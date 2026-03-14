【田村淳のキキタイ !】 2週連続！都議会主要５会派議員討論会「2026年の都政・ごみ有料化・不動産高騰」をテーマに大討論！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、毎週土曜日に放送中の『田村淳のキキタイ！』（17:00～17:55／ TOKYO MX1）で、3月21日（土）と28日（土）の2週にわたり「都議会主要５会派議員討論会」と題し、都議会主要5会派の議員による討論を行います。

今回も、都民ファーストの会・自民党・公明党・立憲民主党・日本共産党の５会派から、現職議員が集結し、“2026年の都政・ごみ有料化・不動産高騰” をテーマに議論を行います。

21日（土）の放送では、先の衆院選の歴史的大勝によって超巨大与党となった自民党…。果たしてその圧倒的な勢力図は、首都・東京の議会の枠組みにどのような影響を及ぼし、小池都政はどのような動きを見せるのか！？そして、人口増加によってより深刻さを増すごみ問題…議論が加速する「23区のごみ有料化問題」を考えます。

さらに、28日（土）の放送では、劇的な高騰が続く「不動産問題」にフォーカス。マンションは投機の対象となり東京は空前の住宅危機に…。人口増加の中で加速する投機と深刻な住居不足。東京に暮らす私たちの住まいはどうなってしまうのか？今の都政にとって重要なこれらのテーマを、5会派の議員が制度・政策について徹底的に議論します。

番組MCの田村淳さん、ゲストのジャーナリスト・鈴木哲夫さんの鋭い視点からも、議論を深掘りしていきます。ぜひご覧ください！

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【番組名】 田村淳のキキタイ !

【放送日時】 2026年3月21日(土)17:00～17:55＜TOKYO MX1・生放送＞

2026年3月28日(土)17:00～17:55＜TOKYO MX1・録画放送＞

【出演】 ＜MC＞田村淳 ＜アシスタント＞中村仁美

＜ゲスト＞鈴木哲夫（ジャーナリスト）

＜都議会議員団＞

■都民ファーストの会 東京都議団 政務調査会長 後藤なみ

■都議会自民党 河野ゆうき

■都議会公明党 政務調査会長代行 慶野信一

■東京都議会立憲民主党 関口健太郎

■日本共産党東京都議会議員団 政策調査副会長 藤田りょうこ