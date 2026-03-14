「紙面ビューアー」で３月16日付休刊日特別版が見られる【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社

報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）が発行するスポーツ報知では3月7日から、新聞紙面がスマホやタブレットでも見られる「紙面ビューアー」をスタートさせました。新聞購読者は登録すればお手軽に当日の新聞を読むことができます。また、月ぎめ購読者の方々は、今までは配達されなかった休刊日特別版（税込180円）が、前日付新聞に掲載されたQRコードから無料で読むことができます。3月16日は休刊日特別版の発行になりますので、購読者の皆様は紙面ビューアーでお楽しみいただけます。

紙面ビューアーの詳しい説明はこちら :https://hochi.news/articles/20260227-OHT1T51168.html

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