特価セール｜ORICO マグネット式 M.2 ドッキングステーション MG7 折後価格5,399円

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ORICOの多機能ドッキングステーション 「MG7」 が、Amazonで期間限定セールを開催中です。

MagSafe対応のマグネット設計により、iPhoneやMacBookとスマートに接続でき、M.2 SSDケース＋USB-Cハブの機能を一台に集約した便利なデバイスです。

現在、

20%ページ割引＋20%OFFクーポン（コード：314ORICOMG7） が利用可能。

通常価格：8,999円 → セール価格：5,399円

セール期間は 2026年3月22日 23:59（JST）まで です。

商品ページはこちら：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPWQ9ZV5

主な特徴

１. MagSafe対応マグネット設計

マグネット吸着式デザインにより、iPhoneやMacBookとスムーズに接続。

コンパクトでデスク周りもすっきり使えます。

２. M.2 NVMe SSDケース搭載（10Gbps高速転送）

M.2 2230 NVMe SSDに対応し、最大10Gbpsの高速データ転送を実現。

動画や写真など大容量データの保存やバックアップもスムーズです。

３. 8-in-1 多機能USB-Cハブ

USB-C接続一つでさまざまなポートを拡張可能。

主なポート：

HDMI（4K@60Hz 出力）

10Gbps USBポート

SD / TFカードリーダー

オーディオポート

100W PD急速充電

日常の作業からクリエイティブ用途まで幅広く対応します。

４. iPhone・MacBookに最適な設計

iPhone 17 / 16 / 15 Pro MaxやMacBook Pro / Airと互換性があり、

モバイルデバイスの拡張ハブとしても便利に使えます。

こんな方におすすめ

iPhoneやMacBookの接続ポートを拡張したい方

外付けSSDとUSBハブを一台にまとめたい方

動画や写真データを高速転送したいクリエイター

コンパクトで機能性の高いドッキングステーションを探している方

期間限定セールは 2026年3月22日 23:59（JST）まで。

多機能ドッキングステーションをお得に購入できるこの機会をぜひお見逃しなく。

▶ 商品ページはこちら

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FPWQ9ZV5