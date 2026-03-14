ピスタチオ咲く、クラフトビール。『Yes, PISTACHIO!』新発売

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株式会社有馬芳香堂

Yes,PISTACHIO!　

Yes, PISTACHIO!



2026年3月14日（土）、株式会社有馬芳香堂が運営するナッツ専門店　NUTS LAB（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：有馬康人）より、ピスタチオを惜しみなく使用したIPAスタイルのクラフトビール「Yes,PISTACHIO!」 を新発売します。当商品はNUTS LAB本店、およびNUTS LABオンラインストア（https://nuts-lab.com/）にて購入可能です。


商品概要


神戸市の NUTS LAB と、南あわじ市のクラフトビール醸造所 NAMI NO OTO BREWING（https://naminootobeer.com） の初コラボレーションにより誕生したクラフトビールです。（税法上は発泡酒）


ピスタチオの芳醇なアロマに、ホップのフルーティーな香り、そしてクリーミーな口当たりが楽しめます。


地域で重なり合って生まれた、この春だけの味わい。日々の終わりにも。誰かと過ごす時間にも。


「ナッツって、楽しい。」そんな時間を、お届けします。


商品詳細


当商品は、NUTS LAB本店とNUTS LABオンラインストアで数量限定で販売されます。


〇NUTS LAB本店：単品のみ販売


〇NUTS LABオンラインストア：セットのみ販売


　・Yes,PISTACHIO! アソート S（https://nuts-lab.com/products/yes-pistachio-assort-s）
　・Yes,PISTACHIO! アソート L（https://nuts-lab.com/products/yes-pistachio-assort-l）


＊在庫が無くなり次第、販売終了となります。




Yes,PISTACHIO! アソート S

Yes,PISTACHIO! アソート L

今後の展開


NUTS LABはナッツの新しい可能性を探求し、地域とともに新しい価値を生み出すことで、「ナッツと、人をつなぐ。」ブランドを目指していきます。


NUTS LAB とは


創業1921年のナッツ豆菓子メーカー有馬芳香堂の新たな挑戦として、2021年4月に創業の地である神戸市兵庫区に店舗をオープンしました。


厳選した素材を自社国内工場で独自の焙煎技法を使ってローストし、NUTS LABではそれを使ったスイーツなどをご提供しています。


HP ：https://nuts-lab.com/


Instagram：https://www.instagram.com/nuts_lab_426/