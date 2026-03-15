hontoポイント10万円分を山分け！コミックTOP3予想ダービー

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hontoPR事務局

大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社トゥ・ディファクトと共同で運営するハイブリッド型総合書店「honto（https://honto.jp/）」は、


2026年3月15日（日）より、先月2026年2月の男性コミック部門の第1位～第3位を予想して計100,000ポイントを山分けするユーザー参加型イベント「10万ポイント山分け！コミックTOP3予想ダービー（26年2月・男性コミック編）」を3月26日(木)まで開催いたします。
直近で多くのユーザーに支持されたコミックとの出会い、話題の最新刊をチェックいただく機会を提供いたします。


また同時に「hontoカード番号でポイント当たる！honto福くじキャンペーン」も開催中。


お手持ちのhontoカードの番号と当選番号が一致すると1等10万円相当のhontoポイントが当たります。当選番号の発表は3月17日(火)・3月24日(火)9:00。合わせてお楽しみください。




■ 10万ポイント山分け！コミックTOP3予想ダービー（26年2月・男性コミック編）


2026年2月の男性コミックTOP3は？ユーザーの皆様に1位から3位の組み合わせを予想していただく参加型キャンペーンを実施中です。


開催期間： 2026年3月15日（日）～3月26日（木）23:59まで


内容： 2026年2月の男性コミックの第1位から第3位を予想。的中者全員で10万ポイントを山分けいたします。


キャンペーンURL：https://honto.jp/cp/ebook/campaign/ranking-prediction.html



■ hontoカード番号でポイント当たる！honto福くじキャンペーン


お手持ちのhontoカード番号の下6桁、4桁、1桁が当選番号と一致された方に1等10万円相当・2等1,000円相当のhontoポイント、3等25％OFF電子書籍クーポンをプレゼントいたします。（※賞品の受け取りにはエントリーが必要です）


当選発表日：2026年3月17日(火)・3月24日(火)の各9:00


キャンペーンURL：https://honto.jp/cp/hybrid/campaign/fukukuji.html




■ハイブリッド型総合書店「honto」について


「honto」は、電子書籍ストアとネット通販（e-hon、丸善ジュンク堂書店ネットストア


）と、丸善、ジュンク堂書店、文教堂などのリアル書店を連携させた総合書店として2012年5月にサービスを開始しました。


ネット書店とリアル書店共通で利用できるhontoポイントサービスは、啓林堂書店、戸田書店(9店舗)、函館栄好堂 丸井今井店など全国各地のリアル書店を加え、現在約180店舗で展開しています。


2025年5月現在、会員数900万人を突破しており、「読みたい本を、読みたい時に、読みたい形で」提供するサービスで本を愛する人をサポートしています。


・ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト：https://honto.jp/


・X（旧Twitter）：https://x.com/honto_jp




＜大日本印刷株式会社　会社概要＞


・会社名：大日本印刷株式会社（Dai Nippon Printing Co., Ltd.）https://www.dnp.co.jp/


・代表取締役社長：北島 義斉


・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号


＜株式会社トゥ・ディファクト　会社概要＞


・会社名：株式会社トゥ・ディファクト（2Dfacto, Inc.）　https://www.2dfacto.co.jp/


・代表取締役社長：鈴木 一光


・株主：大日本印刷株式会社


・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号