hontoポイント10万円分を山分け！コミックTOP3予想ダービー

hontoPR事務局

大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社トゥ・ディファクトと共同で運営するハイブリッド型総合書店「honto（https://honto.jp/）」は、

2026年3月15日（日）より、先月2026年2月の男性コミック部門の第1位～第3位を予想して計100,000ポイントを山分けするユーザー参加型イベント「10万ポイント山分け！コミックTOP3予想ダービー（26年2月・男性コミック編）」を3月26日(木)まで開催いたします。

直近で多くのユーザーに支持されたコミックとの出会い、話題の最新刊をチェックいただく機会を提供いたします。

また同時に「hontoカード番号でポイント当たる！honto福くじキャンペーン」も開催中。

お手持ちのhontoカードの番号と当選番号が一致すると1等10万円相当のhontoポイントが当たります。当選番号の発表は3月17日(火)・3月24日(火)9:00。合わせてお楽しみください。

■ 10万ポイント山分け！コミックTOP3予想ダービー（26年2月・男性コミック編）

2026年2月の男性コミックTOP3は？ユーザーの皆様に1位から3位の組み合わせを予想していただく参加型キャンペーンを実施中です。

開催期間： 2026年3月15日（日）～3月26日（木）23:59まで

内容： 2026年2月の男性コミックの第1位から第3位を予想。的中者全員で10万ポイントを山分けいたします。

キャンペーンURL：https://honto.jp/cp/ebook/campaign/ranking-prediction.html

■ hontoカード番号でポイント当たる！honto福くじキャンペーン

お手持ちのhontoカード番号の下6桁、4桁、1桁が当選番号と一致された方に1等10万円相当・2等1,000円相当のhontoポイント、3等25％OFF電子書籍クーポンをプレゼントいたします。（※賞品の受け取りにはエントリーが必要です）

当選発表日：2026年3月17日(火)・3月24日(火)の各9:00

キャンペーンURL：https://honto.jp/cp/hybrid/campaign/fukukuji.html

■ハイブリッド型総合書店「honto」について

「honto」は、電子書籍ストアとネット通販（e-hon、丸善ジュンク堂書店ネットストア

）と、丸善、ジュンク堂書店、文教堂などのリアル書店を連携させた総合書店として2012年5月にサービスを開始しました。

ネット書店とリアル書店共通で利用できるhontoポイントサービスは、啓林堂書店、戸田書店(9店舗)、函館栄好堂 丸井今井店など全国各地のリアル書店を加え、現在約180店舗で展開しています。

2025年5月現在、会員数900万人を突破しており、「読みたい本を、読みたい時に、読みたい形で」提供するサービスで本を愛する人をサポートしています。

・ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト：https://honto.jp/

・X（旧Twitter）：https://x.com/honto_jp

＜大日本印刷株式会社 会社概要＞

・会社名：大日本印刷株式会社（Dai Nippon Printing Co., Ltd.）https://www.dnp.co.jp/

・代表取締役社長：北島 義斉

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

＜株式会社トゥ・ディファクト 会社概要＞

・会社名：株式会社トゥ・ディファクト（2Dfacto, Inc.） https://www.2dfacto.co.jp/

・代表取締役社長：鈴木 一光

・株主：大日本印刷株式会社

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号