特価セール｜ORICO マグネット式 M.2 ドッキングステーション MG7 折後価格5,399円
ORICOの多機能ドッキングステーション 「MG7」 が、Amazonで期間限定セールを開催中です。
MagSafe対応のマグネット設計により、iPhoneやMacBookとスマートに接続でき、M.2 SSDケース＋USB-Cハブの機能を一台に集約した便利なデバイスです。
現在、
20%ページ割引＋20%OFFクーポン（コード：314ORICOMG7） が利用可能。
通常価格：8,999円 → セール価格：5,399円
セール期間は 2026年3月22日 23:59（JST）まで です。
商品ページはこちら：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPWQ9ZV5
主な特徴
１. MagSafe対応マグネット設計
マグネット吸着式デザインにより、iPhoneやMacBookとスムーズに接続。
コンパクトでデスク周りもすっきり使えます。
２. M.2 NVMe SSDケース搭載（10Gbps高速転送）
M.2 2230 NVMe SSDに対応し、最大10Gbpsの高速データ転送を実現。
動画や写真など大容量データの保存やバックアップもスムーズです。
３. 8-in-1 多機能USB-Cハブ
USB-C接続一つでさまざまなポートを拡張可能。
主なポート：
HDMI（4K@60Hz 出力）
10Gbps USBポート
SD / TFカードリーダー
オーディオポート
100W PD急速充電
日常の作業からクリエイティブ用途まで幅広く対応します。
４. iPhone・MacBookに最適な設計
iPhone 17 / 16 / 15 Pro MaxやMacBook Pro / Airと互換性があり、
モバイルデバイスの拡張ハブとしても便利に使えます。
こんな方におすすめ
iPhoneやMacBookの接続ポートを拡張したい方
外付けSSDとUSBハブを一台にまとめたい方
動画や写真データを高速転送したいクリエイター
コンパクトで機能性の高いドッキングステーションを探している方
期間限定セールは 2026年3月22日 23:59（JST）まで。
多機能ドッキングステーションをお得に購入できるこの機会をぜひお見逃しなく。
▶ 商品ページはこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPWQ9ZV5