世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」 3/28-29、AJステージをニコニコで無料生中継！

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、2026年3月28日（土）・29日（日）に東京ビッグサイトで開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」AJステージの30プログラムを、無料生中継します。

「AnimeJapan」は、2014年より開催されている日本のアニメのトレンドが一堂に会するイベントで、昨年は延べ15万人が来場しました。中でも毎年大きな注目を集めるのが、アニメ作品の最新情報の発表や作品出演キャストらによるトーク、ライブなどが実施されるAJステージです。今年もRED、GREEN、BLUE、WHITEの4つのステージで、全50プログラムが実施されます。

ニコニコの生中継では、まもなくTVアニメ第4期の放送を開始する『Re:ゼロから始める異世界生活』や、新作『風を継ぐもの』、ヒット作『ONE PIECE』『葬送のフリーレン』『鬼滅の刃』『【推しの子】』など、話題のタイトルが勢揃いした豪華ステージの模様をお届けします。会場に来場できない方でも、ニコニコのコメントとともに会場の熱気を楽しめます。

なお、生中継プログラムは随時追加予定です。最新情報は「Nアニメ」公式サイトおよび公式Xでお知らせします。

┃放送スケジュール

＜3月28日（土）＞

RED STAGE

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/900_1_549e89682af44db7de7316d8af0b752a.jpg?v=202603150951 ]

GREEN STAGE

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/900_2_ab9d88f9d9232f2f2a7a59eef73a5a4f.jpg?v=202603150951 ]

BLUE STAGE

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/900_3_322737c2cb593ba4d7c4ce7cced7b576.jpg?v=202603150951 ]

WHITE STAGE

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/900_4_73222b90ddda55b1734d5da83352a884.jpg?v=202603150951 ]

＜3月29日（日）＞

RED STAGE

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/900_5_27cbaa9f62dbe83208a2073ac184a2fe.jpg?v=202603150951 ]

GREEN STAGE

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/900_6_4364d3c6229181dde7df8c6fbb0e7e74.jpg?v=202603150951 ]

BLUE STAGE

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/900_7_7297a95752d5f82929ff611c9882cb97.jpg?v=202603150951 ]

WHITE STAGE

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/96446/table/900_8_e8a263c43ed87e451645f26338894222.jpg?v=202603150951 ]

┃関連情報・URL

■ニコニコ：https://www.nicovideo.jp/

■ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/

■Nアニメ：https://anime.nicovideo.jp/

■AnimeJapan公式サイト：https://www.anime-japan.jp/