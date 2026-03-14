【RORRY】Amazonショップ「タイムセール祭り」開催中！新生活応援、人気20商品が最大50％OFF

ロリー・ジャパン株式会社

2026年3月11日（水）から3月24日（火）までの期間、RORRYのAmazon公式ショップでは、新生活を応援する「タイムセール」を開催しています。

本キャンペーンでは、RORRY公式Amazonストアにて、モバイルバッテリーや充電スタンドなど、人気アイテム20種類以上を対象に、10％OFF～最大50％OFFの特別価格でご提供しております。

さらに、一部の商品では、追加で10％～20％OFFのクーポンもご利用いただけます。

（セール価格とクーポン割引の併用が可能）

※クーポンのご利用期限は3月24日（火）23:59までとなります。

新生活のスタートに向けて、便利で高品質な充電アクセサリーをお得に手に入れるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

▼RORRY公式Amazonストアはこちら

https://www.amazon.co.jp/rorry

RORRY 人気4商品の販売情報

1.RORRY 両用・折り畳み式充電器(モバイルバッテリー)

Amazonリンク：

M3:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFCMFYYH(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DFCMFYYH)

・セール価格：\6,999→\56,89 (20%OFF)

10%OFFクーポンコード：RORRYM3JJ

■3in1ワイヤレス:iPhone・Apple Watch・AirPodsなど、Apple製品を複数お使いの方に最適。

Type-C入出力ポートも搭載し、最大20Wの有線急速充電にも対応。

■10000mAh大容量:iPhone 17を約1.8回、Apple Watch Series 10を約21回、AirPods 4を約13回フル充電することが可能です。

■ホールセンサー自動制御:電磁誘導技術を活用したホールセンサーを搭載しており、スタンドを開くと自動的に電源が入り、インジケーターが点灯して充電を開始します。

2、RORRY 「Palmgo（パームゴー）」USB-C端子一体型モバイルバッテリー

Amazonリンク： https://amzn.to/44HVFbV(https://amzn.to/44HVFbV)

・セール価格：\5,699→\3,989 (40%OFF)

20%OFFクーポンコード：D52RORRY

▲Picky’sアワード2025を受賞商品：https://picky-s.jp/pickys-award-2025/(https://picky-s.jp/pickys-award-2025/)

■ケーブルレス革命:スマホに直接挿すだけで、iPhone17～15シリーズやAndroidスマホをケーブルレスでスピーディーに充電できます。

■ 大容量ながら手のひらサイズ：10000mAhの大容量を手のひらサイズで実現。

重さはわずか+50g（本体175g）で持ち運びも快適です。

■ 高級感のあるデザイン：レザー調の本体仕上げを採用し、指紋がつきにくい。

高級感のある電鍍LEDディスプレイを採用し、バッテリー残量をひと目で確認可能。

3、RORRY 3IN1 冷却ファン搭載充電器

Amazonリンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLQG5SV6(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FLQG5SV6)

・セール価格：\6,649→\56,46 (15%OFF)

10%OFFクーポンコード：RORRYA8JJ

■ペルチェ素子搭載・瞬間冷却:「ワイヤレス電力伝送」「ペルチェ素子の温冷効果」「冷却扇の熱排出」の3つのコア技術が高度に連携。ペルチェ素子による瞬時吸熱・排出と、冷却扇の高速放熱で、充電中の熱を徹底抑えます。

■Qi2でリアル15W実効出力:Qi2 は最大15Wの高出力を安定供給する技術を実現しております。

■アルミ合金×高品質ABS樹脂:アルミ合金の表面を精密研磨して生まれた「冷ややかな金属光沢」は、どんな空間にも「それらしさ」を与える--こだわりの素材の力がここにあります。

4、RORRY 12000mAh・巻き取り式ケーブル内蔵モバイルバッテリー

Amazonリンク：https://amzn.to/4qWRHFo (https://amzn.to/4qWRHFo)

・セール価格：\5,999→\55,99 (7%OFF)

10%OFFクーポンコード：RORRYD3JJ

■12000mAh大容量:超大容量バッテリーを搭載し、iPhone 17なら約2回フル充電可能。動画視聴・SNS・ゲームなど電池消費が激しいシーンでも、1日以上使い続けられます。

■巻き取り式ケーブル:内蔵ケーブルは最大65cmまで伸ばして必要な長さだけ使える設計で、デスクでも移動中でも扱いやすく、使用後はワンタッチでスッキリ収納できます。

■レザー調の上品な質感:本体表面にはレザー調の質感を採用し、手に取るたびにやわらかさと上質感を感じられるデザインに仕上げました。LEDディスプレイを搭載し、バッテリー残量を正確に確認可能です。

以上、RORRY Amazonタイムセールのご案内でした。

RORRYはこれからも、皆さまの毎日をより便利で快適にする製品づくりを通じて、新しいライフスタイルをサポートしてまいります。

ロリー・ジャパン株式会社（概要）

本社：〒541-0055 大阪市中央区船場中央一丁目３番２ー１０１号大阪デザインセンター内

代表者：代表取締役CEO 柯 慧怡

事業内容：デジタル製品の開発・製造・販売

整理・編集：RORRY - Edward(エドワード)

＜本記事に関するお問い合わせ先＞

メールアドレス：marketing@rorry.com

Instagram「@rorryjp」：https://www.instagram.com/rorryjp/

Ｘ「@RORRY_JP」：https://x.com/RORRY_JP