アミューズ、山梨県西湖と香川県豊島に宿泊施設を2026年春オープン

株式会社アミューズ

株式会社アミューズ（本社:山梨県南都留郡富士河口湖町、代表取締役会長 兼 社長 :大里 洋吉）は、総合エンターテインメント企業として培ってきたノウハウとプロデュース力を活かし、本社が所在する山梨県西湖、及び香川県豊島（てしま）にて、地域資産をプロデュースするライフカルチャー事業（※）を展開してまいりました。

その素晴らしい魅力をより多くの方に体感していただくとともに、地域のさらなる活性化に貢献するため、当社は2026年春より両拠点にて、新たな宿泊施設をオープンいたします。

雄大な自然や地域の文化に深く触れていただける上質な滞在を通じて、心に響く「感動体験」をプロデュースしてまいります。

※ライフカルチャー事業では、地域資源を活用したアクティビティ、施設や食の事業を展開し、エンターテインメントを軸とした新たなライフスタイルを提案しています。西湖では湖上アクティビティ「HOBIE」の水上散歩や富士山麓の食材を活かした「Restaurant SAI燊」でのガストロノミー体験など唯一無二の体験を提供。香川県豊島では島の素材を使った食などを通じて、豊島の豊かさに触れていただくための場「Teshima Factory」を拠点に施設運営や飲食、農業事業を行うなど、地域に根ざした事業を展開しています。

施設コンセプトと目的

当社では、2026年春より以下のとおり、山梨県西湖（本社所在地）、及び香川県豊島にて、宿泊施設の提供を開始いたします。

1. 山梨県西湖「A VILLAGE（エーヴィレッジ）」

2021年、当社は本社を山梨県富士河口湖町西湖に移転し、本社オフィスとして「AMUSE VILLAGE」を創設しました。「西湖」は、富士山が世界遺産に登録される構成要素のひとつであり、富士五湖の中でもとても静寂な自然に囲まれた環境です。

これまで、この本社をアーティストや社員たちがコミュニケーションを深め、創作活動を支えるモノづくりの拠点と位置づけ、湖上アクティビティ「HOBIE」や富士山麓の食材を活かした「Restaurant SAI燊」といった事業展開を通じて、西湖の魅力を発信してまいりました。今回本社機能を維持しつつ、新たに「宿泊」という要素を加えることで、既存のコンテンツを繋ぎ、西湖という地域の魅力を面的に体感していただける滞在拠点として、一般の皆様にも開放し「A VILLAGE」として新たなスタートを切ります。

富士北麓の豊かな自然と素晴らしい感動を皆様にお届けします。

2. 香川県豊島「ホテル聚（シュウ）」

瀬戸内海の小さな島「豊島」で育まれてきた生活・文化やアート、自然などを体感できる『豊島の暮らしに泊まる』をコンセプトにした宿泊施設「ホテル聚」を開業いたします。

集落の細い路地を気ままに歩く、近隣の方々と交流する、夜の静寂を堪能するなど、観光や宿泊の枠を超えて、豊島の豊かな日常と穏やかに流れる時間に身を委ねる体験をご提供します。

両拠点への滞在を通じて、より多くの方に地域の素晴らしい自然と文化をじっくりと体験していただく機会を提供し、訪れるすべての方々にとって、これらの場所が「特別な場所」となるような感動体験の創出と地域のさらなる活性化に貢献してまいります。

施設概要

■A VILLAGE

【所在地】〒401-0332 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖997

【施設構成】宿泊棟31室、プライベートガーデン（約1500坪）

【敷地面積】8800平方メートル

【開業日】2026年5月4日（月）

【公式HP】https://a-village.com

■ホテル聚

【所在地】〒761-4661 香川県小豆郡土庄町豊島家浦字中村1833番

【施設構成】4棟 全12室

【敷地面積】852平方メートル

【開業日】2026年4月25日（土）

【公式HP】https://hotel-shu.com

＜宿泊予約について＞

■A VILLAGE

公式HPにて2026年3月15日より、各種宿泊予約サイトでは4月1日より受付を開始いたします。

■ホテル聚

公式HPにて2026年4月初旬より受付開始を予定しております。

※上記日程は変更になる可能性がございます。変更になった場合は各公式HPおよび宿泊予約サイトにてお知らせいたします。