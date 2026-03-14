【豊洲・米三角】歓送迎会シーズン到来！大好評「地元割」第8弾は「新宿区」が追加！期間中対象ドリンクがずーっと半額！都内全8区が対象に！対象区在住・在勤者の方が一緒なら同伴の10名様まで割引！

株式会社浜友Ｅ.Ｆ.

日本一の中央卸売市場の食のテーマパークである【豊洲 千客万来】内にあるSAKEペアリング酒場「米三角」（所在地：東京都江東区、運営：株式会社浜友E.F. 代表取締役：大石恵司）は、これまで実施してきた「地元割キャンペーン」の第8弾として、江東区・中央区・港区・千代田区・品川区・台東区・渋谷区に続き、新宿区を新たに対象エリアに加えて「東京地元割」の輪を広げます。

米三角では、豊洲市場の台所であるこの場所から、東京の食体験をより豊かに、より身近にするべく「東京23区地元割拡大計画」を推進しております。その第8弾として、日本最大級のオフィス街と学生街が融合する「新宿区」を新たに対象エリアに追加いたしました。

3月は出会いと別れの季節。歓送迎会や追いコン、卒業祝いなど、大切な仲間と食卓を囲む機会が最も多い時期です。今年の宴会は少し趣向を変えてみませんか？

都心の喧騒から少し足を伸ばすだけで、そこには豊洲の「海と空の開放感」と、市場直結の「極上の海鮮」が待っています。

「いつもの居酒屋」ではなく「記憶に残る美食体験」を、地元割ならではの高コスパで。

少人数のしっぽり飲みから、企業様・サークル様の貸切パーティーまで。幹事様の評価が上がること間違いなしの「豊洲・歓送迎会」を強力に応援いたします。

SNSで話題の「こぼれ海鮮おむすび」をはじめ、視覚でも味覚でも楽しめるメニューの数々が、皆様の会話を弾ませます。 今後も東京23区全域へ拡大し、東京の東と西を食の楽しみでつなぐ架け橋として、より多くの方に豊洲の魅力を届けてまいります。

3月1日より江東区・中央区・港区・千代田区・品川区・台東区・渋谷区に加え新宿区も仲間入り！

■日本テレビ『DayDay.』でも話題に！誰もが損をしない「地元優遇」のカタチ

先日、日本テレビ『DayDay.』にて当店の取り組みを取り上げていただき、大きな反響をいただきました。 昨今、インバウンド価格（二重価格）が議論となっておりますが、米三角のスタンスは明確です。観光客の方への価格を高く設定するものではなく、「通常価格自体を高コスパに設定した上で、地元の方をさらに優遇する」のが、この地元割です。

誰かが不利益を被るのではなく、日頃支えてくださる地元の方へ感謝を還元する仕組みであり、「地元に愛される店づくりが、結果としてすべてのお客様の満足につながる」という理念を一貫して掲げております。 すべての皆様に誠実な価格と品質を提供する米三角の心意気を、ぜひ体験してください。

ハッピーアワーとしては破格ロングラン！OPEN～CLOSE時間に対象ドリンクが50％オフとなります。

【キャンペーン概要】

・期間：3月1日（日）～

・時間：営業時間中（10:00～21：00）いつでも適用

（フードラスト20：00 ドリンクラスト20：30）

・内容：対象ドリンク50％OFF（※お一人様につきフード一品のご注文が必要）

・対象：江東区・中央区・港区・千代田区・品川区・台東区・渋谷区・新宿区在住または区内勤務の方（身分証または名刺のご提示）および同伴者（最大10名様まで）

※宴会コース飲み放題は除く

■豊洲市場直送の海鮮×SAKEの極上ペアリング

米三角は、Googleマップ口コミ評価4.5を誇る人気店。豊洲市場から仕入れる新鮮な海鮮と、全国各地の日本酒やクラフト酒、オリジナルサワーとのペアリングが楽しめます。

またこの夏グランドメニューのリニューアルで加わった揚げたての天ぷらなど、SAKEに合う「旨味」「発酵」「熟成」をテーマにしたこだわりの料理を提供しています。

キャンペーン期間中は、通常価格660円の厳選日本酒が330円、生レモンサワー540円→270円、本格焼酎「鳥飼」660円→330円など、通常ハッピーアワーでは味わえないラインナップが破格で登場します。

バリエーション豊かなサワー各種海鮮に合う日本酒を数多くご用意

■店長・鈴木 よりメッセージ

「地元割キャンペーン第8弾！今回はついに、日本一の乗降客数を誇る『新宿区』の皆様をお迎えできることになりました！3月は、お世話になった方への感謝や、新しい仲間への歓迎を伝える大切なシーズンです。皆様、お店選びに迷われていませんか？『いつもの場所もいいけれど、今回は特別な美味しいものを食べさせたい』そんな幹事様の想いに、米三角は全力で応えます。

新宿線や有楽町線を乗り継げば、実は意外と近い豊洲エリア。学生さんのサークル等の追いコンや、企業様の歓送迎会など、まとまった人数での『貸切利用』にも当店は最適です。市場直送の海鮮とペアリングで、会話も弾む温かいひとときをご提供します。もちろん、第1弾～第6弾の対象区（江東・中央・港・千代田・品川・台東・渋谷）の皆様も引き続き大歓迎です！春の門出を祝う乾杯は、ぜひ豊洲の米三角で！皆様のご来店を心よりお待ちしております。」

■米三角の想い

SAKEペアリング酒場「米三角」は、東京の新しい食のテーマパーク千客万来内でも比較的リーズナブルに海鮮・くずし割烹料理・日本酒などが楽しめるお店です。

日本が誇る食文化「米」の価値を豊洲の地から広めたい、米から生まれた「SAKE」を主軸に据えながら、「おにぎり」「発酵」「熟成」を繋ぐ『米三角』をぜひご堪能ください。

■店舗詳細

SAKEペアリング酒場「米三角」豊洲 千客万来２F一番人気！本日のこぼれ海鮮おむすび～麹醤油と共に～980円【税込】[表: https://prtimes.jp/data/corp/96384/table/293_1_2d1942b9e3e9cce637252300e0ed6350.jpg?v=202603150951 ]