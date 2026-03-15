【LINEマンガ】本日3月15日（日）より『BLEACH』破面篇と死神代行消失篇が無料公開！オリジナルデザインのQUOカードPayが当たる「推しシーン総選挙」も

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、本日3月15日（日）より『BLEACH モノクロ版』（久保帯人／集英社）22巻～54巻（188話～491話）の無料公開と、『BLEACH』オリジナルデザインのQUOカードPay 1,000円分が当たる「推しシーン総選挙」を実施します。

■「BLEACH THE CHRONICLE ～全軌跡、ここに。～ 破面篇+死神代行消失篇」：

https://manga.line.me/lp/event/bleach_year_2026_2(https://manga.line.me/lp/event/bleach_year_2026_2)

今年８月に原作25周年イヤーに突入し、TVアニメ最終クール「BLEACH千年血戦篇-禍進譚-」が7月に放送予定と、今年大きな節目を迎える『BLEACH』（久保帯人／集英社）が、「LINEマンガ」と「ebookjapan」でスペシャルイベントを開催中です。

「BLEACH THE CHRONICLE ～全軌跡、ここに。～」と題した本イベントでは、『BLEACH モノクロ版』全5篇を順次無料公開しています。本日3月15日（日）から6月14日（日）までは、「破面篇」（22巻～48巻）と「死神代行消失篇」（49巻～54巻）を、「LINEマンガ」アプリと「ebookjapan」にて無料でお楽しみいただけます。

また、「LINEマンガ」アプリでは、無料公開を記念したさまざまなイベントを行なっています。

本日より2日間限定で開催されるガチャは、対象の連載作品を3作品読むことで回すことができ、マンガコインや時短アイテムのいずれかが必ず当たります。

『BLEACH』関連作品をお得に購入できるクーポンも6月14日（日）まで配布中ですので、詳細は「LINEマンガ」アプリにてご確認ください。

さらに、「LINEマンガユーザーが選ぶ！BLEACH『破面篇＋死神代行消失篇』推しシーン総選挙」と題した投票企画も3月29日（日）まで開催中です。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、特設ページから「破面篇」と「死神代行消失篇」の推しシーンを選んで投票ボタンからXへシェアすると、抽選で20名様に1,000円分のBLEACHオリジナルデザインのQUOカードPayが当たります。シェアする際、推しシーンについてコメントを加えると当選率がアップします。QUOカードPayのデジタルカードのデザインには1位に選ばれたシーンが使用されますので、ぜひあなたの推しシーンを教えてください。

詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウント、もしくは「推しシーン総選挙」の特設ページにてご確認いただけます。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■『BLEACH モノクロ版』破面篇＋死神代行消失篇 無料キャンペーン概要

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、『BLEACH モノクロ版』22巻～54巻（188話～491話）が無料公開。

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S119888

開催期間：2026年3月15日（日）0:00～2026年6月14日（日）23：59

■LINEマンガユーザーが選ぶ！BLEACH「破面篇＋死神代行消失篇」推しシーン総選挙 概要

「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、特設ページから「破面篇」と「死神代行消失篇」の推しシーンを選んで投票ボタンからXへシェアすると、抽選で20名様に1,000円分のBLEACHオリジナルデザインのQUOカードPayが当たります。シェアする際、推しシーンについてコメントを加えると当選率がアップします。QUOカードPayのデジタルカードのデザインには1位に選ばれたシーンが使用されます。

開催期間：2026年3月15日（日）0:00～2026年3月29日（日）23:59

※詳細は、「LINEマンガ」公式Xアカウント（https://x.com/LINEmanga）もしくは「推しシーン総選挙」特設ページ（https://manga.line.me/lp/event/bleach_oshi_scene）をご確認ください。

■「BLEACH 破面篇＋死神代行消失篇 無料記念！LINEマンガガチャ」概要

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、連載作品を3作品読むと1日1回ガチャを回すことができます。

開催期間：2026年3月15日（日）0:00～2026年3月16日（月）23:59

＜特典内容＞

1等：100マンガコイン

2等：時短アイテム 100個

3等：時短アイテム 50個

4等：時短アイテム 23個

■「BLEACH THE CHRONICLE ～全軌跡、ここに。～」2026無料開放スケジュール公開中

『BLEACH』のスペシャルイベントが「LINEマンガ」と「ebookjapan」で開催中。6月14日（日）以降の『BLEACH モノクロ版』の無料公開スケジュールは特設ページをご確認ください。

LINEマンガ：https://manga.line.me/lp/event/bleach_year_2026_2

ebookjapan：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/theme/content/70439/

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower