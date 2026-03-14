ピスタチオ咲く、クラフトビール。『Yes, PISTACHIO!』新発売

株式会社有馬芳香堂Yes,PISTACHIO!

Yes, PISTACHIO!

2026年3月14日（土）、株式会社有馬芳香堂が運営するナッツ専門店 NUTS LAB（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：有馬康人）より、ピスタチオを惜しみなく使用したIPAスタイルのクラフトビール「Yes,PISTACHIO!」 を新発売します。当商品はNUTS LAB本店、およびNUTS LABオンラインストア（https://nuts-lab.com/）にて購入可能です。

商品概要

神戸市の NUTS LAB と、南あわじ市のクラフトビール醸造所 NAMI NO OTO BREWING（https://naminootobeer.com） の初コラボレーションにより誕生したクラフトビールです。（税法上は発泡酒）

ピスタチオの芳醇なアロマに、ホップのフルーティーな香り、そしてクリーミーな口当たりが楽しめます。

地域で重なり合って生まれた、この春だけの味わい。日々の終わりにも。誰かと過ごす時間にも。

「ナッツって、楽しい。」そんな時間を、お届けします。

商品詳細

当商品は、NUTS LAB本店とNUTS LABオンラインストアで数量限定で販売されます。

〇NUTS LAB本店：単品のみ販売

〇NUTS LABオンラインストア：セットのみ販売

・Yes,PISTACHIO! アソート S（https://nuts-lab.com/products/yes-pistachio-assort-s）

・Yes,PISTACHIO! アソート L（https://nuts-lab.com/products/yes-pistachio-assort-l）

＊在庫が無くなり次第、販売終了となります。

今後の展開

Yes,PISTACHIO! アソート SYes,PISTACHIO! アソート L

NUTS LABはナッツの新しい可能性を探求し、地域とともに新しい価値を生み出すことで、「ナッツと、人をつなぐ。」ブランドを目指していきます。

NUTS LAB とは

創業1921年のナッツ豆菓子メーカー有馬芳香堂の新たな挑戦として、2021年4月に創業の地である神戸市兵庫区に店舗をオープンしました。

厳選した素材を自社国内工場で独自の焙煎技法を使ってローストし、NUTS LABではそれを使ったスイーツなどをご提供しています。

HP ：https://nuts-lab.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nuts_lab_426/