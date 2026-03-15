半導体レーザーを活用した歯周内科治療を導入

医療法人 笑顔を育む会

歯周病は、日本人成人の多くが罹患する身近な疾患である一方、進行すると歯の喪失につながる慢性疾患でもあります。近年、「できるだけ歯を残す」「身体への負担を抑える」といった低侵襲な治療への関心が高まっています。

横浜市瀬谷区の三ツ境駅前スマイル歯科では、こうした医療ニーズの高まりを受け、半導体レーザーを活用した歯周内科治療を臨床に導入し、歯周病治療の選択肢の拡充に取り組んでいます。



■ 半導体レーザーによる歯周病治療の特徴

半導体レーザーを用いた歯周病治療には、以下のような特長があります。

・高い殺菌・除菌効果

歯周ポケット内にレーザーを照射することで、歯周病の原因となる細菌を選択的かつ効率的に殺菌・

蒸散し、細菌量の低減を図ります。

・痛みや出血を抑えた低侵襲治療

治療中の疼痛や、術後の出血・腫脹を抑えることが可能であり、患者さんの身体的負担を軽減した

低侵襲な治療が期待されます。

・炎症組織の除去と治癒促進

炎症を起こした肉芽組織の除去と同時に、組織の活性化を促すことで、治癒過程の促進が期待され

ます。

・薬剤に依存しない殺菌アプローチ

抗菌薬などの薬剤に過度に依存しない治療法であるため、薬剤耐性菌のリスクを抑えつつ、安定した

治療の実施が可能です。

■ LANAP（レーザー歯周組織再生療法）について

当院では、レーザーを用いた歯周病治療法の一つであるLANAP（Laser Assisted New Attachment Procedure：レーザー歯周組織再生療法）の考え方を取り入れた治療を行っています。

LANAPは、歯周ポケット内に存在する歯周病原因菌をレーザーで選択的に除去するとともに、炎症を起こした組織を蒸散させることで、歯周組織の再生や歯と歯ぐきの再結合を促進することを目的とした治療法です。

従来の外科的処置と比べて、

・治療時の痛みが少ない

・出血や術後の腫れを抑えやすい

・回復までの期間が比較的短い

といった特徴があり、患者さんの負担をできるだけ抑えながら歯周病治療を行いたい場合の選択肢となります。

■ 学術活動と歯周内科治療の発展に向けて

三ツ境駅前スマイル歯科院長 樋田秀一は、国際歯周内科学研究会 副代表理事として、歯周内科治療に関する正しい知識の普及および理解の促進に取り組んでいます。

2026年4月には、東京にて開催予定の同研究会主催学術大会において、歯周病治療に関する最新の知見や、半導体レーザーをはじめとする歯周内科的アプローチの臨床応用について、専門的な情報共有が行われる予定です。

こうした学術活動を通じて得られた知見を日々の診療に還元し、科学的根拠に基づいた歯周病治療を実践することが、患者さんの口腔内の健康を長期的に維持・向上させる歯科医療につながるものと考えています。

学術大会の詳細につきましては、下記公式サイトをご参照ください。

▶ 国際歯周内科学研究会 学術大会 詳細ページ https://issap-seminar.org/academic/(https://issap-seminar.org/academic/)



■ 医院紹介

三ツ境駅前スマイル歯科では、歯周病治療においても「削る・抜く」ことを前提としない診療を基本とし、できる限り歯を残し、再発を防ぐことを重視した治療を行っています。

半導体レーザーを用いた歯周内科治療をはじめ、患者さん一人ひとりの口腔内の状態や生活背景を踏まえたうえで、負担の少ない、適切な治療方法をご提案しています。

成人矯正相談は無料

「歯周病がある」「被せ物が多い」「過去に矯正治療を断られた経験がある」など、成人特有のお悩みにも対応しています。 矯正治療に関するご相談は無料で行っております。

【医院概要】

三ツ境駅前スマイル歯科

診療内容：予防歯科／歯周内科治療／精密なむし歯治療／小児歯科／小児矯正・成人矯正（マウスピース型矯正〈インビザライン〉・ワイヤー矯正）

住 所：〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境15-1

HP：https://www.mitsukyo-smile.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mitsukyosmile/