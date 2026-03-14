日本を代表する深夜ラジオ番組「オールナイトニッポン0(ZERO)」とのコラボ放送第5弾！3/21「オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～」に出演する3名のライバーが決定

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、株式会社ニッポン放送にて2026年3月21日（土）深夜に放送予定のスペシャル番組「オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～」に出演するイチナナライバー3名が決定しましたので、お知らせいたします。

「オールナイトニッポン」は、1967年に放送を開始して以降、今なお色褪せることなく幅広い世代から高い人気を誇る、日本を代表するラジオ番組です。2012年にスタートした、かつての“2部”の時間となる27時から放送の「オールナイトニッポン0(ZERO)」は、豪華パーソナリティによる赤裸々なトークが話題を呼んでおり、2023年10月より月曜日から金曜日の同番組の放送を、また2024年11月より週替わりのパーソナリティが担当する土曜日の放送も原則、「17LIVE」にて無料独占ライブ配信でお届けしています。

「17LIVE」では、イチナナライバーの方に、より多くの場所で活躍できるキッカケづくりにしてほしいという思いから、毎週スペシャルなパーソナリティが週替わりで担当している土曜日の「オールナイトニッポン0(ZERO)」とのコラボレーションのもと、2024年より同番組の「17LIVE」のスペシャル回として「オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～」をお届けしています。出演したライバーのリアルなトークや生パフォーマンスが大変好評を博したことから、今年も第5弾の実施が決定し、昨年12月から今年1月にかけて同番組への出演をかけたアプリ内オーディションイベントを実施いたしました。

本オーディションイベントでは、音楽ライバーを中心とした数多くの参加者の中から、アプリ内イベントのランキング結果をもとに最終審査を行い、上位3名を選出。接戦の末、シンガーとしても活動中の「すぎせの」さん、「みっこ」さん、「Rumi」さんの3名が番組への出演権を獲得いたしました。

3月21日（土）に放送される「オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～」では、2年連続M-1グランプリファイナリストで当日パーソナリティを務める人気お笑いコンビ・ママタルトのお二人の軽妙なMCをベースに、3名のライバーがパフォーマンスおよびさまざまなテーマでトークを繰り広げる予定です。

また、本篇および放送後の「17LIVE」限定のアフタートークは、「17LIVE」の公式アカウント「オールナイトニッポンOfficial」にてライブ配信およびアーカイブ配信を予定しています。ぜひリアルタイムで番組をご視聴いただくとともに、音楽ライバーとして活躍する3名のライバーにもご注目ください。

■イチナナライバー出演「オールナイトニッポン0(ZERO)」番組名・配信日時・配信アカウント

番組名：

「オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～」

配信日時：

2026年3月21日（土） 27時00分～

配信アカウント：

オールナイトニッポンOfficial （https://17appv2.onelink.me/D7OH/lk7knpfp ）

■パーソナリティ： ママタルト

2016年結成、180キロの巨漢・大鶴肥満と80キロの檜原洋平による凸凹コンビ。M-1グランプリ2024・2025ファイナリスト。唯一無二の漫才を武器とする、いま最も勢いのあるコンビである。

■出演ライバープロフィール・コメント ※順不同

・すぎせの （https://17.live/ja/profile/r/15411290 ）

研究員とシンガーソングライターと配信と。

石川県金沢市出身・在住。

バンド活動等を経て、2021年秋よりソロ活動を開始。

日中は研究員として勤務しながら、楽曲制作・音楽配信・ライブ活動を行う。

2023年5月初めてのシングルをリリースし、同年10月にはイナズマロックフェス 風神ステージ出演。

2024年からは企業への楽曲提供もスタート。

日々の小さな幸せや息苦しさをひっそりと歌っています。愛とともに。

【コメント】

普段からライブ配信でもラジオ番組のような配信を意識して続けているくらい、ラジオは子どもの頃から身近にありました。

今回、高校生くらいの頃からこっそり聴いていた深夜のニッポン放送さんの番組に出演させていただけるなんて夢のようです。当日は配信の魅力や夢が次々と広がっていく面白さ、そして音楽づくりの自由さや楽しさなどを飾らずお話しできたらと思っています。深夜のラジオ時間を皆さんと一緒に、楽しく過ごせたら嬉しいです！

・みっこ （https://17.live/ja/profile/r/25172546 ）

幼少期から学生時代までは北海道で育ち現在は大阪を拠点にシンガーソングライターとして音楽活動をしています。元々幼い頃から歌うことは大好きでしたが、シンガーソングライターを目指し始めたのは4年ほど前からです。最初はInstagramなどにカバー曲をギター弾き語りで動画投稿していました。もっと私の歌をたくさんの人に知ってもらえる方法はないかと模索していた時にライブ配信を知り、現在は17LIVEで毎日夜の20時頃から2時間ほど配信をしています。17LIVEを始めたことで路上ライブや会場などの箱ライブ、そしてオリジナルソングの作詞作曲、リリースなど音楽活動の幅を広げることができています。まだまだギターが上手ではなく、日々練習しながら配信ではリスナーさんにその成長過程も含めて見守っていただいていて、そんな中でも私の歌が好きと通ってくれるリスナーさん達にこの勝ち獲ってもらったオーディションを通過して、ANN0に出演することは本当に大きな前進で、新しいチャレンジをしていく姿を見せたい、そして私自身もっともっと成長していくためにこの貴重な経験を強みにしていきたい、そんな思いで今回のイベントに参加しました。

【コメント】

今回「オールナイトニッポン0」に出演させていただけることは本当に夢のようで、私の配信人生最大の喜びです！

コミュニケーションが苦手だった私が音楽でたくさんの人と繋がれることを知って、伝えたいことを楽曲にすることでどんどん自分を好きになれたので、そういう気持ちの変化もお話し出来たらなと思っています。

緊張で今から震えていますが、一緒に共演する皆様と楽しい時間を過ごせたら嬉しいです！

どうぞ、よろしくお願いいたします！

・Rumi （https://17.live/ja/profile/r/8417314 ）

大阪育ちで16歳の時ユニットアイドルとして4年間活動。

その後はソロになり、数々のステージや音楽に携わる。

イチナナ歴6年目。毎日配信をしてたくさんの方に歌を届けている。

これまで「17LIVE」の音楽イベントで数々の1位を獲得。大型フェスやライブハウスでパフォーマンスを行い、番組にも出演するなど幅広く活動する。

2026年は、大阪Billboard でのLIVEや大分のジゴロックのオーディションが決定している。

【コメント】

このたび、「オールナイトニッポン0」に出演させて頂きありがとうございます。

6年間配信を続けて色々な学びや、配信に対しての取り組み方や面白話など、「オールナイトニッポン0」を聴いて下さっている方に楽しんで貰えるよう励みたいと思います。「オールナイトニッポン0」の放送時間帯は、いつも深夜に配信をしていますので、私のリスナーさん方はみんな楽しみにしていると思います。普段からウケを狙ったりすると大スベリしてしまうので、本番はありのままの自分で挑みたいと思います。御一緒に出演するママタルトさんお二人方との絡み凄く楽しみです。

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

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