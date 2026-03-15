『ABEMA presents ワタナベお笑いNo.1決定戦2026』ファイヤーサンダーが初優勝！“賞金100万円獲得”崎山「引っ越し代に充てる」こてつ「美容に力を入れたい」

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月14日（土）17時より、「ワタナベエンターテインメント」の所属芸人による一番面白い芸人を決める『ABEMA presentsワタナベお笑いNo.1決定戦2026』（以下、『ワタナベお笑いNo.1決定戦2026』）を独占無料生放送いたしました。

本番組『ワタナベお笑いNo.1決定戦』は今年で11年目を迎えたワタナベエンターテインメント所属の芸人の中から一番面白い芸人を決める大会で、「ABEMA」では2016年度から毎年、本大会の模様をお届けしてまいりました。今年は、2月21日（土）に開催された「ワタナベお笑いNo.1決定戦2026 準決勝」で勝ち上がった四千頭身、チュランペット、フタリシズカ、ぎょねこ、金の国、ファイヤーサンダー、アリオス、豆鉄砲の計8組が、ファイナリストとして激戦を繰り広げ、見事ファイヤーサンダーが初優勝を果たしました。

なお、審査員長はふかわりょう、審査員は田中卓志（アンガールズ）、日置祐貴、橋本和明、立川志らく、特別審査員として「M-1 グランプリ2022」優勝のウエストランド・井口浩之が務め、MCとしてハライチ、アシスタントMCとしてAマッソ・加納がそれぞれ登場しました。

ファイナルラウンドでは、抽選によって決まった豆鉄砲、フタリシズカ、四千頭身、ファイヤーサンダーの順番でネタを披露。4組のネタが終わりいよいよ結果発表に移ると、審査員の田中卓志、日置祐貴、そして視聴者から3票を獲得したファイヤーサンダーが同票の激戦を制し、栄えある頂点に輝きました。ファイヤーサンダーに優勝トロフィーと優勝賞金100万円を贈呈した株式会社AbemaTVの藤田晋代表取締役社長は「この賞で人生変えるきっかけにして下さい」とコメントを寄せました。

さらに、大会後のメディア合同取材では、ファイヤーサンダーが興奮冷めやらぬなかで優勝後の率直な感想を報道陣に語りました。こてつは「やっと優勝できた、という気持ちです。トントン拍子にいったわけではなく、何年も苦戦して挑戦し続けてきたので。今は『ノルマを一つ達成できた』という安堵感で肩の荷が降りました」、崎山は「嬉しいですね。本当に嬉しいです」と喜びを噛み締めました。一方で、優勝賞金100万円を何に使うかと聞かれると、崎山は「僕は昨年結婚したので、その引っ越し代に充てます（笑）」、こてつは「韓国へ行って美容に力を入れたいですね。最近綺麗になったレインボーの池田くんみたいになりたいです」とそれぞれ対照的にコメントしました。

大きな盛り上がりを見せた『ワタナベお笑いNo.1決定戦2026』は、3月21日（土）午後8時まで「ABEMA」にて独占無料配信中です。「ワタナベエンターテインメント」のお笑いニュースター誕生の瞬間を、ぜひ見届けてください。

（見逃し配信URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/AJxYDNJ7TKvncP）

■ABEMA presents「ワタナベお笑いNo.1決定戦2026」 放送概要

放送日時：2026年3月14日（土）午後4時30分～午後8時

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus-2/slots/AJxYDNJ7TKvncP

※3月21日（土）午後8時まで 無料にて見逃し配信中です。

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Ameba」