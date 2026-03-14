期間限定！人気のカメラが「価格改定」＋「最大15%OFFクーポン」の二重の値下げ！この機会を逃さず、今すぐチェック！

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

株式会社スマホサービス（Yahoo!ショッピング店）は、大変ご好評いただいている人気カメラ『[製品名]』の期間限定特別キャンペーンを、本日より開始いたしました。今回のキャンペーンでは、まず第一の特典として、通常価格9,980円（税込）のところを、期間限定特別価格9,480円（税込）に値下げいたします。さらに第二の特典として、対象商品に使える15%OFFの特別クーポンを配布いたします。このクーポンを利用することで、表示価格からさらに割引が適用され、実質的なお支払い金額を大幅に抑えることが可能です。

商品ページ

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/y100738.html

【キャンペーン概要】

対象商品： 人気のカメラ『[S95 PRO]』

第一の特典： 期間限定特別価格 9,480円（税込） （通常価格9,980円）

第二の特典： 15%OFFクーポン （割引上限額：1,000円）

キャンペーン期間： 2026/03/06 11:00 ～ 2026/04/02 23:00

クーポン利用条件： 対象商品ページでクーポンコードをご入力いただくか、クーポンを取得してご購入ください。

ご注意：

＜大切なお知らせ＞クーポンの割引上限額は1,000円です。15%OFFの計算額が1,000円を超える場合は、1,000円引きとなります。

圧倒的高画質 - 5K録画 × 7200万画素静止画

写真の本質は、一瞬の輝きを永遠に閉じ込めること。本機が持つ圧倒的な描写力は、ありふれた風景でさえも一枚の芸術作品に変え、ポートレートではその人の内面に宿る感情の機微までも鮮やかに映し出します。あなただけの、世界に一枚の“記憶”を。

最先端オートフォーカスと美顔機能、笑顔キャプチャが連携。

テクノロジーは、ひとを撮るために進化した。ピント合わせはカメラに任せて、あなたはシャッターチャンスだけに集中してください。写る人がいつも一番輝くように設計された美肌モードと、最高の笑顔を自動で切り取るスマート機能が、すべての瞬間を“ベストショット”に。思い出は、より美しく、より色鮮やかに残ります。

2.8インチIPS液晶＆WiFi対応

撮影からシェアまで、時間を飛び越えろ。高精細ディスプレイが映し出す、撮れたてのリアル。その美しい一枚は、WiFi転送によって瞬時にSNSへと解き放たれる。ケーブルもPCも介さない、全く新しい映像体験の幕開けだ。

16倍ズーム・19種類フィルター

ステージ上のアイドルも、遠くの景色も、16倍ズームなら手に取るように。そして撮影後は、19種類のフィルターで、感動をさらにドラマチックに。思い出を、自分好みに彩れる。

商品の各部名称説明＆商品仕様

商品ページ

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/smahoservic/y100738.html

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。

【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://livelylife.jp/

E-Mail：marketing@livelylife.jp

事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ

・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営