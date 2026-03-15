坂口健太郎×渡辺謙の心震える慟哭のヒューマンミステリー『盤上の向日葵』3月15日（日）よりU-NEXT独占で先行配信開始！＆スペシャルインタビュー公開！

株式会社 U-NEXT

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天照）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年3月15日（日）より、映画『盤上の向日葵』を独占先行配信を開始いたします。

若き天才は なぜ容疑者になったのか？将棋界を舞台に描かれる、壮絶な過去と白骨死体の謎

本作は、「孤狼の血」で知られる作家・柚月裕子の同名小説を、熊澤尚人監督（『ユリゴコロ』『隣人X -疑惑の彼女-』）の手によって実写映画化したヒューマンミステリーです。

主演の坂口健太郎が、突如として将棋界に現れた異端の天才棋士・上条桂介を熱演。その桂介の過去を知る重要人物として、日本映画界を代表する名優・渡辺謙が、裏社会に生きる伝説の真剣師（賭け将棋指し）・東明重慶を圧倒的な存在感で演じます。

壮絶な過去、逃れられない宿命、裏切り復讐の先に待つ“衝撃の結末”とは―昭和から平成へと続く激動の時代を生きる1人の青年の光と闇をドラマチックに映し出した本作を、U-NEXTでお楽しみください。

坂口健太郎×渡辺謙 スペシャルインタビューも公開！

配信開始を記念し、坂口健太郎さん、渡辺謙さんのお二人による、スペシャルインタビューも公開いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=N8dCisxYE9o ]

映画『盤上の向日葵』

【配信開始日時】2026年3月15日（日）

【配信形態】レンタル配信 550円（税込）／2日間

【配信ページ】https://video.unext.jp/title/SID0279124

【ストーリー】

やがて明らかになる、壮絶な過去-。

天才棋士と伝説の真剣師。この出会いが、二人の運命を大きく変える。

山中で謎の白骨死体が発見される。事件解明の手掛かりは、遺体とともに発見されたこの世に7組しか現存しない希少な将棋駒。容疑をかけられたのは、突如将棋界に現れ、一躍時の人となっていた天才棋士〈上条桂介〉だった。さらに捜査の過程で、桂介の過去を知る重要人物として、賭け将棋で裏社会に生きた男〈東明重慶〉の存在が浮かび上がる。

桂介と東明のあいだに何があったのか？謎に包まれた桂介の生い立ちが明らかになっていく。それは、想像を絶する過酷なものだった......。

【キャストコメント付き予告編】https://youtu.be/fbEHcrdqMU8

【スタッフ・キャスト】

監督・脚本：熊澤尚人

原作：柚月裕子「盤上の向日葵」(中央公論新社)

出演：坂口健太郎 渡辺謙 佐々木蔵之介 土屋太鳳 高杉真宙 音尾琢真

柄本明／渡辺いっけい 尾上右近 木村多江 小日向文世 ほか

音楽：富貴晴美

主題歌：サザンオールスターズ「暮れゆく街のふたり」(タイシタレーベル / ビクターエンタテインメント)

(C) 2025 映画「盤上の向日葵」製作委員会

【原作もU-NEXTで配信中】書籍・コミック版がお得に読める期間限定キャンペーンも開始！

映画の独占先行配信を記念し、U-NEXT内「ブック」ジャンルにて、原作関連作の期間限定キャンペーンを実施いたします。

■期間：2026年3月15日（日）～3月28日（土）

■対象コンテンツ：

・小説『盤上の向日葵（上）』：試し読み増量

https://video.unext.jp/book/title/BSD0000404298

・小説『盤上の向日葵（上下合本）』：30％OFF

https://video.unext.jp/book/title/BSD0000404300

・漫画『盤上の向日葵 1』：期間限定無料

https://video.unext.jp/book/title/BSD0000641229

【あわせて注目のライブ配信情報】リアルな将棋界の頂上決戦『王将戦 七番勝負』もライブ配信中！

映画に関連して、将棋の世界観をより深く楽しむコンテンツとして、U-NEXTでは現在、将棋界最高峰の戦い『囲碁将棋チャンネル ALSOK杯 第75期 王将戦七番勝負』を全局ライブ配信しております。藤井聡太王将に永瀬拓矢九段が挑む、歴史的なシリーズの行方にもぜひご注目ください。

＜今後のライブ配信スケジュール＞

第6局： 2026年3月18日（水）・19日（木） 08:40～

第7局： 2026年3月25日（水）・26日（木） 08:40～

配信ページ： https://t.unext.jp/r/oushousen

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。