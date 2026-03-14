【北海道／層雲峡温泉】1日1室限定！春の新生活シーズンに向けて。ゆとりあるお部屋でゆったり過ごす春限定の宿泊プラン。
野口観光マネジメント株式会社
層雲峡温泉 朝陽亭（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉 全252室）
朝陽リゾートホテル（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉 全200室）
春は、進級や進学、就職などで新しい環境や出会いが始まる季節です。
新生活の準備や日々の忙しさで疲れた心と体を、朝陽リゾートホテルでリフレッシュしてみませんか。
当ホテルでは、1日1室限定で、ゆとりあるお部屋で心地よく過ごせる春限定の客室アップグレードプランをご用意しました。
広々とした客室でゆったりと過ごすひとときは、忙しい日常から離れ、新生活に向けて英気を養うのにぴったりです。
さらに、温泉に浸かりながら春の景色を楽しむこともでき、心身ともにリラックスできます。
1日1室限定の特別プランですので、この機会にぜひご予約ください。
■宿泊期間
2026年4月1日（水）～ 2026年6月30日（火）
■特典
１.客室アップグレード料金無しで、ワンランク上の客室にご宿泊いただけます
２.夕食時に飲み放題60分付き
▼ご予約はこちら▼
朝陽リゾートホテル→https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17768331&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17768331&search_type=undated)
1日1室限定のプランのため、見つけたら即予約をおすすめいたします。
【本件に関するお問い合わせ】
層雲峡予約センター
代表TEL 0570-026572（10：00～17：00） FAX 01658-5-3054
〒078-1795 北海道上川郡上川町層雲峡温泉
朝陽亭公式HP https://www.choyotei.com/onsen/
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