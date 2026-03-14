「ØMI LIVE 2026 ～INFINITY MOON～」ファイナル公演をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！過去のライブ映像も独占配信スタート

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、「ØMI LIVE 2026 ～INFINITY MOON～ FINAL NIGHT ～THE FUSION～」の模様を4月26日（日）に独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)CDL entertainment

2010年に三代目 J SOUL BROTHERSのボーカルとしてデビューし、2017年よりソロ活動開始した“ØMI”。今年1月30日から開催した約4年ぶりの単独公演「ØMI LIVE 2026 ～INFINITY MOON～」では、ØMIの過去・現在・未来を表現する3DAYSライブを敢行。会場に集まった6万人のファンを熱狂させました。

この度、U-NEXTでは、本ライブの最終公演となるDAY3「ØMI LIVE 2026 ～INFINITY MOON～ FINAL NIGHT ～THE FUSION～」の模様を、4月26日（日）に独占ライブ配信することが決定いたしました。DAY3では、2024年6月に始動したコラボプロジェクト「THE FUSION」の集大成として、三浦大知、BENI、EXILE TAKAHIRO、EXILE NAOTO（EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS）、CB（三代目J SOUL BROTHERS ELLY）、SWAY、PSYCHIC FEVERら、7組の豪華ゲストがノンストップで登場。異色のアーティスト同士が融合するサプライズに満ちた圧巻のパフォーマンスで、会場中を沸かせました。ぜひこの模様を、U-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、ライブ配信を記念して、U-NEXTでは2022年にぴあアリーナMMで開催されたライブ「ØMI LIVE TOUR 2022 “ANSWER…”」、さらに最新EP「THE FUSION」収録楽曲を含む、MV7作品を本日より独占配信いたします。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

ØMI LIVE 2026 ～INFINITY MOON～ FINAL NIGHT ～THE FUSION～

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pNOtH8lO_lE ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013320

ライブ配信：4月26日（日）18:30 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～5月10日（日）23:59まで

配信公演：2月1日 千葉・幕張メッセ 国際展示場 公演

ゲスト出演：三浦大知、BENI、EXILE TAKAHIRO、EXILE NAOTO（EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS）、CB（三代目J SOUL BROTHERS ELLY）、SWAY、PSYCHIC FEVER

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【ØMI 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012703

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。