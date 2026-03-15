【マイナ保険証対策】顔や住所は隠したい！スキミング防止の本革ケースで安心に持ち歩く

SHOWORKS引用元／Makuake。

[SHOWORKS]（本社：[広島県広島市]）は、「マイナ保険証」対策！スキミング防止マイナンバーカード本革ケース「rokora」を発表するとともに、応援購入サービス「Makuake」においてクラウドファンディングを開始いたしました。

■クラウドファンディングプロジェクト概要

・プロジェクトページ｜（https://www.makuake.com/project/my-number-cardcase-rokora/）

・プロジェクト名｜「マイナ保険証」対策！スキミング防止マイナンバーカード本革ケース「rokora」

・目標金額｜100,000円

・期間｜2026年2月1日（日）～2026年3月29日（日）

・応援購入者へのお届け時期｜2026年6月末頃見込

現在までの応援購入総額 1,865,286円 サポーター 336人（3/14現在）

マイナ保険証の不安を、「見せない提示」で軽くする

実施の背景

引用元／Makuake。

「マイナ保険証」対策！スキミング防止マイナンバーカード本革ケース「rokora」の実施は、マイナ保険証への完全移行で、マイナンバーカードは「家の中で保管するもの」から「持ち歩くカード」へと役割が変わりました。そこで気になってくるのが、提示のたびに顔写真や氏名、住所まで周囲の視線にさらしてしまうこと。

「rokora」はここに真正面から向き合い、QRコードと個人番号だけを見せる専用スリット構造を採用しています。役所や病院の窓口で求められる部分だけを開けて、カードをケースから抜かずに、そのまま必要な情報だけを提示できる構造です。顔や住所を隠したまま本人確認が進むので、後ろに並んだ人の視線を気にする必要もありません。

厚さ3mm・約18g。財布にも胸ポケットにも入るミニマル設計

引用元／Makuake。

厚さわずか3mm・約18gという薄型軽量設計。サイズは横6.5cm×縦9.5cmで、一般的なカードサイズにぴたりと合うコンパクトさ。長財布のカードポケットに差し込んでも膨らまず、ミニ財布やジャケットの胸ポケットにもスッと収まります。

表面にはマイナンバーカードなど最大2枚、あるいは名刺数枚を収納。裏面にもICカードなど最大2枚まで入れられる2WAY仕様で、両面合わせて最大4枚までカードを持ち歩けます。「必要な分だけ」をスマートにまとめておけるので、マイナンバーカード＋交通系IC＋会社IDカードといった組み合わせにもぴったりです。

本革の品格とスキミング防止機能。「持ち歩ける信頼」を

引用元／Makuake。

「rokora」は、見せ方だけでなく“中身の守り方”にもこだわっています。内部にはICチップからの不正読み取りを防ぐ特殊メタルシートを内蔵しており、電車内や人混みなどで心配されるスキミングリスクを大きく軽減。マイナンバーカードは重要情報の集合体だからこそ、持ち歩くならこのレベルの安心感が欲しいところです。

さらに素材には、バングラデシュ製の上質なシボ革を採用。やわらかく手に吸い付くような感触で、使い込むほどに色艶が深まり、自分だけの表情へと育っていきます。ブラックはビジネスシーンにも映える万能カラー、グレーベージュは上品でやさしい雰囲気が魅力です。

エシカルなものづくりと丁寧な仕立て。家族にも贈りたくなる一枚

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素材には、使い終えた後に土へ還ることを見据えたベジタブルタンニンなめしの革を採用。また、Ethical Factory日本支店による厳格な検品体制も整えており、高級ブランドOEMで培ったノウハウを活かした品質管理が行われています。自分用にはもちろん、家族のマイナンバーカードケースとしてまとめて購入して、就職や引っ越しのギフトにも最適です。

引用元／Makuake。

商品名／マイナンバーカード専用ケース rokora

価格／4384円から

サイズ／約6.5×9.5×0.3cm

重量／約18g

収納枚数／カード最大4枚（表面2枚・裏面2枚目安）

素材／本革、スキミング防止金属シート

カラー展開／ブラック、グレーベージュ

製造国／バングラデシュ（Ethical Factory）

応援購入サービス「Makuake」にてプロジェクト公開中です。

・プロジェクトページ｜（https://www.makuake.com/project/my-number-cardcase-rokora/）

プロジェクトは残り2週間(3/29)で終了予定です。

PR TIMES読者限定のクーポンをご用意しました。

Makuakeの購入画面で下記コードを入力すると、特別価格で応援購入いただけます。

クーポンコード：ROKORA300

●SHOWORKS