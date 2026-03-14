【北海道／層雲峡温泉】1日1室限定！春の新生活シーズンに向けて。ゆとりあるお部屋でゆったり過ごす春限定の宿泊プラン。

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野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社　　


層雲峡温泉　朝陽亭（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉　全252室）


朝陽リゾートホテル（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉　全200室）




春は、進級や進学、就職などで新しい環境や出会いが始まる季節です。


新生活の準備や日々の忙しさで疲れた心と体を、朝陽リゾートホテルでリフレッシュしてみませんか。


当ホテルでは、1日1室限定で、ゆとりあるお部屋で心地よく過ごせる春限定の客室アップグレードプランをご用意しました。


広々とした客室でゆったりと過ごすひとときは、忙しい日常から離れ、新生活に向けて英気を養うのにぴったりです。


さらに、温泉に浸かりながら春の景色を楽しむこともでき、心身ともにリラックスできます。


1日1室限定の特別プランですので、この機会にぜひご予約ください。



■宿泊期間


　2026年4月1日（水）～　2026年6月30日（火）


　


■特典


　１.客室アップグレード料金無しで、ワンランク上の客室にご宿泊いただけます


　２.夕食時に飲み放題60分付き



▼ご予約はこちら▼


朝陽リゾートホテル→https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17768331&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=17768331&search_type=undated)



1日1室限定のプランのため、見つけたら即予約をおすすめいたします。




【本件に関するお問い合わせ】


層雲峡予約センター


代表TEL　0570-026572（10：00～17：00）　FAX　 01658-5-3054


〒078-1795　北海道上川郡上川町層雲峡温泉



朝陽亭公式HP　 https://www.choyotei.com/onsen/


朝陽亭公式エックス（旧ツイッター）　https://x.com/choyotei



朝陽リゾートホテル公式HP　 https://www.choyo-resort.com/


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