中村橋吾がフランス現代劇をドラマ・リーディングにて再演！

六本木トリコロールシアター

このたびSociete Le Theatre Elysee は 原作ギィ・フォワシィ 『動機』 をRoppongi Tricolore Theaterにて上演いたします。世界各国で上演されているギィ・フォワシィの「美しくも 恐ろしい物語」を 皆さまにお届けいたします！

近年ブロードウェイミュージカルでも採用されつつある「ポエトリーリーディング」(朗読や独白に音楽が寄り添い 言葉と音楽が融合してひとつの芸術作品となる表現方法) 静かな語りから高揚感のあるリズムへ展開し 感情や物語をより深く届けるこの手法… ル・テアトル・エリゼのこの作品もこの手法を彷彿とさせます

ピアノと共に🎹…研ぎ澄まされた舞台-――

俳優たちのあの台詞と一瞬一瞬に魅入って頂きたいのですけれど…

でも終演後 結末だけはどなたにもヒ・ミ・ツと

お約束くださいます様お願い申し上げます。。。。。。。

出演：

中村橋吾

山形県鶴岡市出身。歌舞伎役者。成駒屋。八代目 中村芝翫 一門。

歌舞伎座 をはじめ全国の劇場で活躍。伝統芸能を基盤に、現代演劇などジャンルを越えた舞台にも挑み、独自の表現で舞台芸術の可能性を広げている。

無形文化財「歌舞伎」保持者（団体）。



天瀬はつひ

2013年より2020年まで宝塚歌劇団にて娘役として活動。

【舞台】 10・Quatre公演『昏の将星 朱の罪人』ヒロイン／朗読パンダ『牡丹灯籠』主演

【映像】 縦型ショートドラマ 「ガラケーハーモニー」エリカ役／東宝「天保十二年のシェイクスピア」ensemble

等、幅広く活躍している。

演出 白樹 栞

吉永小百合相手役で映画デビュー。舞台女優として また数々の舞台のプロデューサーとしても活躍，演出は『庭の木と四つの物語』『Fallait pas le dire』『動機』など好評を得ている。また オーナー兼事務局長として 日本初の「本格的なクラブ」日仏フォーラムを1981年創設，現在870回を超える。 フランス共和国よりシュヴァリエ勲章受賞。

＜公演概要＞



公演名：『動機』～ドラマ・リーディング～

原作：ギィ・フォワシィ

翻訳：利光哲夫

演出：白樹 栞

出演：

中村橋吾 主演 ソフィア

天瀬はつひ 相手役 ソフィ

作曲・ピアニスト：金田龍二

照明：新井海翔

企画製作：Societe Le Theatre Elysee

協力：著作権代理 フランス著作権事務所

公式サイト：http://tricolore-theater.com/

ホームページ：ラムズデザイン 菊池歩

会場：Roppongi Tricolore Theater

東京都港区六本木6-8-15

日程：2026年5月22日（金）～24日（日）

※開場は開演の30分前 ※未就学児入場不可

チケット料金：前売 8,300円／当日 8,800円



チケット取り扱い

3月17日（火） 19:00～

ヴォートル チケットセンター

https://www.e-get.jp/votre1280/pt/&lg=-1&s=260313Ho(https://www.e-get.jp/votre1280/pt/&lg=-1&s=260313Ho)



Membre Club TRICOLORE

A列 No.5～No.15 はシアター会員席

お問合せ：03-3796-7771 11:30～13:00／21:30～22:30

～お電話が混み合い繋がりにくい場合がございますがご了承くださいませ｡～

◆ソフィ役はダブルを予定しております。

◆チケットお買い求めの際はホームページにてご確認くださいます様 お願い申し上げます。

お問合わせ：ヴォートル チケットセンター 03-5355-1280（平日 10：00-18：00）

(C)Roppongi Tricolore Theater

https://prtimes.jp/a/?f=d114292-30-0eb63dcc9b14049de7405d19b21cf3bb.pdf