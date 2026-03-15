2025年11月全館リニューアルオープン♪長崎で過ごす寛ぎのひととき！エスペリアホテル長崎《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ・たす旅》航空券＋ホテルがお得♪

スカイパックツアーズ株式会社エスペリアホテル長崎

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅 予約サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』にて好立地で人気のホテル『エスペリアホテル長崎』の販売を開始しました。

【エスペリアホテル長崎】

おススメポイント

１.人気のロケーション

JR「長崎駅」より徒歩10分、長崎空港リムジンバスの停留所「大波止」から徒歩2分の好立地♪

２.モダンなデザインが自慢の客室

客室は浴室・トイレ・洗面台が別々の3点独立タイプとなっています。

また、上質なホテルステイが楽しめるグランドフロアでは、さらに万全のセキュリティーを施し、

プライベート空間でのんびりお過ごしいただけます。

３.長崎のご当地メニューなどの和洋食ビュッフェの朝食

長崎のご当地メニューの皿うどんや、長崎かまぼこなどがお楽しみいただけます。

和食から洋食の定番メニューまで和洋食ビュッフェをお楽しみください。

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

『たす旅』外観朝食イメージツインルームダブルルームスカイマーク１スカイマーク２スカイマーク３

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」早割タイムセールを開催中。8月～10月出発の航空券＋宿泊がセール価格。お盆や連休も対象です。

『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年10月24日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。

たす旅 ⇒ https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

【キャンペーン概要】

・予約対象期間：2026年3月2日(月)～3月23日(月)

・旅行対象期間：2026年8月1日出発～10月24日帰着

・対象フライト：那覇空港行き・札幌(新千歳)空港行き・羽田空港行き・神戸空港行き・福岡空港行き

【予約方法】通常の「たす旅」検索よりご予約いただけます。期間中、対象条件に該当するプランの旅行代金は「タイムセール価格適用済」の旅行代金となっております（当キャンペーンにはクーポンコードはありません）。

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。

早割タイムセール

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551