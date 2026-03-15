【4月9日(木)19時～渋谷で開催】生成AI×クッキーレス時代の広告代理店戦略｜ネット系広告代理店交流会を開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、2026年4月9日(木)19:00～M&Aソーシングクラウドの中代表・CFPコンサルティングの坂牧代表をゲストに迎え、ネット広告代理店で働く方が集まる交流イベントを開催すると発表した。

2026年4月9日(木)19:00～ネット広告代理店交流会#3【ネット系広告代理店パーソンによる集い】

【4月9日(木)19:00~】ネット広告代理店交流会#3【ネット系広告代理店パーソンによる集い】ゲスト:中有哉(M&Aソーシング クラウド代表) ＆ 坂牧 毅(CFPコンサルティング 代表)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4914183/view

AI時代の広告代理店はどう進化する？渋谷で“最前線プレイヤー”が集結

生成AIの台頭、クッキーレス時代の本格化、広告運用の自動化加速――。デジタル広告業界はいま、大きな転換点を迎えています。今回のイベントは、ネット広告代理店出身者や在籍者を中心とした集いで、デジタル広告・SNS広告・アフィリエイト・メディア運営・比較サイト・アドアフィリエイト・広告プラットフォームなど、幅広いバックグラウンドを持つプレイヤーが一堂に会します。業界最新トレンドや成功事例を共有し、横のつながりを強化できる会です。ゲストには、Metaパートナーアワード受賞歴を持ち、国内トップクラスの広告スペンディングを誇るCFPコンサルティング代表 坂牧毅氏と、デジタルマーケティング業界の上場企業子会社で社長を2社歴任したM&Aソーシングクラウド代表 中有哉氏が参加し、最先端の取り組みについて直接話を聞ける特別な機会です。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年4月9日(木) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4914183/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

株式会社M&Aソーシングクラウド Founder&CEO 中 有哉

株式会社M&Aソーシングクラウド Founder&CEO 中 有哉

東京都出身。20代では自営業でスモールビジネスを経営し31歳で株式会社インタースペースに業界未経験で中途入社。3年目となる2013年からは海外事業の立ち上げでタイに現地法人代表として赴任。立ち上げ3年目で単月黒字を達成し退任して帰国。2017年からはマーベリック株式会社(現株式会社サークア)でアドネットワーク事業の立ち上げに携わり3年で年商20億規模まで成長させる。2020年からは株式会社ピアラの社長室で投資/M&Aを担当し、子会社のピアラベンチャーズを立ち上げファンドの運用を行った。2023年末で退任し現職。

株式会社CFPコンサルティング 代表取締役 坂牧 毅

早稲田大学商学部卒業後、フェラガモ・ジャパン株式会社へ入社し、営業部にて就業。その後、株式会社イーエムネット ( 現株式会社イーエムネット ジャパン ) の日本進出直後に営業として入社。広告営業および広告運用の責任者として営業組織と運用体制の構築を担当し、売上を入社当初から数倍に伸張させる。その中で「メディアの代理で広告を売る」代理店ビジネスの本質的問題、その問題に対して現場の人間が抱えるフラストレーションを目の当たりにし「顧客の社会的価値を向上させる」というテーマと本格的に向き合うために2010年5月に株式会社CFPコンサルティングを設立。運用型広告を主なフィールドとして企業のデジタルマーケティングを基本設計の段階から支援し、多くの企業の売上拡大に貢献する。

株式会社CFPコンサルティング 代表取締役 坂牧 毅

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や4,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/