aQ9GAR1vSg4N85H49

■仙台駅西口店▶宮城県仙台市青葉区中央1丁目8-22 サンスクエア庄司ビル1・2F

https://goo.gl/maps/tymaRqX9Yjgqhu7b9

■マーブルロード店▶宮城県仙台市青葉区一番町３丁目５-２４仙台測器社テークビル２階

https://goo.gl/maps/wTJTPvMBChsSuoQN7

■サンモール店▶宮城県仙台市青葉区一番町２丁目６-１シティハウス一番町中央２Ｆ

https://goo.gl/maps/zBypC7okngYner7i9

■長町店▶宮城県仙台市太白区長町５丁目４-１４

https://goo.gl/maps/hsSqG2HL8QodgHmEA



≪北海道エリア≫

■北1条店▶北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-11 桂和北1条ビル2F

https://goo.gl/maps/Uj4d83UN9F66eeUw8

■北8条店▶北海道札幌市北区北８条西４丁目13-1 ブランシャールBLD1 、2階

https://goo.gl/maps/4eDtP2Qod6CVbhB46

■桑園店▶北海道札幌市中央区北8条西15丁目28-176

https://goo.gl/maps/wUwfZSfQXsWEJB8v8

■JR琴似駅前店▶北海道札幌市西区琴似1条1丁目1-20（JR高架下）

https://goo.gl/maps/48S7SKQH4zfMWkNb8

■新道東店▶北海道札幌市東区北33条東16丁目22-33

https://goo.gl/maps/MHKdgFTuLBZLKHZQ7

■宮の沢店▶北海道札幌市西区発寒6条9丁目1-10 ペルル宮の沢1F

https://goo.gl/maps/vAp4xo8tBemK8k2UA



会社概要

■会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全45店舗の飲食店を経営（2026年3月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円



■公式ホームぺージ▷ https://www.eastone.co.jp/