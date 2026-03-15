「BANKAKU KITCHEN」が、星ヶ丘三越に初登場！

株式会社坂角総本舖〈B.sable（ベー・サブレ）〉3種…左から、[プレーン/塩]、[オニオン]、[トマト]

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）の海老を使ったフードメニューのテイクアウト店舗「BANKAKU KITCHEN（バンカクキッチン）」が、2026 年3 月18 日（水）から、初めて「星ヶ丘三越」にて期間限定販売を実施いたします。

2 月15 日に新商品[トマト]が発売された、坂角だけの新感覚スイーツとして話題の〈B.sable（ベー・サブレ）〉のほか、「BANKAKU KITCHEN」の一番人気「〈焼き〉海老カレーパン」や「海老カツサンド」など、海老のプロ・坂角こだわりのメニューが勢ぞろいいたします。

【催事概要】

■開催期間：2026 年3 月18 日（水）～31 日（火） ※14 日間

■開催場所：星ヶ丘三越1 階パーク（飲食コミュニティスペース）

■特典1：催事場にて税込1,620 円以上お買い上げで、ハズレ無しのカプセルくじにチャレンジいただけます。

1 等…BANKAKU KITCHEN オリジナルエコバッグ

2 等…〈B.sable[トマト]〉1 枚

3 等…〈ゆかり〉1 枚

■特典2：催事場にてお買い上げのすべての方に、坂角総本舖三越星ヶ丘店（地下1 階）でお買い物の際に〈さくさく日記[海老]〉1 袋がもらえる引換券をプレゼントいたします。

■展開アイテム（価格はすべて税込）：

B.sable[プレーン/塩][オニオン][トマト]

5 枚入/648 円、10 枚入/1296 円

スリーブセット5 枚入×2 箱/1,296 円

スリーブセット10 枚入×2 箱/2,592 円

坂角伝統の海老せんべい〈ゆかり〉のおいしさをもっと身近に、もっと日常に、もっとたくさんのシーンで楽しんでほしい。その想いから誕生した坂角ならではのスイーツです。

〈焼き〉海老カレーパン

〈焼き〉海老カレーパン

1個/378 円

3個/1,242 円（ギフトボックス入り）

海老たっぷりの旨みを封じ込め、風味豊かな国産小麦フォカッチャで焼き上げてモチモチ美味！

※BANKAKU KITCHEN の一番人気商品。

海老カツサンド

海老カツサンド

1個/540 円

2個/1,080 円（ギフトボックス入り）

サクッと衣にぎゅっと詰まった、海老の身と帆立の旨みをこだわりの一等小麦粉食パンでサンド！

3種食べ比べセット

3 種食べ比べセット

海老カツ、海老コロッケ、海老ライスコロッケ

各1 個（合計3 個）/1,112 円

海老好きにはたまらない！

味と食感の違いが楽しめる人気の3種を食べ比べ。

BANKAKU EBI CURRY

BANKAKU EBI CURRY（バンカクエビカレー）

180g 入 ※箱入り/756 円

カロリー1 袋あたり：184kcal

「BANKAKU KITCHEN」で大人気の海老カレーが、レトルトで登場！

坂角たまご

坂角たまご

6 個入/540 円

坂角の代表商品である海老せんべい〈ゆかり〉を製造する工程では、ていねいに海老の殻と身を分けます。

その殻を養鶏場のオリジナル飼料に配合。

生まれる卵は黄身の赤みが強く、味わいも濃厚です。

YUKARIco

YUKARIco（ゆかりこ）

31g 入/345 円

いつでも気楽に楽しんでハッピー。

〈ゆかり〉チップスとこだわり素材が、コラボしたおいしさです。

BANKAKU KITCHEN

「BANKAKU KITCHEN」のあゆみ

名古屋栄のLACHIC で2021 年に期間限定開催し、初めて「海老せんべい」ではなく、海老の専門家

として「海老を使ったフードメニュー」を販売。翌年からジェイアール名古屋タカシマヤで期間限定

販売を累計5 回開催し、メニューを見直し・改良を重ねました。2024 年10 月17 日に、創業135 周

年事業のひとつとして、東区に初の常設店「BANKAKU KITCHEN 葵店」をオープンいたしました。

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889 年（明治22 年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。

江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。2025 年4 月に、おかげさまで創業136 周年を迎えました。