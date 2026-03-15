【蓬きんつば ときや】期間限定で春を感じる和菓子　毎年大人気の「桜きんつば」と静岡県産の苺を使用した「いちごどらやき」販売開始

株式会社創造舎

駿府の工房 匠宿内にある、甘味処「蓬きんつば ときや」では、地域に愛され続けた味を継承した蓬きんつばや、地元丸子特産のはちみつを生地に加えたどらやきなどが楽しめる。

蓬きんつば ときやでは3月から春の訪れにあわせて、期間限定の新メニューを販売する。

■桜きんつば

日にち：3/1(日)～4/30（木）

さくら餡を蓬の生地で包み、桜の塩漬けの花をのせて焼き上げた春限定の「桜きんつば」が今年も始まります。

蓬きんつば ときや Instagram投稿：https://www.instagram.com/p/DVN02piEsPM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/p/DVN02piEsPM/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■苺どらやき

日にち：3/3(火)～ゴールデンウィーク頃まで（苺がなくなり次第終了）

あんことクリームを重ね、静岡県産の苺を一粒まるごと入れた贅沢な味わいです。

時間：10:00～16:00

場所：蓬きんつば ときや 店舗

※内容は変更する場合がございます。

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■蓬きんつば ときや

地元泉ヶ谷の名店『和菓子茶処 吾作』の味を引き継いだ和菓子店。

甘さを控えたやさしい餡を、風味豊かな蓬（よもぎ）の生地で包み込み、ひとつひとつ丁寧に焼いてつくり上げる蓬きんつば。ときやの店頭にある大きな窓からはスタッフがきんつばを焼き上げている姿をご覧になることができ、オープン時間には温かい出来立てが並びます。

きんつばやどら焼き、琥珀糖などを販売しています。

匠宿エリアでの食べ歩きに、ご家族やご友人へのお土産にぜひお楽しみください。

蓬きんつば ときや Instagram：https://www.instagram.com/tokiya.takumishuku?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/tokiya.takumishuku?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

蓬きんつばどらやきときのはこ（琥珀糖）ときのかけら（琥珀糖）

■駿府の工房 匠宿とは

静岡市の伝統工芸体験施設「駿府匠宿」は、2021年より建築設計業の株式会社創造舎による運営となり「駿府の工房 匠宿」として「歴史と未来を結ぶ場所」をコンセプトに22年ぶりにリニューアルいたしました。駿河竹千筋細工・陶芸・藍染・お茶染め・木工指物・漆などが体験できる各工房に、一線で活躍する職人を工房長として招聘し、かけがえのないものづくり体験の提供と、工芸職人の後継者候補輩出を目指しております。また、地元で長年愛された和菓子屋の味を引き継いだ店舗や地元養蜂場の蜂蜜を使用したカフェを匠宿内に開店。そして、この地に佇む古民家をリノベーションし客室内に静岡の工芸品を設えた「工芸ノ宿 和楽」や、愛犬と一緒に宿泊や工芸体験ができる「1HOTEL（ワンホテル）」として宿泊業をスタートさせるなど、周辺地域とも連携・協力することで、地元文化継承の拠点としての役割も担っています。

そして現在、駿府の工房 匠宿を中心としたエリアを『TAKUMISHUKU』と名付け、100年先の未来にも手しごとを、そして手しごとをつたえる人を残すため歩を進めています。

駿府の工房 匠宿 ホームページ：https://takumishuku.jp/

駿府の工房 匠宿 Instagram：https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sunpu_takumishuku?igsh=bDRubmt6Y21obHhn&utm_source=qr)

匠宿 CRAFT VALLEY ホームページ：https://www.takumishuku-craftvalley.jp/