TVer、「いつでもどこでも！TVerでドラえもん！」ブースを3月28、29日開催の「ファミリーアニメフェスタ2026」に出展

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年3月28日（土）と3月29日（日）に開催される「ファミリーアニメフェスタ2026」にTVアニメ『ドラえもん』との「いつでもどこでも！TVerでドラえもん！」ブースを出展します。

テレビ朝日系で毎週土曜ごご5時より放送中のTVアニメ『ドラえもん』は、ある日突然のび太君のところにやってきた22世紀の子守りロボット・ドラえもんが、ポケットから取り出したひみつ道具でみんなの願いを叶えてくれる、ちょっと不思議なお話。放送終了後にはTVerにて見逃し配信も実施しています。

「ファミリーアニメフェスタ2026」は、AnimeJapan 2026と同時開催イベントとして2026年3月28日（土）と29日（日）の2日間、東京ビッグサイト南1ホールにて開催するファミリー限定のイベントです。『ドラえもん』とのブース「いつでもどこでも！TVerでドラえもん！」では、ファミリーで楽しめるTVerの活用方法を体感いただけるほか、TVerで『ドラえもん』をお気に入り登録すると最新映画のサンバイザーがもらえたり、アンケートに回答していただくと『ドラえもん』グッズや限定ステッカーが当たるチャンスも！ また、大ヒット上映中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』や、3月27日（金）から東京ドリームパークで開幕するイベント『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』のフォトスポットの設置も予定しています。

さらにTVerでは、ブース出展を記念して、3月14日（土）から歴代エピソード5本を期間限定で配信します。ぜひこの機会にTVerでご覧ください。

TVerは今後も、幅広い年代に安心してご利用いただくことを目指して、さまざまな取り組みを推進してまいります。

■TVer配信情報

【ラインナップ】

「ドラえもんだらけ」

「変身！ドラキュラセット」

「うそつきかがみ」

「ウルトラミキサー」

「ロボット雪だるま」

【配信期間】

2026年3月14日（土）～4月5日（日）

※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【配信ページ】

https://tver.app/4bkaTGq

※画像素材をご使用いただく際は、【(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK】のクレジット表記をお願いいたします。

※画像素材はTVerでの『ドラえもん』アーカイブ配信に関する報道目的にのみご使用ください。

※当該エピソードのTVer配信期間中の記事掲載でのみご使用いただけます。

配信期間終了後の記事掲載においてはご使用をお控えください。

■「いつでもどこでも！TVerでドラえもん！」ブース概要

【出展日時】

2026年3月28日（土）～3月29日（日）※2日間

ブース出展時刻9:30～17:00（最終入場16:30）

【出展エリア】

東京ビッグサイト 南展示棟 1ホール

【ブース入場料】

無料（入場は無料ですが、ご入場は小学生以下とその保護者に限ります）

※中学生以上の方がAnimeJapan 2026に入場するには、AnimeJapan 2026の入場券（有料）が必要です。

■『ファミリーアニメフェスタ2026』開催概要

【日程】

2026年3月28日（土）～3月29日（日）※2日間

ブース出展時刻9:30～17:00（最終入場16:30）

※イベントや演目の詳しい日程は公式サイトでご確認ください。

※悪天候や諸事情によりイベントや演目が中止や変更になる場合があります。

【会場】

東京ビッグサイト 南展示棟 1ホール

【アクセス】

りんかい線「国際展示場駅」から徒歩約7分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩約3分

【入場料】

無料（ご入場は小学生以下およびその保護者に限ります。大人だけでの入場はできません）

※中学生以上の方がAnimeJapan 2026に入場するには、AnimeJapan 2026の入場券（有料）が必要です。

【主催】

一般社団法人アニメジャパン

【公式サイト】

https://www.family-animefesta.jp/

■『100％ドラえもん＆フレンズ in 東京』開催概要

【日程】

2026年3月27日（金）～9月30日（水）

【会場】

TOKYO DREAM PARK 7階（EX STUDIO7）ほか

【開館時間】

10:00～18:00（17:00最終入場）

【アクセス】

りんかい線「国際展示場駅」から徒歩約9分

ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」から徒歩約5分

【入場料】

有料 ※詳細は公式サイトでご確認ください。

【主催】 100％ドラえもん＆フレンズ in 東京 製作委員会

(テレビ朝日、藤子プロ、小学館、ADKエモーションズ、シンエイ動画、小学館集英社プロダクション）

【特別協力】

AllRightsReserved (ARR)

【公式サイト】

https://doraemon100japan.com/

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/(https://tver.jp/)）

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※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。