【フジテレビ】FOD×FANFARE 初タッグ！本田響矢主演・生まれ故郷の福井県を舞台にしたFODオリジナルドラマ制作決定！

株式会社フジテレビジョン

フジテレビが運営する動画配信サービスFODと、株式会社A-PLUSが運営する縦型ドラマレーベル「FANFARE（ファンファーレ）」は、初の共同制作プロジェクトとして、俳優・本田響矢を主演に迎えたFODオリジナルドラマを制作することが決定しました。

本作品は、主演の本田響矢の出身地である福井県を舞台にした完全オリジナルストーリーです。また、エンタメ視聴体験の新たな試みとして、自社プラットフォームで国内史上初とみられる「ヨコ画面（FODプレミアム）」と「タテ画面（FODショート）」での同時展開を予定しています。

■本田響矢が愛する「地元・福井」が舞台の主演作

国民的俳優として躍進する本田響矢が、自身のルーツである福井県を舞台にしたドラマに挑みます。福井の美しい景勝地や伝統文化を背景に、彼にしか演じられない等身大の物語を紡ぎます。

【本田響矢 コメント】

「ドラマレーベル“FANFARE”の第２弾企画として、FODドラマとご一緒させて頂くことになりました。今回は、僕の地元である福井県を舞台にした作品です。このような形で地元を盛り上げられることがとても嬉しいです。生まれ育った場所での物語。どんな世界が広がっているのか、いまから楽しみです！」

■国内史上初「ヨコ×タテ」での自社サービス展開

本作は、没入感のある物語をじっくり楽しむ「ヨコ画面（FODプレミアム）」と、スマホで身近にストーリーを追える「タテ画面（FODショート）」の両方の自社サービスで展開します。従来のドラマ視聴の枠を超え、視聴シーンごとに最適な画角でストーリーを追体験できる、国内初の視聴体験を提供します。

フジテレビが「真のコンテンツカンパニー」を目指す取り組みの一環として、コンテンツを視聴者ひとりひとりの生活スタイルに合った形でお届けし、新しいエンタメの楽しみ方を提供します。

■次世代のスターを発掘！出演者オーディション開催決定

制作開始に伴い、本田響矢と共に作品を盛り上げる出演者の一般オーディションを開催致します。本気で表現に向き合う才能の応募をお待ちしております。

＜応募資格＞

・2026年度に小学校５年生～中学校３年生の男女

・北陸４県（福井県・石川県・富山県・新潟県）在住の方

・二次審査以降の審査に参加できる方

・最終審査に合格後、レッスン・撮影に参加できる方

・芸能プロダクション等の団体の所属、または、契約の有無は問いません。

・国籍は問いません。（※ただし、日本語で演技ができる方に限ります）

・演技未経験の方も大歓迎

＜募集期間＞

2026年３月14日（土）18時～2026年４月15日（水）23時59分

＜審査の流れ＞

一次審査：書類審査（公式LINEより申し込み）

二次審査（オンライン）：４月25日（土）、４月26日（日）

最終審査：５月16日（土）

＜注意事項＞

・応募資料は返却致しません。

・応募後の審査状況や選考結果に関するお問合せには応じられません。

・選考結果は通過者にのみ、ご連絡させて頂きます。

◇ 作品概要

■作 品 名：タイトル未定（FODオリジナルドラマ）

■配 信：2026年内「FODプレミアム」と「FOD SHORT」で配信予定

■主 演：本田響矢

■ス タ ッ フ：制作協力：FANFARE

制作著作：フジテレビ

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register

◇ FANFARE（ファンファーレ） 概要

若者の価値観が既存のエンターテインメントよりも、自分自身の目で見つけたものに価値を見出し、

［見つけて→推して→バズる］。その生まれたバズ自体がエンターテインメントとなっている。

FANFAREはその価値観に寄り添って、”何かおもしろい事”を仕掛けて、新しいバズを生み出すドラマレーベルです。

■U R L ：https://fanfare-pj.com/audition-2nd/