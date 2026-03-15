「BANKAKU KITCHEN」が、星ヶ丘三越に初登場！
〈B.sable（ベー・サブレ）〉3種…左から、[プレーン/塩]、[オニオン]、[トマト]
株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）の海老を使ったフードメニューのテイクアウト店舗「BANKAKU KITCHEN（バンカクキッチン）」が、2026 年3 月18 日（水）から、初めて「星ヶ丘三越」にて期間限定販売を実施いたします。
2 月15 日に新商品[トマト]が発売された、坂角だけの新感覚スイーツとして話題の〈B.sable（ベー・サブレ）〉のほか、「BANKAKU KITCHEN」の一番人気「〈焼き〉海老カレーパン」や「海老カツサンド」など、海老のプロ・坂角こだわりのメニューが勢ぞろいいたします。
【催事概要】
■開催期間：2026 年3 月18 日（水）～31 日（火） ※14 日間
■開催場所：星ヶ丘三越1 階パーク（飲食コミュニティスペース）
■特典1：催事場にて税込1,620 円以上お買い上げで、ハズレ無しのカプセルくじにチャレンジいただけます。
1 等…BANKAKU KITCHEN オリジナルエコバッグ
2 等…〈B.sable[トマト]〉1 枚
3 等…〈ゆかり〉1 枚
■特典2：催事場にてお買い上げのすべての方に、坂角総本舖三越星ヶ丘店（地下1 階）でお買い物の際に〈さくさく日記[海老]〉1 袋がもらえる引換券をプレゼントいたします。
■展開アイテム（価格はすべて税込）：
B.sable[プレーン/塩][オニオン][トマト]
5 枚入/648 円、10 枚入/1296 円
スリーブセット5 枚入×2 箱/1,296 円
スリーブセット10 枚入×2 箱/2,592 円
坂角伝統の海老せんべい〈ゆかり〉のおいしさをもっと身近に、もっと日常に、もっとたくさんのシーンで楽しんでほしい。その想いから誕生した坂角ならではのスイーツです。
〈焼き〉海老カレーパン
〈焼き〉海老カレーパン
1個/378 円
3個/1,242 円（ギフトボックス入り）
海老たっぷりの旨みを封じ込め、風味豊かな国産小麦フォカッチャで焼き上げてモチモチ美味！
※BANKAKU KITCHEN の一番人気商品。
海老カツサンド
海老カツサンド
1個/540 円
2個/1,080 円（ギフトボックス入り）
サクッと衣にぎゅっと詰まった、海老の身と帆立の旨みをこだわりの一等小麦粉食パンでサンド！
3種食べ比べセット
3 種食べ比べセット
海老カツ、海老コロッケ、海老ライスコロッケ
各1 個（合計3 個）/1,112 円
海老好きにはたまらない！
味と食感の違いが楽しめる人気の3種を食べ比べ。
BANKAKU EBI CURRY
BANKAKU EBI CURRY（バンカクエビカレー）
180g 入 ※箱入り/756 円
カロリー1 袋あたり：184kcal
「BANKAKU KITCHEN」で大人気の海老カレーが、レトルトで登場！
坂角たまご
坂角たまご
6 個入/540 円
坂角の代表商品である海老せんべい〈ゆかり〉を製造する工程では、ていねいに海老の殻と身を分けます。
その殻を養鶏場のオリジナル飼料に配合。
生まれる卵は黄身の赤みが強く、味わいも濃厚です。
YUKARIco
YUKARIco（ゆかりこ）
31g 入/345 円
いつでも気楽に楽しんでハッピー。
〈ゆかり〉チップスとこだわり素材が、コラボしたおいしさです。
BANKAKU KITCHEN
「BANKAKU KITCHEN」のあゆみ
名古屋栄のLACHIC で2021 年に期間限定開催し、初めて「海老せんべい」ではなく、海老の専門家
として「海老を使ったフードメニュー」を販売。翌年からジェイアール名古屋タカシマヤで期間限定
販売を累計5 回開催し、メニューを見直し・改良を重ねました。2024 年10 月17 日に、創業135 周
年事業のひとつとして、東区に初の常設店「BANKAKU KITCHEN 葵店」をオープンいたしました。
坂角総本舖
株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）
坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889 年（明治22 年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。
江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。2025 年4 月に、おかげさまで創業136 周年を迎えました。