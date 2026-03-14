【速報】『石臼挽き宇治抹茶』が香る、抹茶の和菓子２種が新発売。3/13,14の本店開催イベントにて発表いたしました。

株式会社 鶴屋吉信

和菓子製造販売の株式会社 鶴屋吉信（つるやよしのぶ）（本社：京都市上京区、代表取締役社長：稲田慎一郎）は、このたび2026年3月１３日（金）・１４日（土）の２日間にわたり本店にて開催されたイベント内にて、2026年４月新発売の新商品「つばらつばら 抹茶」「京観世 抹茶」の発売を発表し、イベントご参加の皆さまに最速でご試食をいただきました。

※新商品の詳細なリリースは３月末～４月初旬にかけて、改めてお知らせさせていただきます。また、当イベントの様子をまとめたイベントレポートにつきましても３月中旬ごろに配信させていただきますので、ぜひともあわせてご覧くださいませ。

※公式Instagramにて、当日の動画・画像をハイライトでご覧いただけます。

https://www.instagram.com/stories/highlights/18073679786389341/(https://www.instagram.com/stories/highlights/18073679786389341/)

■新商品について

つばらつばら 抹茶

発売日：２０２６年４月１１日（土）

本年で誕生から30周年をむかえる銘菓、鶴屋吉信のベストセラー焼菓子「つばらつばら」の抹茶風味の新商品です。『石臼挽き宇治抹茶』を焼皮にも抹茶餡にもたっぷりこめた、香り高くまろやかな甘味、もっちり・しっとり食感をひとくちごとにしみじみとお楽しみください。

京観世 抹茶

発売日：２０２６年４月１１日（土）

※EC先行販売予定

1920年（大正9年）創案から100年以上、職人の手で巻き上げて作られる代表銘菓「京観世」抹茶風味の新商品です。『石臼挽き宇治抹茶』をこめたしっとり味わい深い羊羹に小倉を散らし、抹茶風味のそぼろあんで渦状に仕上げた抹茶づくしの美味しさです。

■イベントについて

●イベント名：『茶師と愉しむ、和菓子とお茶を味わう会』

●開催日：2026年3月13日（金）、3月14日（土）

●開催地：鶴屋吉信 本店（京都市上京区 西船橋町）

『売茶中村』代表の茶師・中村芿孝様

このたび、鶴屋吉信公式Instagramとホームページからご応募いただいたお客様に、京都西陣の本店へご来店いただき、日本茶と和菓子のペアリングをお楽しみいただく特別イベントを開催いたしました。今回が初の開催となります。

本イベントでは京都宇治の日本茶専門店『売茶中村（ばいさなかむら）』代表の茶師・中村芿孝（なかむらきよたか）様をゲストにお招きいたしました。

●『売茶中村』公式ホームページ

https://baisa.jp/

本店２階茶寮にて

中村様からはお煎茶の美味しい淹れ方を実演とともにレクチャーしていただくかたわら、日本茶づくりへのこだわり、昨今大注目のお抹茶にまつわる歴史や背景などをお話しいただきました。

鶴屋吉信からは『売茶中村』謹製のお抹茶を使用した和菓子と、季節の生菓子を盛り合わせた特製和菓子プレートをご賞味いただきました。

中村様のお点前によるお抹茶と生菓子をじっくりと味わっていただきましたのち、一煎目～三煎目と風味が変化してゆくお煎茶を、それぞれの美味しさを引き立てる和菓子とのペアリングでご喫食。

お客様とのお話しも盛り上がり、和やかで楽しいひとときとなりました。

左下から時計回りに「京観世 抹茶（新商品）」「つばらつばら 抹茶（新商品）」「本蕨 抹茶」「生菓子 里桜」「鶴屋吉信ようかん 抹茶」

その中で、どこよりも早く、『石臼挽き宇治抹茶』をたっぷりと使用した４月発売の新商品「つばらつばら 抹茶」「京観世 抹茶」の２つの新発売をお披露目するとともに、ご参加の皆さまには最速でご試食いただきました。また、イベント終了後は、商品現品をお土産としてお持ち帰りいただきました。

こちら新商品のお菓子は４月１１日より店頭にて新発売となっております。詳細なリリースは後日改めて発行いたしますので、ぜひ皆様お楽しみにお待ちいただけますと幸いです。

株式会社 鶴屋吉信

1803年(享和3年)京都・西陣で初代鶴屋伊兵衛により創業。220余年の歴史を刻む、京都の老舗京菓子司です。「ヨキモノを創る」を家訓とし伝統の技を守りながら、現代の感覚をとりいれた新しい和菓子やカフェを考案。各種コラボレーション企画にも取り組む等、歴史ある京菓子の魅力のすそ野を広げてゆくとともに、和菓子の新たな価値を日々追求しています。



■会社概要

社 名：株式会社鶴屋吉信

代表者：代表取締役社長 稲田慎一郎

所在地：〒602-8434 京都府京都市上京区今出川通大宮東入2丁目西船橋町340-1

創 業：享和3年（1803年）



Google Maps https://maps.app.goo.gl/4ynrW8MZYirtkoCp9

公式サイト：https://www.tsuruyayoshinobu.jp/

公式Xアカウント：https://twitter.com/tsuruya1803

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/tsuruya.yoshinobu_wagashi/