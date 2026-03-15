“反復横跳び”をアナログからデジタルへ。体育の定番を“熱中の体験”へ進化させる、デジタルスポーツ新製品「スマート反復横跳び」誕生。

エアデジタル株式会社

エアデジタル株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：前田相伯、以下「エアデジタル」）は、学校体育・スポーツクラブ・体育館などの現場で活用できるデジタル体育、いわゆる“体育DX”を推進する新製品「スマート反復横跳び」を発表いたします。



本製品は、床面センサーとゲームシステムを組み合わせることで、反復横跳びの測定を“正確・安全・効率的”に行えるだけでなく、子どもでも思わず“楽しみながら熱中してしまう”体験を実現する次世代型スポーツデバイスです。

競い合い、繰り返し挑戦し、自然と鍛えられる──そんな新しい体育の形、運動の機会を提供します。

※「スマート反復横跳び」は、社会課題解決につながる、デジタル技術を活用した持続的な運動機会づくりを検討する中、令和７年度渋沢MIXオープンイノベーションプログラム「Canvas」および、シンコースポーツ株式会社様のご協力により、平成11年度文部科学省導入の「新体力測定」をベースとした「反復横跳び」のデジタルスポーツ機器です。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート反復横跳び」

■ 製品概要

体力測定種目である「反復横跳び」は、敏捷性（アジリティ）の向上をはじめ、下半身の筋力・パワー、心肺機能の強化、効率的な脂肪燃焼、バランス能力の改善に効果的な運動です。

「スマート反復横跳び」は、この反復横跳びをデジタル化し、

・平成11年度文部科学省「新体力測定実施要項」に準拠した点数評価

・子どもでも直感的に操作できるインターフェイス

・ゲーム要素

・ランキング機能

・“熱中・手軽さ・楽しさ”を重視した体験設計

・持ち運び利用の可能性

これらを組み合わせることで、子どもから大人まで“楽しみながら何度も挑戦したくなる”新しい運動体験と機会を提供します。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート反復横跳び」

短時間で高い負荷をかけられる有酸素運動としての特性から、子ども・大人を問わず、肥満解消、スポーツ能力の向上、健康維持にも寄与します。

本機は、床面パネル間に設置されたセンサーライン、動作を検知するサイドレールセンサー、そして操作と記録表示を行うデジタル端末（キオスク）で構成されています。

利用者が左右に移動するたびに踏み込み位置を正確に検知し、体力測定データを自動収集。収集したデータはAIが解析し、個人向けのフィードバックシートを生成します。さらに、当日の利用者データをもとにランキングを表示し、到達意欲や競争心を刺激することで、継続的な参加を促します。

従来の目視計測では難しかった“正確なカウント”と“運動効果の可視化”を実現し、体育・スポーツ・健康づくりの現場に新たな価値を提供します。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート反復横跳び」

■ 主な特徴

１. 正確な踏み込み検知と自動カウント

サイドレールセンサーが踏み込み動作を瞬時に検知し、左右の移動を正確にカウントします。

従来の目視による測定誤差を解消し、体育授業や体力テストの信頼性を大幅に向上させます。

２. 文部科学省「新体力測定実施要項（平成11年度）」に準拠した点数評価

公式基準に沿った評価が可能で、学校現場でもご利用いただけます。

３. オリジナルゲーム要素と高い拡張性

・反復測定モード：学校で行う体力測定を行います。制限時間や実施回数など、プレイ環境の調整設定が可能。

・アーケードモード：特定回数の反復動作を、何秒で到達できるかを競うモード

ゲーム性を取り入れた独自コンテンツを搭載し、将来的な機能追加や新モード開発にも対応。

反復横跳びはフレイル予防の指標としても有効であり、今後の高齢者向け運動プログラムへの活用も視野に入れています。

４. 運営者向けツールに2つの運用モード

・練習モード：制限なしで自由にプレイできるタッチ操作中心のモード

・記録モード：認証カードを持つ利用者のみが利用でき、記録管理に最適なモード

学校教員の負担軽減と運用の柔軟性といった、設置先の運用スタイルに合わせて柔軟に使い分け可能。

５. 記録データの自動保存・フィードバック生成・プリントアウト

プレイデータはサーバーに自動保存され、学年別・個人別のフィードバックシートを生成。

利用過程の可視化が可能である事から、学校・自治体・スポーツ施設でのデータ活用を促進します。

６. 持ち運びの機能性

複数パーツに分解でき、スタンドアローンでも稼働可能になる予定。（準備中）

体育館・地域イベント・商業施設など、幅広い場所での活用が可能です。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート反復横跳び」

■ 開発背景

近年、子どもの体力低下は深刻化しており、日常的な運動機会は年々減少しています。

特に学校体育の現場では、限られた時間と環境の中で、持続的な運動機会を確保することが大きな課題となっています。

その中でも「反復横跳び」の測定においては、

「児童の安全確保」「記録の正確性」「測定者の負担」「データ管理の煩雑さ」

といった問題が指摘されてきました。

エアデジタルは、地域健康事業で蓄積した実証データと、デジタルスポーツ機器の開発経験を活かし、これらの課題を解決するために「スマート反復横跳び」を開発しました。

本製品は、誰でも正確に測定、楽しみながら運動の質を高められる、データを活用できること

という3つの価値を備え、反復横跳びを“アナログ測定”から“デジタル体験”へと進化させる新しい体育DXソリューションです。

エアデジタル株式会社 “体育DX”を推進する新製品「スマート反復横跳び」

■ 今後の展開

2026年３月より、埼玉県久喜市、弊社運営のデジタルスポーツフィールド「スポーツ＆スマート」にてテスト運用を開始します。

販売価格は現在調整中であり、量産仕様の確定後に購入受付を開始いたします。

また、さらなるバリエーション展開に向けた開発も進行中です。

◆ 運動習慣化施設「スポーツ60＆スマート(SPORTS60＆SMART)」

運動習慣化施設「スポーツ60＆スマート(SPORTS60＆SMART)」

設置商業施設：アリオ鷲宮

所在地 ：〒340-0212 埼玉県久喜市久本寺 谷田７-１ アリオ鷲宮1階（ロフトさんとなり）

営業時間：10：00～21：00（最終入場は20：00まで）

施設面積：約183坪

公式サイト： https://sports60.net/(https://sports60.net/)

・店舗名 ： スポーツ60＆スマート

・場 所 ： アリオ鷲宮 1階

・住 所 ： 埼玉県久喜市久本寺谷田７-１

◆ エアデジタル株式会社

エアデジタル株式会社

社名：エアデジタル株式会社（旧社名：レジェンドスポーツヒーローズ株式会社）

所在地：埼玉県さいたま市大宮区桜木町２-３ 大宮マルイ7階

設立：2019年2月

代表者： 代表取締役 前田相伯

公式サイト： https://www.heroes-park.com/(https://www.heroes-park.com/)



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