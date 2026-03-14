TACビジネスマネジャー検定(R)講座オンラインセミナー開催！「短期合格の秘訣を伝授！ビジマネの試験対策【体験講義付き】」

TAC株式会社

セミナー開催の背景・概要

講師が試験を振り返る！ビジマネ試験の主要論点の出題傾向と対策- 詳細:https://www.tac-school.co.jp/kouza_busimgr/busimgr_webinar.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_busimgr/busimgr_webinar.html)

キャリアアップを目指す皆様にとって管理職（マネジャー）は避けて通れない道ですが、そのための教育ができている会社は少ないのが実情です。実際に管理職としてのスキル向上・人格形成は容易ではないですが、ビジネスマネジャー検定試験(R)の試験内容を学習することにより、知識は手っ取り早く習得できます。

そんなビジマネ試験について、TACビジネスマネジャー検定試験(R)講座の市来講師が試験の魅力と合格までのポイントを伝授します。

セミナーの後半ではTACビジマネ講座「総合対策パック」の講義を無料で体験いただける時間を設けております。

いま管理職の方も、管理職を目指す方も、まずはベースとなる知識を会得しませんか？

＜主なセミナー内容＞

・良いマネジャー（管理職）とは？

・安心・安全な職場づくりに役立つマネジメント知識

・ビジネスマネジャー検定試験(R)の魅力

・TACビジマネ講座の特長

・皆様の疑問点解消（質疑応答）

＜こんな方におすすめ＞

・メンタルヘルスに関心にある方

・ビジマネの学習を始めようと思っている方

・ビジマネに興味のある方

開催詳細

- イベント名:短期合格の秘訣を伝授！ビジマネの試験対策【体験講義付き】- 日時:2026年3月28日（土）14:00～15:30- 形式:Zoom（お申込み後に参加URLをご連絡いたします。）- 参加費: Schoo Swing（実際にオンラインライブ通信講座で使用する学習プラットフォームです）- 講師:市来 貴（いちき たかし）講師- 詳細:https://www.tac-school.co.jp/kouza_busimgr/busimgr_webinar.html(https://www.tac-school.co.jp/kouza_busimgr/busimgr_webinar.html)



市来 貴（いちき たかし）講師

【PROFILE】

TACビジネスマネジャー検定試験(R)講座・中小企業診断士講座 専任講師

中小企業診断士・社会保険労務士・ビジネスマネジャー

前職では映像制作会社のプロダクションマネージャー、プロデューサーとしてタレント・アーティストのＭＶ・ライブビデオ・ＣＭ等の制作約700 本に携わる。現在は、社会保険労務士の専門知識・スキルに加え、中小企業診断士として経営全般から企業の人事・労務を支える。

経営コンサルタント的観点から、幅広い業種の労務管理、人事管理のコンサルティング業務に従事（経営相談・業務改善・就業規則作成・人事制度構築・退職金制度構築・労務トラブル対応等）。

会社概要

会社名：TAC株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/