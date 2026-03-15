ついに実現！Uber Eats が「お店と同じ価格」でさらにお得に！～テイクアウト価格＋みそ汁価格で、お店のセットそのままの納得感をお届け～

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）は、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」およびカレー専門店「マイカリー食堂」におきまして、2026年3月15日（日）0:00より順次、Uber Eatsでの販売価格を刷新いたします。

■全品みそ汁付きの店頭価格でお届けします！

今回の価格刷新により、Uber Eatsでの新しい販売価格は、「店頭でのテイクアウト価格」に「お持ち帰りみそ汁（90円）」を加えた、お店でのお支払い合計額と同額でのご提供となります。

お店で食べる「いつもの牛めし」や「あつあつの定食」、そして「こだわりのカレー」の納得感を、

そのままご自宅やオフィスへ。

松屋・マイカリー食堂の味を、全品みそ汁付きの「お店のセット」として、スマホひとつで贅沢に楽しみませんか？

【対象ブランドに関するご注意】

※本件の対象ブランドは「松屋」「マイカリー食堂」となります。「松のや」等、その他のブランド・併設業態は対象外となりますのでご了承ください。

解禁日時 ：2026年3月15日（日）0:00より順次開始

対象サービス：Uber Eats

▽ここがポイント！

〇納得の「お店と同じ価格」

店頭でテイクアウト商品とみそ汁をお買い求めいただくのと「同じ価格」でデリバリーをご利用いただけます。

〇全品「みそ汁」がセットに！

店内でお召し上がりいただく際と同様に、「みそ汁」が付いたセットでお届けします。

※Uber Eatsでの掲載価格は、店頭での「テイクアウト価格」に「お持ち帰りみそ汁価格 90円」を加算した金額となります。

※一部対象外の店舗・メニューがある場合がございます。

▶▶おトク情報をチェック

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各種ブランドのご案内やモバイルオーダー、松弁ネットのご案内。さらにお得なクーポンを配信しています。

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