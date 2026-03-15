全国から約60名が参加。人との“きっかけ”を生み出すシェアハウス「一縁（ICHIE）」が東京・小岩にオープン

■オープニングセレモニーを開催

SAIKOU

きっかけを生み出すクリエイティブ集団「SAIKOU」は、東京・小岩にシェアハウス「一縁（ICHIE）」をオープンし、2026年2月15日（日）にオープニングセレモニーを開催しました。当日は北は岩手県から南は宮崎県まで、全国各地から約60名が集まり、新たな拠点の門出を祝いました。

オープニングセレモニーでは、代表挨拶をはじめ、シェアハウスの名称発表を行いました。

また、軽食を囲みながらの交流や「対話ビンゴ」などの企画を実施し、参加者同士が自然と会話を楽しみながら交流できる時間となりました。

■シェアハウスの名称を発表

集合写真

この場でシェアハウスの名称として「一縁（ICHIE）」を発表しました。

「一縁」という名前には、

一人の一回のきっかけから、新しい縁が生まれていく場所にしたい

という想いが込められています。

人と人との出会いは、ほんの小さなきっかけから始まることがあります。

この場所が、多くの人にとって新しい出会いや挑戦の“きっかけ”となる拠点になることを目指しています。

名称、ロゴ発表

■協賛企業

シェアハウスオープンに伴い、以下の企業様がスポンサーとして応援くださいます。

・ 株式会社CRAZY

・ Zeronity株式会社

・ 株式会社plus

・ 株式会社hitorigoto

・ 株式会社LIBERTE

協賛企業一覧

■シェアハウス「一縁（ICHIE）」について

「一縁（ICHIE）」は、東京・小岩に誕生した、人と人とのつながりや新しい挑戦のきっかけを生み出すことを目的としたシェアハウスです。

住居形態はドミトリータイプと個室を備えており、風呂・トイレは共有スペースとして利用する形式となっています。

居住者同士のコミュニケーションや交流が自然と生まれる空間づくりを大切にしています。

■SAIKOUについて

SAIKOUは、「きっかけを生み出すクリエイティブ集団」として活動しています。

主な事業は以下の通りです。

・ シェアハウス事業

・ 「らしさ」を軸としたSNSマーケティング・映像制作事業

人や地域、アイデアをつなぎ、新しい挑戦や出会いのきっかけを生み出すことを目指しています。

SAIKOUメンバー