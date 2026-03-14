伊藤健太郎が4年ぶりとなる写真集を発売！ タイトルに込められた思いは「ここからいい方向に進んでいきたい」

株式会社東京ニュース通信社伊藤健太郎写真集「JUNCTION」の発売を記念したイベントが、3月14日（土）に開催。イベントの前に行われた会見に、伊藤健太郎が登場した。伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）

ドラマ「略奪奪婚」（テレ東系）「北方謙三 水滸伝」（WOWOW）など話題作に出演する俳優・伊藤健太郎が、4年ぶりに3冊目となる写真集を発売。趣味のサーフィンを心ゆくまで楽しめる沖縄で、澄み渡る青い空と海を舞台に、少年のような屈託のない笑顔から、沖縄料理を頬張る等身大の姿、そして夜のベッドルームで見せる大人の色気まで、さまざまな表情を見せる。ページをめくるたびに、まるで隣で一緒に旅をしているような気分を味わえる1冊となっている。

“素”を最大限に引き出した1冊に

写真集について、「限りなく素の自分に近い姿を見せられた」と語る伊藤。「もちろん写真集なので作り込んでいる部分もあるんですけど、そんなにメイクもガッツリしなかったですし、衣装も普段の自分のスタイルに限りなく近いものを選ばせていただいたので、本当に友達と旅行したアルバムを見ているような気分になる、自分に近い部分が皆さんにお届けできているんじゃないかなと思います」と出来栄えに満足している様子。

“JUNCTION＝分岐点”に立った時は、自分の直感を信じる

伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）

“分岐点”を意味する“JUNCTION”というタイトルを選んだ理由を尋ねると、「30歳を目前にして、今年29歳になるんですけれども、やっぱり30歳になると役者としても、人間としてもいろいろと変わってくる1つのポイントだというのを先輩方から伺っていたので、ここからいい方向に進んでいきたいなという意味も込めて、このタイトルをつけました」と回答。

タイトルにちなんで、自身が分岐点に立った際に心がけていることについては、「どっちの方向に進もうとか、どういった道に行けばいいんだろうって悩むことはもちろんあります。自分が尊敬している人生や役者の先輩に相談をしてアドバイスをいただいたりすることもありますが、自分の直感をなるべく信じたいなと思っています」と真剣な眼差しを見せた。

伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）

撮影地として沖縄を選んだ理由は、「まずは写真集でサーフィンがしたいっていうのが一番にありました。自分のファンの方々は僕がサーフィンをしているのは知っているんですけど、なかなかそういった姿を見せたことがないし、見たいっていうお声もいただいていたので、どこかのタイミングでとは思っていた」と明かし、「撮影スケジュールを考えて、沖縄はどうかと聞いてもらったんですよ（笑）。そうしたら、『沖縄行けます』となって、『マジ!?』みたいな」と伊藤のオファーが叶った撮影となった。

お気に入りカットは現場の空気感から生まれた1枚

伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）

お気に入りカットには、肩まで海に浸かる様子が印象的な1枚をセレクト。「最初は海に足ぐらいまで入ってバシャバシャみたいな、写真集っぽい写真を撮る予定だったんですが、どんどんカメラマンさんが海の中入っていくわけですよ。海の中に入ってとは言われていなかったので、（入らなくても）いいのかなと思っていたんですが、撮影していると『これは俺が入らないと終わんないんだな』っていう空気感があったんですよ（笑）。スタイリストの方のことをパッと見て、OKしてくださったので、スパーンって飛び込みました。結果的にすてきな写真になったので、そういう背景を全部含めて、現場で生まれた写真という感じがあって、すごく好きな写真ですね」と撮影時のエピソードを明かした。



東京でも沖縄料理店に行くほど、沖縄料理好きだという伊藤。「撮影で連れて行っていただいた時にも、沖縄名物をたくさん注文してくださったので、沖縄で食べたかったものはすべて食べられました。やっぱり僕は海ぶどうがすごく好きなので、おいしかったですね」と振り返った。

沖縄ロケでは念願のサーフィン。“晴れ男パワー”を発揮

伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）

念願の“沖縄サーフ”については「最高でしたね。今回は僕からすると、公私混同写真集なんですよ（笑）。やりたいことやらせてもらって、おいしいもの食べさせてもらって、おいしいお酒もいただいて、非常に充実した撮影期間を過ごさせていただきました」と話し、「僕の周りでは沖縄でサーフィンをするっていうのは珍しいので、どんな感じなのかなと思っていて。現地のサーフショップの方や、友達のプロサーファーの方に『ここの海はこうで…』っていうのを教えてもらいながらやらせていただきました。やっぱり海がきれいで、非常に気持ちがよかったです」と笑顔で回答。さらに「行くまでは雨予報だったんですよ。『これはやばい』とみんなざわざわしていたんですけど、『僕は絶対的に晴れ男の自信があるので晴れます』と言っていたら本当に晴れてくれたので気持ちよかったですね」と“晴れ男”エピソードも披露した。

伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）

サーフィンの魅力については、「僕はすごく自然が好きなので、自然と触れ合えるっていうところが醍醐味です。海に入ってぷかぷか浮かんでいるだけでもすごく気持ちがリフレッシュされる部分もありますし、今の時代2、3時間一切携帯電話を触らない時間を過ごすことが難しいと思うんですけど、その時間が強制的に作れるっていうのもすごくすてきだなと思いました。朝早く起きて、朝早く着いた海で見る朝日だったり空気感だったり、そこで会える友達とか知り合いたち、上がった後のご飯だったりとか、本当きりがないぐらい、いいことづくしだなと思います」と熱弁。

伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）

4年ぶりの写真集ということで、この4年間での変化を聞くと、「わかりやすい部分でいうと、肉体も役柄のために少し鍛えていたりして変わった」と振り返りつつ、「自分ではそんなにガラッと変わったなと思わないんですけど、昔から自分のことを知ってくれている方々には、この写真集を見た時に『顔つきも変わったね。大人になったね』なんて言っていただけることもあるので、そういった部分も合わせて楽しんでいただけたら非常にうれしいなと思います」と改めて写真集をアピールした。

ファンへのメッセージ

伊藤健太郎写真集「JUNCTION」（東京ニュース通信社刊）

最後に、「約 4年ぶりに『JUNCTION』という写真集を発売させていただけることになりました。今まで応援してきてくださった方々や、自分のことをこれから見てみようかなと思ってくださっている方々に対しても、いつも皆さんに映画館やテレビの前でお見せしている姿とはまた一風変わった、素の自分の姿をお届けできるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ手に取って見ていただけたらうれしいです」とメッセージを残し、会見を締めくくった。

【商品概要】

伊藤健太郎写真集「JUNCTION」

●発売日：2026年3月10日（火）＜好評発売中＞

●定 価：3,850円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



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